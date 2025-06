“Latvijai šobrīd nav pietiekamu finanšu resursu, lai mežus atgūtu.” Kādēļ skandināvi pārdod savus mežus Latvijā? Ieteikt







Latvijas mežu apsaimniekošana pēdējo gadu laikā kļuvusi par aktuālu diskusiju tēmu. Daudzi uzdod jautājumu – kāpēc liela daļa Latvijas mežu pieder skandināvu investoriem un kāpēc viņi cenšas tos pārdot? TV24 raidījumā “Eko-loģika. Par vai pret?” šo jautājumu skaidro Indulis Kovisārs, Kokrūpniecības federācijas prezidents.

“Pirmais jautājums noteikti rodas par to, vai šeit ir lielie ģeopolitiskie jautājumi apakšā, vai nav? Mana atbilde ir jā un nē.” Viņš skaidro, ka skandināvu fondi, finansējumu institūcijas un lielās korporācijas no gadsimtu mijas, atšķirībā no Latvijas, ir bijuši ar plašu pieeju finansējuma resursiem, kas ļāvuši iegūt ievērojamas platības Latvijas teritorijā.

“Labā ziņa ir tāda, ka lielu daļu no tiem viņi mežsaimnieciski ļoti mērķtiecīgi un profesionāli apsaimniekoja. Ir fantastiskas egļu audzes.” Kovisārs uzsver, ka būtiski ir tas, ka šie meži tika profesionāli apsaimniekoti.

Tāpat viņš pats atzīst, ka Latvijai šobrīd nav pietiekamu finanšu resursu, lai atgūtu mežus Latvijas teritorijā.

“Es domāju, ka šobrīd Latvijai nav tādu finanšu resursu,” norāda Kovisārs.

Savukārt šā gada martā TV24 raidījumā “Preses klubs” Saeimas un Nacionālās drošības komisijas sekretārs, LRA valdes priekšsēdētājs, AS valdes līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns norādīja, ka sabiedrībā valda nepareizs priekšstats par to, kāpēc zviedri pārdod viņiem piederošos mežus Latvijā. Liela daļa sabiedrības šo rīcību saista ar kara draudiem. Politiķis uzsver, ka šīs baumas ir maldīgas, skaidrojot, ka zviedru investori šo soli pieņēmuši nevis baiļu dēļ, bet gan ekonomisku apsvērumu dēļ.

“Zviedri ilgtermiņā ieguldīja pensiju fondu līdzekļus, un tagad, kad ir labs brīdis, lai gūtu peļņu, viņi tos pārdod. Viņi jau ir nopelnījuši divkārši un izcirtuši lielu daļu šo mežu. Tas ir normāls investīciju cikls, nevis reakcija uz kara draudiem,” skaidroja Smiltēns.