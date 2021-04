Kurš turpmāk vadīs „Preses klubu”?

Kurš turpmāk vadīs „Preses klubu"? Saruna ar Aivi Ceriņu







RīgaTV 24 ikdienas aktuālo diskusiju raidījums “Preses klubs” ir pārmaiņu priekšā. Pēc Anša Klintsona aiziešanas no raidījuma vadītāja amata Aivis Ceriņš turpina vadīt raidījumu viens, kamēr tiek pārveidota un papildināta “Preses kluba” komanda.

Septiņu gadu krīze vai iespēja?

Tiek uzskatīts, ka septiņi gadi ir viens zīmīgs laika posms, kad attiecībās un vispār dzīvē kas jāmaina vai gluži vienkārši – kaut kas mainās pats no sevis. Tā ir noticis arī ar „Preses klubu”, ko pēc nesen nosvinētās septiņu gadu jubilejas atkal gaida pārmaiņas.

„Ja runājam attiecību analoģijās, tad savā ziņā arī ar raidījumu „Preses klubs” ir bijis līdzīgi. Īsi pēc 7 gadu jubilejas, komandu atstāja mans pēdējo gadu kolēģis vadītāja krēslā Ansis Klintsons. Arī man pašam ir bijušas iekšējas pārdomas, vai vēlos turpināt, bet tas bija pirms dažiem gadiem.

Tad pievienojās Ansis un sākas tāds kā jauns posms ar jauniem kopīgiem mērķiem. Nu atkal sāksies jauns, kad drīzumā pievienosies cits kolēģis. Titros vēl neviens nav ierakstīts, notiek sarunas un iepazīšanās, tāpēc ikvienam vēl ir iespēja kļūt par manu pārinieku,” smej „Preses kluba” ilggadējais vadītājs Aivis Ceriņš, kurš raidījumu vada kopš tas izveidots.

Viņš neslēpj, ka šie septiņi gadi bijusi kārtīga, smaga un arī panākumus un gandarījumu nesoša skola. „Skatos uz „pirmklasnieku”, ko saucam par „Preses klubu”. Savā ziņā tas vēl joprojām alkst pēc vēlmes pētīt, mācīties, izstāstīt un paskaidrot cilvēkiem ikdienas notikumus citā perspektīvā, bet tai pat laikā ir jau iepriekšējā nogrieznī uzkrājis kārtīgu pieredzes un rūdījuma tiesu.”

Covid-19 liek atvadīties no slavenā dīvāna

Pa šiem gadiem Aivja izlolotais raidījums ir mainījies kā saturiski, tā arī vizuāli. „Raidījums ir piedzīvojis vairākas būtiskas pārmaiņas. Sākšu ar saturisko pusi. Pirmajos gados tas bija krietni „dzeltenāks” un arī ezotēriskāks, jo runājām arī par astroloģiju un to, kas kuram mugurā operas „Karmena” pirmizrādē. Pēdējos piecus gadus esam daudz vairāk fokusēti uz politiskajām, ekonomiskajām un sociālajām norisēm. Līdz ar to arī dalībnieku panelis ir krietni mainījies.”

Arī vizuāli „Preses klubs” ir piedzīvojis būtiskas izmaiņas. „Tās gāja kopsolī ar saturiskajām izmaiņām. No tumšas studijas tā kļuva daudz gaišāka un parādījās slavenais dīvāns, kur turpmākos gadus plecu pie pleca sēdēja Latvijas ietekmīgākie un zināmākie cilvēki. Covid-19 šo pamainīja, no dīvāna atvadījāmies. Varu pačukstēt, ka lēnām top jauns vizuālais tēls un identitāte, kuru, visticamāk, ieraudzīsim jaunajā sezonā, rudens pusē.”

Aivis uzskata, ka tuvākais pusgads vēl noteikti paies Covid-19 zīmē, kad raidījumā daudz runās par un ap vakcināciju. „Esmu sev uzstādījis mērķi, ka mums ir jābūt skaidrojošam mediatoram starp profesionāļiem un sabiedrību, kas ir patiešām apmulsusi. Manuprāt, šis ir laiks, kad mēs kārtējo reizi varam pierādīt, ka uz mums var paļauties un mēs savu darbu veicam sabiedrības interesēs. Tā ir mana un manas komandas misijas apziņa.”

Publiska salīdzināšana – rūdījuma vingrinājums

Pirms dažiem gadiem piecu nedēļu garumā „Preses kluba” vadības grožus savās rokās pārņēma viesvadītāji – kardiologs Andrejs Ērglis, žurnālisti Armands Puče un Edvīns Inkēns, ekspremjers Vilis Krištopans un toreizējā Dziesmu un deju svētku izpilddirektores Eva Juhņēviča.

Viņi katrs vienu nedēļu iejutās „Preses kluba” vadītāja lomā. „Tā bija lieliska producentu ideja. Nedaudz atklājot aizkadrus, varu teikt, ka toreiz pie vainas biju es pats. Proti, tas bija laiks, kad notika manas kāzas un kāzu ceļojums. Vienkāršākais veids, ko varējām darīt, bija mani aizvietot ar kādu no kolēģiem, bet tad radās ideja uzaicināt minētos cilvēkus. Arī viņi paši pēc tam atzina, ka tas bijis labs izaicinājums un piedzīvojums, lai gan daži no viņiem ir rūdīti TV profesionāļi,” stāsta Aivis.

