Latvijas “TikTok” uzlecošā zvaigzne – Edijs Pečulis: “Tagad viss ir palicis tik traki, ka tā folijas cepurīte vairs nepalīdz un vajag biezu grāpīti, tas vairāk līdzēs” Ieteikt







Segvārds ”TikTokSpecis” Latvijas “TikTok” saimē nav svešs vārds. Viņš parodē, atmasko cilvēkus, kuri, viņaprāt, sabiedrībai dara kaitējumu ar savu viedokli, vai ir vienkārši šķiet dīvaini. Viņš ir personība, no kura uzmanības sociālajos medijos pat baidās, jo viņam ir viedoklis. Tas tiek pausts “garšīgos” video, kurus sabiedrība burtiski “aprij” zinātkārē. Vīrietim, kuram, savulaik, piederējis autoserviss Liepājā, patlaban platformā “TikTok” seko teju 35 tūkstoši cilvēku, tostarp arī Latvijas slavenības un ne tikai mūzikā vai teātrī.

Reklāma Reklāma

Man bija pārliecība, ka “TikTokSpecis” īstajā vārdā Edijs Pečulis (44), intervijai nepiekritīs. Uzaicinājums sarunai arī nebija ierasts, piezvanot vai aizsūtot cilvēkam ziņu. Es par iespēju aprunāties pajautāju “TikTok”, atstājot komentāru zem video. Redzētais mani bija sadusmojis.

Video bija atspoguļota jauna sieviete Marta, kura, iespējams, nepadomājot par sekām, bija publiski paziņojusi, ka strādā tikai nesmuki cilvēki un muļķi, kā arī nekad nesarunāsies ar resnajiem. Viņas viedoklis tika atspoguļots medijos arī ārpus “TikToka”.

Dusmīgi bija daudzi Latvijas iedzīvotāji, jo jaunās meitenes viedoklis šķita aizskarošs. Tikmēr Edijs skandāla karstumā bija uzzinājis par jauno dāmu daudz vairāk informācijas nekā, iespējams, sabiedrībai vajadzēja zināt, un to publicējis kā pierādījumu – arī dimantu reputācijās mēdz būt nesmukumi. Mani šī jaunās meitenes publiskā “ķidāšana” sadusmoja ne pa jokam. Papildus viņš izveidoja video un panāca, ka Marta atvainojās “TikTok” sabiedrībai un panāca, ka video, kuri aizvainoja tūkstošiem cilvēku ar liekā svara problēmām, tika dzēsti.

Mans komentārs bija pamanīts, un saruna varēja notikt. Pirmo reizi ar Ediju tikos “TikTok” tiešraidē un kārtējo reizi pārliecinājos, ka pirmais iespaids par cilvēku nedrīkst rasties no video internetā. Tāpēc nolēmu, ka par Ediju ir jāpastāsta arī LA.LV lasītājiem.

“Es Martas mammai pateicu tā – ja mana meita šitā uzvestos “TikTokā”, kā Marta uzvedas, tad viņa dabūtu no manis ar slotas kātu pa muguru un izdzēstu to “TikTok” vienkārši ārā. Tā ir mana audzināšana. Nevar tā palaisties un tādas muļķības runāt, jo cilvēki uztver to “TikTok” savādi. Gan lieli, gan mazi uztver to visu sociālo vidi, kā joku. Cilvēki iedomājās, ka viņi droši sēdēs mājās savā krēslā, kaut ko ierunās un tas būs tikai joks, neviens neko neredzēs. Tā, diemžēl, nav,” savu nostāju par redzamo plartformā “TikTok” skaidro Edijs.

Edijs jau kopš 2009.gada dzīvo Apvienotajā karalistē. 2008.gada ekonomiskā krīze bijis iemesls, kāpēc Saldū dzimušais jauneklis nolēmis sākt savu dzīvi no baltas lapas svešumā.

