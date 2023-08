Uzvara! Latvijas basketbola izlase Pasaules kausa finālturnīra mačā pieveic Franciju

Foto: AP/SCANPIX Latvijas vīriešu basketbola izlase svētdien Indonēzijā Pasaules kausa finālturnīra otrajā mačā pieveica Francijas izlasi, 27.08.2023.

Latvijas vīriešu basketbola izlase svētdien Indonēzijā Pasaules kausa finālturnīra otrajā mačā pieveica Francijas izlasi.

Latvija uzvarēja ar 88:86 (26:33, 23:20, 13:21, 26:12).

Latvijas izlasē 22 punkti un piecas rezultatīvas piespēles Artūra Žagara kontā. Viņš realizēja piecus no sešiem divpunktu un trīs no pieciem trīspunktu metieniem, bet trāpīja tikai trīs no deviņiem soda metieniem.

20 punktus guva Rolands Šmits, realizējot sešus no septiņiem divpunktu un divus no trim trīspunktu metieniem, kā arī abus soda metienus. 15 punktus sakrāja Dāvis Bertāns, 13 punktus – Kristers Zoriks, bet Dairis Bertāns guva astoņus punktus.

Francijai ar 27 punktiem izcēlās Evans Furnjē, 18 punktus sakrāja Gerskons Jabīzels, bet 13 punktus – Nikolā Batums.

Francūži bija precīzāki tālmetienos, realizējot 14 no 27 metieniem, kamēr Latvijai precīzi bija 14 no 35 metieniem. Divpunktu metienus precīzāk meta latvieši (18/27), Francijai realizējot 12 no 23 metieniem. Savukārt soda metienus biežāk un precīzāk meta francūži (20/24 pret 10/16 Latvijai).

Atlēkušo bumbu (31:26) un rezultatīvu piespēļu (23:20) vairāk bija Francijai, kuras spēlētāji arī biežāk kļūdījās (20:14), ko sekmēja arī latvieši aizsardzībā, pārķerot 14 bumbas. Francijas spēlētāji bumbu pārtvēra vien sešreiz.

UZVARA PĀR FRANCIJU!!! 🇱🇻❤️ pic.twitter.com/MGOQXnqRRO — Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 27, 2023

Pēc divām kārtām Kanādai un Latvijai ir pa divām uzvarām, bet Francijai un Libānai pa diviem zaudējumiem.

H grupas spēlē Džakartā Latvijas izlases sākuma pieciniekā, tāpat kā pirmajā cīņā ar Libānu, bija Dairis Bertāns, Andrejs Gražulis, Rodions Kurucs, Rolands Šmits un Artūrs Žagars.

Francija spēli sāka ar Nikolā Batumu, Nando de Kolo, Evanu Furnjē, Rūdiju Gobēru un Gerskonu Jabīzelu.

Spēli ar precīzu trīspunktu metienu sāka Batums, uz ko ar tālmetienu atbildēja Dairis Bertāns.

Pēc Furnjē trīspunktu metiena francūži panāca vadību ar 16:7, atlikušajā ceturtdaļas laikā latviešiem mēģinot samazināt rezultāta starpību. Dāvis Bertāns ar četru punktu gājienu ļāva Latvijai rezultātā pietuvoties līdz 23:27, bet septiņu punktu pārsvaru ar trīspunktu metienu ceturtdaļas beigās atjaunoja Evans Furnjē – 33:26.

Furnjē pirmajās desmit minūtēs bija guvis 15 punktus, Jabīzelam gūstot deviņus punktus.

Latvijai Dāvis Bertāns, trāpot trīs no četriem tālmetieniem, bija guvis desmit, bet Rolands Šmits, realizējot visus četrus metienus no spēles un trāpot vienīgo tālmetienu, – deviņus punktus.

Otrajā ceturtdaļā rezultāta starpība ilgu laiku svārstījās piecu līdz deviņu punktu robežās.

Ar Šmita gūtiem diviem punktiem un Kristera Zorika tālmetienu izdevās pietuvoties līdz 44:48, bet pēc Žagara pārķertas bumbas un Zorika tālmetiena ātrajā uzbrukumā četri pret vienu izdevās pietuvoties viena punkta attālumā – 49:50.

