Lauksaimnieki gandarīti – kartupeļi ir iestādīti, tagad tos jāsargā īpaši no drātstārpiem un lapgraužiem







Pavasaris kartupeļu audzētājiem bijis labvēlīgs un darbi uz lauka ir noslēgušies – arī vēlo kartupeļu šķirnes ir iestādītas, aģentūrai LETA pauda Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle.

Viņa skaidroja, ka vispirms stāda agrās šķirnes, bet, ja paredzēts pārdot kartupeļus pirms masveida novākšanas perioda, uzreiz stāda arī pārējās šķirnes.

Sēklas materiāls kartupeļu audzētājiem pamatā pieticis, bet situācija atšķīrusies starp šķirnēm un kategorijām. Joprojām iecienītākās kartupeļu šķirnes ir “Vineta”, “Bellarosa”, “Solist” un “Wega”. Pieprasītākas kļūst arī jaunās šķirnes, kā “Twister”, “Alouette”, “Albertine” un “Corinna”. Audzētāji labāk izvēlas šķirnes, kas izturīgākas pret lakstu puvi, un ja tās ir arī garšīgas, tad būšot īpaši populāras.

Kraukle pastāstīja, ka joprojām kartupeļiem bīstami ir drātstārpi, un to ierobežošana ir īpaši aktuāla. Patlaban pret šiem kaitēkļiem risinājumu nav. Ja kaitēklis atrodas augsnē, tad kartupeļi noteikti tiks bojāti. Viņa sacīja, ka, vērojot laukus, šogad šķiet, ka ir liela kaitēkļu invāzija, un ar tiem būs daudz jācīnās. Diemžēl efektīvs līdzeklis ir tikai viens un to lietot drīkst vienu reizi sezonā.

Kraukle atzīmēja, ka cīņa pret kaitēkļiem būs aktīva. Patlaban labība ir pilna ar dažādiem kaitēkļiem un kartupeļu stādījumos jau iemeties lapgrauzis. Viņa skaidroja, ka mazdārziņi un daļa bioloģisko saimniecību ir kā kartupeļu lapgraužu pavairošanas vietas. To populācija pieaug, bet ierobežošanas iespējas samazinās.

Atbildot uz jautājumu, kad būs iespējams prognozēt ražas apmērus un kas to ietekmē, Kraukle pauda, ka kartupeļiem bumbuļi aizmetas, kad riešas pumpuri, un ražas daudzumu nosaka gan bumbuļu skaits, gan lielums. To skaitu nosaka gan šķirnes gēni, gan pieejamais mitrums un barības vielas. Tāpēc skaitīt aizmetušos bumbuļu daudzumu un prognozēt ražas apmērus būs iespējams jūlija sākumā vai vidū.

Kartupeļu bumbuļu lielums ļoti atkarīgs no mitruma un barības nodrošinājuma, kā arī no to skaita – ja bumbuļu ir daudz, tie ir mazāki, un otrādi. Ražas prognozes varēs noteikt augusta otrajā pusē, bet jūlija beigās izteikt minējumus. Galvenais faktors ir lietus, pieņemot, ka saimnieks augus ir mēslojis.