“Anglijā, kad es atbraucu, es strādāju fabrikā, griezu kāpostus. Standarts, bet tad es prātīgi pārgāju uz citu darbu. Es satiku vienu angļu cilvēku, kuram bija daudz mājas, un es iesaistījos nekustamo īpašumu biznesā. Visus šos daudzos gadus esmu cilvēks, kurš izīrē mājokļus. Es esmu pašnodarbinātā persona. Ir saimnieks ar māju, viņš dod to māju man. Viņam ir vajadzīga konkrēta summa un tālāk, ko es tur nopelnu, viņam neinteresē. Tas biznesiņš ir foršs, jo man ir ļoti daudz laika “TikTokam”. Nekādus miljonus es nopelnīt nevaru, bet man sanāk normāla naudiņa un es varu veltīt daudz laika “TikTokam”.”

Reklāma Reklāma

Edijs turpina: ”Es esmu netīšām pamanījis, ka mani daudzi skatās. Citi varbūt domā, ka es tur jokus dzenu vai kaut kā tamlīdzīgi, ka pilnīgs muļķītis esmu. Ka man seko tikai kaut kādi skolnieki un klausās manās muļķībās, bet es esmu paskatījies savus sekotājus, un tur tiešām ir tādi Latvijas slaveni cilvēki, ko es kādreiz uzskatīju par slavenībām, bet tagad viņi mani uzskata. Tur aktieri, dziedātāji pieseko un es domāju – o, normāli. Tā bišķiņ galvā aizķerās.”

Pirmais video, kuru Edijs publicējis sociālajos tīklos ir tapis aizvainojuma dēļ. Viņam bijis ļoti nepatīkami redzēt, kā Latvijā tiek izsmieti tie ļaudis, kuri izmisuma dēļ devušies strādāt uz ārvalstīm.

“Es sāku “TikTok” kā Jurkas “Autospecs.lv” ”heiteris” (red. nīdējs). Bet nevis dīvānu “heiteris”, kas sēž “no name” (red. – anonīmi) un drukā kaut kādus sliktumus, bet es uztaisīju speciāli “TikTok” profilu un tad centos nolikt viņu pie vietas. Tāpēc, ka Jurka bija visos sociālajos tīklos – “Youtube”, “Facebook”, “TikTok”. Ļoti slikti izteicies par aizbraucējiem, kuri devušies uz Angliju, Īriju, ka mēs esam, es nezinu, tautas nodevēji. Mēs esam aizbraukuši un protam tikai tīrīt angļu piekakātos podus un sēnes griezt. Vairāk neko latvietis nevar izdarīt, kā kalpot tikai angļiem. Es uztaisīju to “TikTok” kontu un sāku viņam bliezt pretī. Man pirmais video bija, ka es berzēju podu. Sēžu uz grīdas, berzēju to podu un saku, ka te viss ir kārtībā: “Jurka, brauc uz Angliju, var mazgāt podus un nopelnīt naudu!”

! LA.LV neuzņemas atbildību par šī un turpmāko video saturu.

Pēdējā mēneša laikā Edija video cilvēki noskatījušies vismaz 5 miljonus reižu. Viņš LA.LV lasītājiem ir gatavs atklāt savu veiksmes atslēgu, kā piesaistīt tik daudz cilvēku uzmanību, ar ko sociālajā tīmeklē ir iespējams arī nopelnīt.

“Es nevis veidoju video, kas man pašam patīk, bet es veidoju video, kas cilvēkiem patīk. Es tos filmēju cilvēkiem. Kāpēc cilvēki nepaliek populāri “TikTokā”? Jo viņi iedomājas, ja pastaigājas ar sunīti un filmē, ka tas ir forši. Ierauga puķītes, pafilmē un ieliek “TikTokā” un tad brīnās – neviens man neseko, neviens neskatās. Bet tas tikai viņam interesē! Mans domu gājiens ir tāds, ka es veidoju video, ko cilvēki grib redzēt. Un, pieņemsim, visas tās follija cepurītes ir tāpēc, ka es dzirdu, ka cilvēki runā par tām follija cepurītēm, par plakanām zemēm, tas ir tas haips (Red. – aktualitāte), kas tajā mirklī ir. Piemēram, Sahāras putekļi vai tagad viss ir palicis tik traki, ka tā follija cepurīte vairs nepalīdz un tagad vajag biezu grāpīti, tas vairāk līdzēs. Tāds ir tas domu gājiens. Agri vai vēlu to visu noteikti vajag monetizēt. Nevar visu laiku plosīties pa tukšo. Ir jābūt muļķītim, kas gribēs gadiem kaut ko tur ņemties. Galu galā pie kādas kapeiciņas arī vajadzētu tikt.”