Furnjē trāpīja kārtējo tālmetienu, bet Dāvja Bertāna trīspunktu metiens no laukuma stūra nebija precīzs – 49:53.

Furnjē puslaikā bija guvis 18 punktus, bet Latvijas izlasē 11 punktus bija guvis Šmits, pa desmit punktiem – Dāvis Bertāns un Zoriks.

Francija puslaikā tālmetienus bija realizējusi ar 71 procenta precizitāti, grozā raidot desmit no 14 tālmetieniem, kamēr Latvija bija trāpījusi pusi no 18 tālmetieniem.

Otro puslaiku francūzī sāka ar pieciem gūtiem punktiem, taču, latviešiem vairāk nekā trīs minūtes nespējot gūt punktus, pirmoreiz spēlē punktu starpība desmit punktu robežu pārsniedza pēc Jabīzela divpunktu metiena – 72:59.

Pēdējo ceturtdaļu Latvija sāka ar diviem precīziem divpunktu metieniem Žagara un Šmita izpildījumā (66:74).

34.minūtē otro tehnisko piezīmi mačā pret Artūru Kurucu saņēma Nando de Kolo, pametot laukumu.

Vēl viens Latvijas izlases izrāviens ar Dāvja Bertāna tālmetienu un diviem Žagara divpunktu metieniem Latvija pietuvojās līdz 76:77.

No laukuma stūra ar trīspunktu metienu atbildēja Batums, bet arī Žagars iemeta tālmetienu.

Uz katru turpmāko rezultatīvo Francijas metienu Latvija atbildēja ar precīzu metienu, bet pēc diviem Šmita soda metieniem, pret viņu pārkāpumu zem Latvijas groza izdarot Gobēram, Latvija pirmoreiz spēlē izvirzījās vadībā – 87:86.

Jabīzels un Furnjē grozā netrāpīja, Žagars realizēja vienu no diviem soda metieniem, bet Silvēna Fransisko tālmetiens nebija precīzs.

Apsveicam Latvijas izlasi @basketbols 🏀 un pateicamies par šo solidaritātes apliecinājumu 🤝! 🇱🇻Latviešu fani kā vienmēr ir savu uzdevumu augstumos 💐! #WinForLatvia #FBWC pic.twitter.com/lfOa2O43gQ — France en Lettonie (@FrancijaLatvija) August 27, 2023

Jau ziņots, ka Latvijas pretiniece otrdienas spēlē Kanāda svētdien ar 128:73 pārspēja Libānu.

Latvijas basketbolisti piektdien, piedzīvojot debiju Pasaules kausa finālturnīrā, ar 109:70 sagrāva Libānas valstsvienību. Turpretī francūži negaidīti smagi ar 65:95 atzina Kanādas izlases pārākumu.

Latvijas un Francijas izlases starptautiskajā arēnā līdz svētdienai bija tikušās deviņas reizes. Vienīgās divas uzvaras latvieši izcīnīja pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados, bet pēc neatkarības atjaunošanas tika piedzīvoti septiņi zaudējumi. Pēdējā tikšanās 2015.gada Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā noslēdzās ar rezultātu 84:70 Francijas izlases labā.

Francijas izlases sastāvā Pasaules kausa finālturnīrā ir trīs NBA spēlētāji – Rūdijs Gobērs, Evans Furnjē un Nikolā Batums, kuri savu piederību pasaules basketbola elitei apliecināja arī pārbaudes mačos, bet ne pirmajā spēlē ar Kanādu. Bez šīs NBA trijotnes pērn par olimpisko spēļu vicečempioniem kļuva vēl trīs šī sasaukuma spēlētāji – Nando de Kolo, Geršons Jabusele un Mustafa Fols.

Toties Francijai nepalīdz šī gada NBA drafta pirmais numurs Viktors Vembanjama, tāpat izlasei atteicis arī pērn Francijas pilsonību ieguvušais Džoels Embīds.

