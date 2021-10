Ilustratīvs foto. Foto: Gatis Dieziņš/LETA

Liepājas slimnīcā no Covid-19 ārstējas jaunā māmiņa un 17 dienu vecs mazulis







Pašlaik Liepājas slimnīcā no Covid-19 ārstējas jaunā māmiņa un viņas 17 dienas vecais mazulis, aģentūru LETA informēja SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Piektdien stacionārā kopā ir 54 Covid-19 pacienti, no tiem septiņi reanimācijā, bet divi Covid-19 nodaļā paaugstinātas plūsmas skābekļa terapijas gultās.

Slimnīcā ievietota arī jaunā māmiņa ar 17 dienas vecu mazuli, kurš arī ir inficēts. Sieviete ārstējas Covid-19 nodaļā un viņa veselības stāvokļa dēļ nevar pati aprūpēt savu mazuli. Par mazuli rūpējas Bērnu nodaļas personāls.

Kopā Liepājas slimnīcā pašlaik ir divi bērni, kuriem ir konstatēts Covid-19.

Grase uzsvēra, ka visi pieaugušie Covid-19 pacienti, kas patlaban ārstējas slimnīcā, nav potējušies.

Jau ziņots, ka ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietoti 176 Covid-19 pacienti, bet 94 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu skaits palielinājies par 3,9% – no 1210 līdz 1257 pacientiem, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Šis ir līdz šim lielākais stacionēto pacientu kopskaits. Iepriekš lielākais stacionēto Covid-19 pacientu kopskaits Latvijā tika izziņots 13.janvārī, kad slimnīcās ārstējās 1224 pacienti.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 1104 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 153 – ar smagu slimības gaitu. Tādējādi 12,2% stacionēto šobrīd ir smaga slimības gaita.

Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīti 16 711 Covid-19 pacienti.