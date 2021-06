Foto: Shutterstock

Lai spilgtas un krāšņas krāsas tev uzspīd šodien! Horoskopi 28.jūnijam







Auns

Ja tev ir izdevies atrast pietiekošu iemeslu tam, lai atteiktos no mājas darbiem – dari to. Šodien tāpat kārtot kaut ko ir bezjēdzīgi. Rīt viss būs jāsāk no gala.

Vērsis

Tevi sagaida ārkārtīgi saspringta diena, ka trakāk jau vairs nevar būt. Esi uzmanīgs, iepazīstoties ar jauniem cilvēkiem – ne visiem tu vari uzticēties.

Dvīņi

Tevi šodien var pārņemt vainas apziņa. Un tas būs patiešām saistīts ar kaut ko tādu, ar ko tu nepavisam nelepojies.

Vēzis

Necenties kļūst par strausu – nebāz smiltīs galvu, tas neatrisinās tavas problēmas, bet gluži otrādi – tikai sarežģīs!

Lauva

Tu atgūsi savu pašpārliecinātību par sevi un saviem spēkiem. Un situācija sāks uzlaboties. Pārmaiņas gan, iespējams, ir gaidāmas, taču uz labo pusi.

Jaunava

Ja tavā dzīvē notikusi kāda neveiksmīga diena, tas vēl nenozīmē, ka tam sekos pasaules gals. Paskaties apkārt – ir daudz jauku lietu, par ko priecāties!

Svari

Nāksies šodien sastapties ar kaut ko nesaprotamu. Un kas ir visnepatīkamākais – lai kā tu centīsies demonstrēt savu apņēmību, visi apstākļi būs kā sazvērējušies pret tevi.

Skorpions

Lai spilgtas un krāšņas krāsas tev uzspīd šodien! Šī būs tava diena – viss tev izdosies patiešām brīnišķīgi!

Strēlnieks

Iespējams, ka šodien beigsies kāds tavs dzīves periods un sāksies jauns. Centies nedzīvot bailes par to, kas būs nākotnē – jo tajā vienmēr ir arī labas lietas.

Mežāzis

Ļoti ieteicamas dažāda veida fiziskās aktivitātes – sportošana vai vienkārši pastaigas. Jebkurā gadījumā, nesēdi mājās!

Ūdensvīrs

Tavu uzmanību šodien piesaistīts kāds nieciņš, tomēr tev – ļoti nozīmīgs. Tu zini, kā no sīkumiem dzīvē iegūt prieku!

Zivis

Šodien, ieejot veikalā, seko līdzi saviem izdevumiem – tev gribēsies iegādāties daudz ko, lielāko daļu no tā visa tev nemaz nevajadzēs.