Runājot par jauno vadītāju, kurš vēl tiek meklēts, Ceriņš ir piesardzīgs. „Godīgi sakot, vēlos iztikt bez liekām ekspektācijām, kas uzliktu kādas barjeras vai šķēršļus potenciālajam vadītājam. Skaidrs, ka neiztiks bez publiskas salīdzināšanas, bet es to uztveru kā vienu no rūdījuma vingrinājumiem.”

Klāvs Kalniņš, RīgaTV 24 direktors

„Skatītājs redz un bauda rezultātu tam milzīgajam darbam, kas ir ieguldīts. Spilgti atceros kā ar producentiem sākām darbu pie „Preses kluba” projekta. Formāts, kas bija tikai idejas stadijā, pirmā atlase uz „Preses kluba” vadītāja vietu. Tas viss šķiet tik sen un liek atskatīties uz paveikto. Mediji ir ļoti dinamiska nozare, tajā daudz kas mainās un attīstās, un mums jābūt tam gatavam. Pastāvēs, kas pārmainīsies. Ies līdzi laikam un paradumiem. Šo gadu laikā ar komandu esam nemitīgi domājuši, kā produktus attīstīt un pilnveidot. Piedot tiem jaunu garšu!” atklāj RīgaTV 24 vadītājs.

„Kad sākām veidot televīziju, daudzi mūs sauca par trakajiem. Un tas atviegloja uzdevumu atrast līdzīgi domājušos cilvēkus, kuri par spīti visam un visiem gribēja pierādīt, ka Latvijā var izveidot jaunu televīziju, jaunus raidījumus, kam ikdienā sekotu līdzi tūkstošiem cilvēku. Saturiski un vizuāli „Preses klubs” pa šiem gadiem ir vairākkārt mainījies, bet man ir prieks, ka komanda un tās misija gan ir tā pati, kas iepriekš.”

Runājot par jauno vadītāju, Klāvs Kalniņš uzsver: „Man ir svarīgi, lai viņš nāk ar jaunu enerģiju un turpina tās vērtības, kuras ir svarīgas mūsu skatītājam un medijam. Lai ir ambīcijas un vēlme sevi izaicināt kam jaunam, pievienot savu profesionalitāti un stilu raidījumam. Man patīk, ka esam medijs, kurš spēj izlauzties ārpus klasiskajiem standartiem, tas iedod dzīvības sajūtu. Nu, kā jau Dzīvā satura televīzijā pienākas!!”

Armands Puče, raidījuma „Kārtības rullis” vadītājs, „Preses kluba” viesvadītājs

„”Preses klubs” – virsraksti aizved domas līdz atklāsmju un pārdomu spa. Dalībnieks – savas pārliecības pirtī. Vadītājs – burtu diriģents,” Armands trāpīgi raksturo raidījumu, kurā pats uz nedēļu bija iejuties vadītāja lomā.

Pučem ir arī savs must have jaunajam „Preses kluba” vadītājam. „Viņa improvizāciju nosaka daudzpusīgas intereses. Izglītība: obligāti – augstākā (maģistrs). Noteikti: uzņēmējdarbības pieredze. Ģimenes stāvoklis: precēts, bērni. Nekādā gadījumā nepiesaistīt inteliģento bezdarbnieku no kultūras vai izklaides nozares,” ironizē Armands. „Parādiet pretendentam piecus foto: Hitleru, Bīberu, Parādnieku, skaitāmos kauliņus un vienu naglu. Redzēs, ko viņš varēs izstāstīt!” smej Puče.

Andrejs Ērglis, kardiologs, „Preses kluba” viesvadītājs

„Tikko radio dzirdēju dziesmu – ja klausies radio, tu neesi viens. Tieši to pašu varu attiecināt arī uz televīziju un vēl precīzāk – uz „Preses klubu” un tam līdzīgiem raidījumiem, kur cilvēki meklē ziņas, apstiprinājumu savām domām, motivējošas, izzinošas lietas… Pasaule mainās, raidījumi sevi izsmeļ un vietā nāk citi, bet „Preses klubs” ir spējis tik daudzus gadus pastāvēt mainoties – tas pierāda, ka „Preses kluba” formāts cilvēkiem ir ļoti vajadzīgs,” uzskata slavenais kardiologs.

Ērglis spriež, ka „Preses klubs” simbolizē demokrātiju un vārda brīvību Latvijā. „Raidījumā vienmēr ir piedalījušies ārkārtīgi dažādi cilvēki ar absolūti dažādiem viedokļiem. Un apbrīnojama ir raidījuma radošās grupas augstā profesionalitāte, intuīcija un cilvēku pazīšanas talants, kas ļāvis ilgstoši raidījumā kombinēt personības, lai veidotos interesantas un vērtīgas diskusijas.

Ņemot vērā to, ka pats esmu pabijis raidījuma vadītāja lomā, es izsaku vislielāko cieņu raidījuma vadītājam, kuram ik dienu ir liels izaicinājums tikt galā ar visraibākajiem sarunu biedriem visdažādākajās kombinācijās un par visplašāko tēmu loku. Protams, šobrīd, kad ir aktualizējies jautājums par pašcenzūru, nav viegli saprast, kas ir un kas nav iederīgs, bet par „Preses klubu” es ar pārliecību varu teikt, ka raidījums ir ļoti iederīgs un piederīgs Latvijai.”