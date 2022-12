Foto: Shutterstock

Lai ķiploku grauzdiņi izdotos ideāli – kādi knifiņi jāzina? Ieteikt







Aiva Kalve, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Katram ir sava ķiploku grauzdiņu recepte, bet visus tos vieno lieliskais aromāts. Kad tad, ja ne tagad svaigam ķiplokam jāatrod vieta ēdienos: gan salātos, gan mērcēs, gan zupās. Lai vīrusi baidās!

Vislabāk grauzdiņiem der mazliet pastāvējusi maize. Es izvēlos rupjmaizes ķieģelīti – formas maizi, jo to precīzi var sagriezt – šķēli četrās strēmelēs. Taču grauzdiņiem derēs arī sēklu maize, saldskābmaize, pat baltmaize.

Pagatavošanas metodes ir dažādas. Ķiplokus pievieno gan pirms, gan cepšanas laikā – jau eļļā vai ar tiem ierīvē apcepto maizīti. Man patīk otrā metode. Tad nu rupjmaizes stienīšus no visām pusēm apcep eļļā. No pannas tos liek uz papīra dvieļa, lai mazinātu eļļas daudzumu. Tad vēl siltus ierīvē ar ķiploka daivu, kas pārgriezta uz pusēm. Ja ēdīs bērni, tad pietiek ierīvēt no vienas puses.