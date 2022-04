Produktu krājumiem vajadzīgs labs ledusskapis un arī papildu novietne. Kādu ledusskapi pirkt?

Jauna ledusskapja iegādi ir vērts apsvērt arī tad, ja esošais ledusskapis ir vismaz desmit gadus vecs, jo tā elektrības patēriņš var būt pat par 50% lielāks nekā mūsdienīgam ledusskapim. Jāņem vērā, ka ledusskapim ar ietilpību, kas mazāka par 250 litriem, parasti ir zema energoefektivitāte. Publicitātes foto

Rebeka Rogale, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pēdējā laika saspringtā ģeopolitiskā situācija rada cilvēkos bažas par nākotni un vēlmi veidot atsevišķu pārtikas produktu uzkrājumus. Iedzīvotāji pēdējo nedēļu laikā veikalos pastiprināti izpērk ne tikai ilgi uzglabājamus produktus, bet arī veido lielāku iepirkumu ikdienas produktiem uz nedēļu vai divām.

Lai iegādātos produktus pareizi uzglabātu, pirmkārt, ieteicams pārbaudīt sava ledusskapja tehnisko stāvokli, otrkārt, izveidot piemērotu papildu novietni produktu ilgstošai uzglabāšanai.

Kad ar veco ledusskapi vairs neiztikt

Par to, ka vecais ledusskapis vairs īsti labi nedarbojas un var neizturēt pastiprinātu uzglabāšanas slodzi, liecina vairākas pazīmes. Pirmkārt, tā ir ūdens pilienu un rasojuma veidošanās, kas var būt manāma gan uz ledusskapja iekšējām, gan ārējām sienām.

Iespējams, ka to var novērst, iztīrot drenāžas atveri ledusskapja iekšējās sienas apakšējā daļā un pārbaudot, vai nav nodilusi durvju gumija.

Tomēr, ja šie pasākumi nedod labus rezultātus, jādomā par ledusskapja nomaiņu. Tas pats sakāms arī par ledus kalnu veidošanos saldētavā.

Otra pazīme ir ledusskapja radītais troksnis – ja tas pēdējā laikā kļuvis skaļāks un pārspēj citas skaņas mājoklī, jākonsultējas ar remonta speciālistu, vai nav laiks nomainīt kādu svarīgu detaļu, bet varbūt jāiegādājas jauna iekārta.

Minēto iemeslu dēļ arī temperatūras iestatījumi ledusskapī var nedarboties pareizi un radīt trešo pazīmi – ēdiens ledusskapī ātrāk zaudē svaigumu un tā atdzesēšanai nepieciešams ilgāks laiks nekā iepriekš. “Elektrum” energoeksperti atzīmē, ka jauna ledusskapja iegādi ir vērts apsvērt arī tad, ja esošais ledusskapis ir vismaz desmit gadus vecs, jo tā elektrības patēriņš var būt pat par 50% lielāks nekā mūsdienīgam ledusskapim.

Kādu ledusskapi pirkt?

Viens no galvenajiem kritērijiem krājumu veidošanas nolūkā būs ledusskapja ietilpība un gabarīti.

Jāņem vērā, cik cilvēku ir ģimenē, cik liela ir virtuve, kādi ir ģimenes ēšanas un iepirkšanās paradumi un vai nepieciešams iebūvēts vai brīvi stāvošs ledusskapis. Skaidra lieta, ka – jo vairāk cilvēku, jo ietilpīgāks ledusskapis (ietilpību norāda litros). Pieņemts uzskatīt, ka 1 līdz 2 cilvēkiem vajadzīgi 250–380 litri, 2 līdz 4 cilvēkiem – 350–530 litri, 5 un vairāk cilvēkiem – vismaz 440 litri. Jāņem vērā, ka ledusskapim ar ietilpību, kas mazāka par 250 litriem, parasti ir zema energoefektivitāte.

Svarīgi arī, lai ledusskapja novietošanai būtu pietiekami liela vieta virtuvē, turklāt jārēķinās, ka nepieciešama vieta arī ērtai piekļuvei un durvju atvēršanai. Kompaktākie varianti ir 60 cm plati ledusskapji ar vienām durvīm un atsevišķu saldētavas kameru augšējā vai apakšējā daļā.

Šajā gadījumā lielāku ietilpību var panākt, izvēloties augstāku ledusskapi. Ja turpretī platība ir ierobežota augstumā, var izvēlēties divviru ledusskapi, kurā ir plašāki plaukti un dažādi nodalījumi. Vēl viena iespēja – pirkt ledusskapi bez saldētavas kameras un iegādāties atsevišķu saldētavu, ko var novietot citur. Šāds risinājums gan izmaksās dārgāk (arī ekspluatācijā), bet būs izdevīgs tiem, kam ir daudz pašu audzētu un gatavotu produktu, ko uzglabā saldētā veidā.

Mēģinot rast skaidrību par nolūkotā ledusskapja modeļa energoefektivitāti, jāatceras, ka kopš 2021. gada ir ieviesta jauna marķējuma sistēma.

Kompānija “Enefit” skaidro, ka jaunajā marķējumā visiem produktiem izmanto vienotu A–G skalu. Līdz ar to A+++/A++/A+ klases vairs netiek lietotas. Iepriekš energoefektīvākais marķējums A+++ pēc jaunās sistēmas varētu atbilst B vai pat C marķējuma klasei. Energoefektivitātes marķējumā tiek attēlots arī QR kods, kas sniegs papildu informāciju par preces datiem no Eiropas Komisijas datubāzes un informēs par izvēlētā produkta īpašībām.

