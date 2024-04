Tex Mex foto

Laša fileja ar pērļu kuskusu un apelsīnu-dzērveņu mērci Ieteikt 5







Sastāvdaļas

Laša fileja 800 g

Pērļu kuskus 200 g

Cukīni 320 g

Burkāni 200 g

Paprika 200 g

Sīpoli 100 g

Parmezāna siers 50 g

Sāls

Apelsīni 400 g

Dzērvenes 60 g

Bazilika pesto 50 g

Balzamiko krēms 50 g

Cukurs 40 g

Pipari

Pagatavošana.

Pērļu kuskusu novāra, tikmēr uz pannas apcep dārzeņus, kas ir sagriezti nelielos kubiņos. Kad dārzeņi gatavi, pievieno pērļu kuskusu un nedaudz ūdeni, lai garšas savijas kopā. Beigās pievieno smalki sarīvētu parmezāna sieru. No apelsīna izspiež sulu, ko liek vārīties, pievienojot cukuru un reducē to. Pēc tam pievieno dzērvenes un nedaudz novāra iegūto masu. Cukīni ar kartupeļu mizojamo nazi tiek sagriezts garenās strēmelēs, ko sajauc ar bazilika pesto. Savukārt laša fileju sagriež servējamās porcijās, pārkaisa ar sāli un pipariem un liek cepties uz pannas ar ādu uz leju, apcep zeltaini brūnu no visām pusēm.