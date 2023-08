Latvijas basketbolisti Pasaules kausa finālturnīra cīņā piekāpjas Kanādai

Foto: AFP/SCANPIX Latvijas vīriešu basketbola izlase otrdien Džakartā Pasaules kausa finālturnīra trešajā spēlē cīņā par pirmo vietu H grupā zaudēja Kanādai.

Latvijas vīriešu basketbola izlase otrdien Džakartā Pasaules kausa finālturnīra trešajā spēlē cīņā par pirmo vietu H grupā zaudēja Kanādai.

H grupas spēlē Latvija piekāpās ar 75:101 (23:13, 19:30, 15:24, 18:34).

Latvijas izlasē ar 16 punktiem par rezultatīvāko kļuva Andrejs Gražulis, 14 punktus un desmit atlēkušās bumbas sakrāja Rodions Kurucs, 11 punktus pirmajā puslaikā sakrāja Artūrs Žagars, bet ar deviņiem punktiem finišēja Rolands Šmits.

Kanādas izlasē 27 punktus, kā arī pa sešām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm sakrāja Šejs Gildžess-Aleksandrs. 22 punktus guva Rovans Berets, 15 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Kellijs Oliniks, bet 14 punktus guva Nikeils Aleksandrs-Volkers.

Līdz šim labākā trīspunktu izpildītāja čempionātā Latvija šoreiz trāpīja vien desmit no 36 metieniem, kanādiešiem realizējot 16 no 39 tālmetieniem. Turpretī Latvijas izlase precīzāk izpildīja divpunktu (17/27 jeb 63% pret Kanādas 21/35 jeb 60%) un soda (11/12 jeb 92% pret kanādiešu 50% jeb pusi no 22 izpildītajiem metieniem) metienus.

Kanāda uzvarēja cīņā zem groziem (44:31), 17 bumbas izcīnot zem Latvijas groza. Latvijai bija vairāk kļūdu (15:9) un mazāk pārķertu bumbu (5:10), taču vairāk bloķētu metienu (3:1).

Maču ar Kanādu Latvija sāka ar Andreju Gražuli, Rodionu un Artūru Kuruciem, Rolandu Šmitu un Artūru Žagaru pamatsastāvā, Kanādai laukumā sūtot Rovanu Beretu, Dilonu Bruksu, Šeju Gildžesu-Aleksandru, Kelliju Oliniku un Dvaitu Pauelu.

Pirmo grozu guva Pauels, uz ko Latvija atbildēja ar trim tālmetieniem Žagara un abu Kurucu izpildījumā, panākot 9:5, liekot Kanādai pieprasīt minūtes pārtraukumu.

Berets piektajā minūtē ar trīspunktu metienu panāca 11:11, taču A.Kurucs tūlīt ar trīspunktu metienu atkal izvirzīja vadībā Latviju (14:11). Par spīti tam, ka jau cetrutdaļas vidū Latvija bija sakrājusi piezīmju normu un kanādieši ieguva tiesības par katru pārkāpumu izpildīt soda metienus, Andrejs Gražulis ar divpunktu metienu atjaunoja četru punktu starpību – 16:12

Latvijas izlases izrāviens turpinājās ar diviem precīziem Dāvja Bertāna soda metieniem, Kristera Zorika tālmetienu un R.Kuruca divpunktnieku, panākot 23:12 pārākumu un pirmo ceturtdaļu noslēdzot ar 23:13 vadību.

Otrās ceturtdaļas pirmajā pusē Latvijas pārsvars svārstījās septiņu līdz desmit punktu robežās, līdz Bertāns ar divpunktu metienu panāca 32:20, bet Žagars ar trīspunktu gājienu – 35:23.

Pēc Bereta bumbas trieciena grozā no augšas un rezultāta starpības samazināšanās līdz 35:28 arī Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki bija spiests pieprasīt pirmo minūtes pārtraukumu.

Latvijai nesekmējoties trīspunktu metieniem un kanādiešiem agresīvi dodoties Latvijas groza virzienā un sagādājot latviešiem piezīmes, pēc Nikeila Aleksandra-Volkera diviem gūtiem punktiem kanādieši pietuvojās līdz 35:38.