“Par to nopelnīšanu ir tā, ka, pirmām kārtām, kad mēs sēžam tajās tiešraidēs, kad notiek tur tie batliņi, tad tur kaut kādas kapeiciņas met. Tur visādi brīnumi var notikt. Kādreiz varbūt kāds var uzmest to lauvu. Tā ir tāda dāvana, kuru saņemot var nopelnīt, ja nekļūdos, 150 eiro. Man nekad tāda dāvana nav bijusi. Bet, vienā vakarā kādus 20 eiro var nopelnīt, varbūt pat vairāk. Tas ir viens. Un otrs, Latvijā gan tas nav pieejams, bet, tā kā man ir Anglijas konts, ir monetizācija, tāpat kā platformā “Youtube”, un maksā par skatījumiem, bet tur tā kapeiciņa nav liela. Uz visiem tiem miljoniem skatījumu, kas man ir, tur tikai 100 eiro sanāk tā monetizācija. Un tad ir reklāmas tiešās. Pagaidām man ir bijušas tādas, bet maz. Gribētos vairāk, bet ir bijušas reklāmas, kad kāda mājas lapa jānoreklamē vai kaut ko tādu. Gribās jau to seju noreklamēt tik daudz, lai būtu viena reklāma nedēļā. Tas būtu ļoti feini.”

Tajā pašā laikā Edijs ir pārliecināts, ka nauda nav tā vērta, lai sabojātu savu veselību. Viņš cenšas dzīvot harmonijā ar sevi, jo, savulaik, jau Latvijā saskāries ar veselības problēmām savas straujās dabas dēļ. Daudz strādājis, mēģinājis būt divās vietās vienlaicīgi.

“Tajos laikos es biju baigais skrējējs. Arī tad, kad es ņēmos Liepājā ar to uzņēmumu, autoservisu. Es tur skrēju no rīta līdz vakaram. Kaut kā pie ģimenes ārsta, es saku, man kaut kā brīžam tā kā slikti. Viņa saka, ka tu vienkārši par daudz kaut ko gribi sagrābt, noskrējies, tur noņēmies. Tad tur sirds klapējās un vēl kaut kas. Tad es tajā 2009.gadā atbraucu uz Angliju, vēl paplosījos un man atnāca saprašana dzīvē, ka visa tā plosīšanās ne pie kā dzīvē laba nenovedīs. Pirmkārt, veselības ziņā un, otrkārt, vecais teiciens – kapā jau neko nepaņemsi līdzi. Ne mašīnas, ne māju, ne zem matrača, ko tu esi sabāzis tās naudas čupas. Tad es to dzīvi sāku uztvert tā vieglāk.”

Edijs smej, sociālo tīklu lietotāji ir pārliecināti, ka viņš ir vismaz 50 gadus vecs. Tas esot izdomāts, lai saņemtu komplimentus, cik labi viņš izskatās pusmūžā un, ja vēl video nodarbojas ar sportu, tad labie vārdi birstot kā no pārpilnības raga. Vīrietis ir atklāts – viņa darbošanās “TikTok” nav saistīta tikai ar finansēm, papildu peļņu. Viņš uzņēmies tādu kā interneta vides sanitāra funkciju, lai to atbrīvotu no ļaudīm, kas citiem nes ne tās labākās emocijas.

“Nekad mūžā es neveidošu video par normāliem cilvēkiem. Nu nebūs tā. Visi, kas ir nedaudz ar putniņiem, par tiem es taisu. Un vēl es biju pateicis, ka es netaisīšu video par tiem, kuri man seko. Man prieks par to, ka es to Latvijas “TikToku” būšu mazliet izaudzinājis. Lai nav tādas Martas un cilvēki, kas kaut kādas muļķības liek, lai padomā, ka esmu es, kas viņus bišķiņ var nokaunināt.“