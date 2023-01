Foto: SHUTTERSTOCK

Lēmumu pieņemšanā labāk paļauties tikai uz sevi! Horoskops no 30.janvāra līdz 5.februārim Ieteikt







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Visās lietās svarīgi saglabāt vēsu prātu un pieņemt izsvērtus lēmumus. Nedēļas beigās var aktualizēties kāda veca pazīšanās.

Vērsis

Var gadīties, ka nāksies pieņemt lēmumu kādā visai svarīgā lietā un nav vēlams to darīt tikai acumirklīgu emociju iespaidā.

Dvīņi

Sarežģītās situācijās apkārtējo padomus uzklausīt, protams, var, tomēr svarīgi par gala lēmumu atbildību uzņemties tikai pašam.

Vēzis

Mierīga nedēļa, kurā atliks laiks padarīt nepadarīto un turpināt iesākto. Lēmumu pieņemšanā labāk paļauties tikai uz sevi.

Lauva

Labvēlīgs laiks komunikācijai ar apkārtējiem. Īstais brīdis meklēt atbalstītājus un domubiedrus, arī palīdzību, ja tāda nepieciešama.

Jaunava

Planētas sekmēs sākt ko jaunu, plānot pasākumus, slēgt līgumus un vienošanās. Svarīgi ievērot ne tikai savas intereses.

Svari

Notikumiem un darbiem bagāta nedēļa. Šonedēļ pieņemtie lēmumi ietekmēs dzīvi vēl ilgi. Svarīgi atpūsties un nepārpūlēties.

Skorpions

Viņam nevajadzētu pārlieku censties pierādīt savu nozīmību – visticamāk, tā atnāks pati, ja vien būs nopelnīta.

Strēlnieks

Šonedēļ viņš ir enerģijas pilns, to vajadzētu izmantot, lai pēc iespējas tiktu galā ar visu līdz šim nepaveikto. Neaizmirst par ģimeni!

MEŽĀZIS

Daudzās situācijās labākais risinājums būs nogaidīt un, iespējams, problēma pati atrisināsies vislabākajā veidā.

ŪDENSVĪRS

Planētas sekmē padarītā apkopošanu un izvērtēšanu, arī izprast turpmākās rīcības vadlīnijas. Daudzviet noderēs humors.

ZIVIS

Daudz jaunu ideju, no kurām dažas var būt pat gandrīz vai ģeniālas, tomēr jārēķinās ar to, ka to realizācija būs uz pašu pleciem.