Piezīmes cītīgi krājot latviešiem, arī Banki izpelnījās tehnisko piezīmi par protestēšanu šajā jautājumā. Oliniks ar tālmetienu panāca 41:42, bet Berets ātrajā uzbrukumā atjaunoja vadību Kanādai – 43:42.

Oliniks puslaikā bija guvis desmit punktus, bet Latvijai Žagars sakrāja 11 punktus, kļūdoties tikai vienā metienā no spēles.

Otro puslaiku rezultatīvāk uzsāka Kanāda, pēc Gildžesa-Aleksandra tālmetiena panākot 48:42, bet pēc viņa bumbas triecina grozā no augšās – 53:44.

Pēc Gražuļa diviem precīziem soda metieniem, kā arī Diviem R.Kuruca gūtiem groziem un 7:0 izrāviena Latvija pietuvojās līdz 52:55.

85 sekundes pirms trešās ceturtdaļas beigām Filips Skrabs ar tālmetienu pirmo reizi Kanādai panāca desmit punktu pārsvaru – 65:55.

Ceturto ceturtdaļu ar divpunktu metienu sāka Šmits, panākot 59:67, taču pēc trim pēc kārtas realizētiem tālmetieniem Kanāda panāca izšķirīgo pārsvaru 78:61, kuru deldēt latvieši vairs nespēja.

Spēles beigās kanādieši ar individuālajiem pūliņiem palielināja rezultāta starpību.

Jau ziņots, ka pirmajā grupas spēlē otrdien Francija ar 85:79 pieveica Libānu.

Kanāda ar trim panākumiem un Latvija ar divām uzvarām turpinās cīņu par medaļām un 1.-16.vietu, bet Francija ar vienu uzvaru un Libāna bez uzvarām cīnīsies par 17.-32.vietu.

Latvija un Kanāda jau pirms pēdējā grupas mača bija iekļuvušas otrā posma L apakšgrupā, kur viena no pretiniecēm būs Spānija, bet otrā noskaidrosies trešdien Brazīlijas un Kotdivuāras mačā. Otrā posma spēles notiks piektdien un svētdien.

Latvijas basketbolisti debijas finālturnīru sāka piektdien ar uzvaru 109:70 pār Libānu un turpināja svētdien ar panākumu 88:86 pār Franciju, kamēr Kanāda vispirms ar 95:65 pārspēja Franciju un turpinājumā ar 128:73 sagrāva Libānu.

Otrajā mačā gūtā savainojuma dēļ finālturnīrs ir beidzies Latvijas izlases kapteinim Dairim Bertānam, tādējādi izlases rīcībā palikuši 11 basketbolisti, jo papildu spēlētājus meistarsacīkstēm pieteikt nevar.

Lielākā zvaigzne kanādiešu rindās ir Šejs Gildžess-Aleksandrs no Oklahomasitijas “Thunder” vienības, kurš pagājušajā sezonā NBA vidēji mačā guva 31,4 punktus. Kopumā Kanādas izlasē ir septiņi NBA spēlētāji – Dāvja Bertāna jaunie komandas biedri Gildžess-Aleksandrs un Lugencs Dorts, Nikeils Aleksandrs-Volkers, Rovans Aleksandrs Berets, Kellijs Oliniks, Dilons Brukss un Dvaits Pauels.

Treniņnometnes laikā par lēmumu nespēlēt Pasaules kausā kausā paziņoja NBA čempions Denveras “Nuggets” rindās Džamals Marejs, kuram nepieciešama ilgāka atpūta un atlabšana pēc garās sezonas.

Kanādas basketbola izlasi vada Spānijas speciālists Žordi Fernandess, kurš kopš 2016.gada strādā NBA, šobrīd pildot asistenta pienākumus Sakramento “Kings” vienībā. Viens no viņa asistentiem ir nesen Indiānas “Pacers” vadījušais Neits Bjorkgrēns, bet kā konsultants izlasei piesaistīts Deivids Blats.