Ja virtuve ir apvienota ar dzīvojamo istabu, svarīgs ir arī ledusskapja trokšņa līmenis. Jo mazāks norādīto decibelu skaits, jo klusāk ierīce darbosies.

Ledusskapis var kalpot gan kā stilīgs dizaina elements, gan būt iebūvēts virtuves iekārtā un pilnībā apslēpts skatieniem.

Kā norāda tirdzniecības tīkla “Kesko Senukai Latvia” speciālisti, pircēji arvien biežāk meklē nestandarta izmēra, platākus un lielākus ledusskapjus. Populāri kļuvuši divdurvju ledusskapji un ierīces ar dažādām papildu funkcijām un tehnoloģijām, kas uztur nemainīgu iekšējo temperatūru. Tie, kuriem patīk ceļot, nereti izvēlas arī attālināti vadāmu ierīci.

Kur rast vietu glabātavai?

Piekaramus plauktus var izvietot arī tieši uz durvīm glabātavas telpas iekšpusē. Publicitātes foto

Vislabāk, ja rezerves iepakojumus glabā visus vienuviet, nevis uzreiz sadala pa attiecīgiem plauktiem pie jau esošajiem produktiem. Tas nepārslogo ikdienā lietojamos plauktus un rada arī pārskatāmāku priekšstatu par rezervēm. Nelielai glabātavai pietiks ar izbrīvētu vienu skapja daļu visā augstumā vai atsevišķu virtuves skapīti.

“IKEA” interjera dizaina nodaļas vadītājs Dariuss Rimkus uzsver, ka pat tad, ja ir ļoti maz vietas, ir vērts izvēlēties seklus sienas plauktus, ko izvieto visas sienas augstumā no grīdas līdz griestiem. Tie neaizņems daudz vietas uz grīdas, turklāt burkas un kārbas būs labāk pārskatāmas. Galvenais, esošo plauktu izvietojumu pārplānot, piemērojot jaunajai glabāšanas funkcijai.

Noliktavu var ierīkot arī nelielā nišā, aprīkojot ar plauktiem un aizklājot ar veramām vai bīdāmām durvīm.

Privātmājās un dzīvokļos ar diviem līmeņiem pagaidu glabātavu var ierīkot arī patrepē. Lai glabātava būtu ērta, slīpo griestu dēļ tai gan būs jāizveido piemēroti plaukti. Nereti arī priekšnamā vai vējtverī var atrast nelielu vietu noliktavas ierīkošanai. Seklus plauktus var ierīkot arī pie durvju vērtnes skapju iekšpusē. Atsevišķu produktu uzglabāšanai var būt izdevīgi āķi un iekarināmi plaukti vai kabatplaukti.

Būtiski uzturēt ­mikroklimatu

Svarīgi sistematizēt uzglabājamos produktus, kā arī nodrošināt labu ventilāciju, noturīgu mikroklimatu un pienācīgu apgaismojumu. Foto: Diy13/SHUTTERSTOCK

Novietnei jābūt sausai un labi vēdināmai. Durvīm nav tikai nosedzošā funkcija, tās nepieciešamas arī, lai saglabātu noteiktu mikroklimatu. Ideāli, ja temperatūra noliktavā ir nedaudz zemāka nekā pārējās telpās, bet tas nav obligāti.

Ļoti labi, ja novietnē ir ventilācijas lūka, bet, ja tādas nav, glabātavas sienā vai durvīs var izveidot nelielu lūciņu uz līdzās esošo telpu. Ja noliktava ir plaša un dziļa, iespējams, būs nepieciešams arī lokāls apgaismojums – garenā dienasgaismas spuldze pie griestiem vai vienas no noliktavas sienām, bet, ja tas ir vien skapja nodalījums, pietiks ar jau esošo telpas apgaismojumu. Jāpadomā arī par ērtu piekļuvi – lai katru reizi, kad kaut kas jāpaņem, nav jāizmanto kāpnes, kaut kas jāpārbīda, jāpārceļ uz citu vietu utt.

Produktus var uzglabāt oriģinālajos iepakojumos vai izmantot kārbas, stikla burkas, papīra tūtas, kartona kastes, plastmasas konteinerus u. c.

Pievērs uzmanību!

* Iegādājoties lielāku ledusskapi, jāpadomā arī par to, kā ierīci būs iespējams nogādāt mājoklī: vai to pieļaus ārdurvju izmēri, lifta ietilpība daudzstāvu mājā, ieejas durvis dzīvoklī un virtuvē.

* Pārliecinies, vai ledusskapja izmēri ir atbilstoši tam atvēlētajai vietai virtuvē un vai ledusskapja durvis veras uz pareizo pusi – tā, kā konkrētajā virtuvē tas ir visērtāk.

* Vislabāk, ja iespējams atsevišķi kontrolēt ledusskapja un saldētavas temperatūru. Visprecīzāk tas iespējams ierīcēs ar elektronisko vadību. Ideālā temperatūra: 5 °C (ledusskapī) un –18 °C (saldētavā).

* Ģimenēm ar bērniem noderīga būs bērnu drošības funkcija, kas nobloķē ledusskapja durvis, bet nevaļīgajiem – automātiskā atkausēšanas sistēma.

Cik skaļi trokšņos ledusskapis?

* 20 dBA – koku lapu čaboņa;

* 30 dBA – čuksti;

* 40 dBA – ikdienas skaņas mājoklī;

* 50 dBA – sarunu skaļums;

* 60 dBA – smiekli;

* 70 dBA – matu žāvētāja troksnis;

* 80 dBA – ­pilsētas satiksmes troksnis.