Finālturnīra 32 komandas ir sadalītas astoņās apakšgrupās. Katras grupas pirmo divu vietu ieguvējas turpinās cīņu par 1.-16.vietu, bet trešās un ceturtās vietas ieguvējas cīnīsies par 17.-32.vietu. Otrajā posmā Latvija stāsies pretī divām izlasēm no G apakšgrupas, kurā cīnīsies Irāna, Spānija, Kotdivuāra un Brazīlija.

A, B, C un D apakšgrupas komandas cīnās Filipīnās, E un F apakšgrupas izlases spēlē Japānas pilsētā Okinavā, bet G un H apakšgrupu cīņas notiek Indonēzijas galvaspilsētā Džakartā. Labāko astoņniekā iekļuvušās izlases par medaļām spēkosies “SM Mall of Asia” arēnā Manilas ostas rajonā.

Pasaules kausa finālturnīrā tiks noskaidrotas septiņas Parīzes olimpisko spēļu turnīra dalībnieces, kā arī vēl 19 valstsvienības, kuras kopā ar piecu reģionu priekškvalifikācijas spēļu uzvarētājām nākamvasar cīnīsies par pēdējām četrām ceļazīmēm uz olimpiskajām spēlēm.

Par aktualitātēm no Džakartas informē ziņu aģentūras LETA sporta reportiere Paula Vucena. Basketbola finālturnīram veltītajā LETA sadaļā (“https://www.leta.lv/basketball_fibawc/”) pieejama jaunākā informācija ne tikai par Latvijas izlases gaitām un panākumiem, bet arī citu komandu rezultātiem un čempionāta aktualitātēm.

Latvijas vīriešu basketbola izlases sastāvs Pasaules kausa finālturnīrā:

Rodions Kurucs (Mursijas UCAM, Spānija), Dāvis Bertāns (Oklahomasitijas “Thunder”, NBA), Dairis Bertāns (“VEF Rīga”), Anžejs Pasečņiks (“Palencia”, Spānija), Rolands Šmits (Kauņas “Žalgiris”, Lietuva), Artūrs Strautiņš (Tortonas “Derthona”, Itālija), Klāvs Čavars (Jokohamas “Exellence”, Japāna), Aigars Šķēle (Lielpolijas Ostruvas “Stal”, Polija), Andrejs Gražulis (Trento “Aquila”, Itālija), Artūrs Kurucs (Patras “Promitheas”, Grieķija), Artūrs Žagars (Ķēdaiņu “Nevežis”, Lietuva), Kristers Zoriks (Izmiras “Petkim Spor”, Turcija).

Francijas vīriešu basketbola izlases sastāvs Pasaules kausa finālturnīrā:

Nikolā Batums (Losandželosas “Clippers”, NBA), Nando de Kolo (Vilērbānas ASVEL), Evans Furnjē (Ņujorkas “Knicks”, NBA), Mustafa Fols (Pirejas “Olympiakos”, Grieķija), Silvēns Fransisko (“Peristeri”, Grieķija), Rūdijs Gobērs (Minesotas “Timberwolves”, NBA), Matiass Lesors (Atēnu “Panathinaikos”, Grieķija), Izaja Kordinjē (Boloņas “Virtus”, Itālija), Elī Okobo, Jakuba Utarra (abi – “Monaco”), Terijs Tārpijs (Lemānas “Sarthe”), Gerskons Jabīzels (Madrides “Real”, Spānija).

Uzvara!!! Apsveicu!!! Latvija var!!! Šī bija ļoti skaista spēle, paldies mūsu izlases puišiem🇱🇻🏀 ✌️ @basketbols https://t.co/S46Eud6UzY — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 27, 2023

Massive respect to the thousands of Latvian fans who have created an incredible atmosphere in Jakarta. 🙇‍♂️#FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/P7Pz6ZgDPE — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 27, 2023

Apsveicu Latvijas basketbola fanus un izlasi ar uzvaru! 🇱🇻 pic.twitter.com/CP8HhQByUl — Andris Reizenbergs 🇱🇻 (@A_Reizenbergs) August 27, 2023