Latvijas un Kanādas izlašu ceļi līdz šim vienīgo reizi krustojās 1936.gada olimpisko spēļu turnīra otrajā kārtā, kurā pārāki ar 34:23 bija nākamie vicečempioni kanādieši.

Jau ziņots, ka otrdien E grupā vācieši ar 101:75 pieveica Somiju, bet Austrālija pieveica Japānu ar 109:89, A grupā Dominikānas basketbolisti ar 75:67 pārspēja Angolas izlasi, bet Itālija ar 90:83 apspēlēja Filipīnas, D grupā pie pirmā panākuma tika Ēģiptes basketbolisti, kuri divu līdz šim zaudējušo komandu duelī ar 100:72 pārspēja Meksikas izlasi, Lietuva ar 91:71 pieveica Melnkalni.

Finālturnīra 32 komandas ir sadalītas astoņās apakšgrupās. Katras grupas pirmo divu vietu ieguvējas turpinās cīņu par 1.-16.vietu, bet trešās un ceturtās vietas ieguvējas cīnīsies par 17.-32.vietu.

A, B, C un D apakšgrupas komandas cīnās Filipīnās, E un F apakšgrupas izlases spēlē Japānas pilsētā Okinavā, bet G un H apakšgrupu cīņas notiek Indonēzijas galvaspilsētā Džakartā. Labāko astoņniekā iekļuvušās izlases par medaļām spēkosies “SM Mall of Asia” arēnā Manilas ostas rajonā.

Pasaules kausa finālturnīrā tiks noskaidrotas septiņas Parīzes olimpisko spēļu turnīra dalībnieces, kā arī vēl 19 valstsvienības, kuras kopā ar piecu reģionu priekškvalifikācijas sacensību uzvarētājām nākamvasar cīnīsies par pēdējām četrām ceļazīmēm uz olimpiskajām spēlēm.

Par aktualitātēm no Džakartas informē ziņu aģentūras LETA sporta reportiere Paula Vucena. Basketbola finālturnīram veltītajā LETA sadaļā (“https://www.leta.lv/basketball_fibawc/”) pieejama jaunākā informācija ne tikai par Latvijas izlases gaitām un panākumiem, bet arī citu komandu rezultātiem un čempionāta aktualitātēm.

Latvijas vīriešu basketbola izlases sastāvs Pasaules kausa finālturnīrā:

Rodions Kurucs (Mursijas UCAM, Spānija), Dāvis Bertāns (Oklahomasitijas “Thunder”, NBA), Dairis Bertāns (“VEF Rīga”), Anžejs Pasečņiks (“Palencia”, Spānija), Rolands Šmits (Kauņas “Žalgiris”, Lietuva), Artūrs Strautiņš (Tortonas “Derthona”, Itālija), Klāvs Čavars (Jokohamas “Exellence”, Japāna), Aigars Šķēle (Lielpolijas Ostruvas “Stal”, Polija), Andrejs Gražulis (Trento “Aquila”, Itālija), Artūrs Kurucs (Patras “Promitheas”, Grieķija), Artūrs Žagars (Ķēdaiņu “Nevežis”, Lietuva), Kristers Zoriks (Izmiras “Petkim Spor”, Turcija).

Kanādas vīriešu basketbola izlases sastāvs Pasaules kausa finālturnīrā:

Kails Aleksandrs (“Valencia”, Spānija), Nikeils Aleksandrs-Volkers (Minesotas “Timberwolves”, NBA), Rovans Aleksandrs Berets (Ņujorkas “Knicks”, NBA), Trejs Bels-Heinss (Saragosas “Casademont”, Spānija), Dilons Brukss (Hjūstonas “Rockets”, NBA), Lugencs Dorts, Šejs Gildžess-Aleksandrs (abi – Oklahomasitijas “Thunder”, NBA), Zeks Edejs (Purdū Universitātes “Boilermakers”, NCAA), Melvins Edžims (Malagas “Unicaja”, Spānija), Kellijs Oliniks (Jūtas “Jazz”, NBA), Dvaits Pauels (Dalasas “Mavericks”, NBA), Filips Skrabs (“Niagara River Lions”, Kanāda).

