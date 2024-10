Baltijas valstij Lietuvai ir salīdzinoši īsa robeža ar Krieviju – Kēnigsbergas eksklāvs. Taču pastāv arī bažas par Baltkrievijas virzību caur Suvalku koridoru, tāpēc Viļņa turpina masveidā stiprināt pierobežas objektus. Aizsardzības ministrija savā ziņojumā parādījusi, kā nocietināts vēl viens tilts, kas ved pāri Nemunas upei uz Krieviju. Konstrukcijas ir tā sauktie pūķa zobi, t.i., prettanku barjeras. Turklāt plānā ir dažus tiltus pat nojaukt, par to raksta Eiropas mediji.

“Nocietinājumi tiks atbalstīti ar uguns spēku, ja tas būs nepieciešams, lai aizturētu un iznīcinātu ienaidnieku,” paziņojusi Lietuvas Aizsardzības ministrija. Dažas nedēļas iepriekš mīnas un prettanku barjeras jau bija novietotas uz tilta pār Nemumnu, pie robežpunkta Panemunē. “Tas ir piesardzības pasākums, lai nodrošinātu efektīvāku aizsardzību,” teikts paziņojumā.

🇱🇹 Lithuania has installed "dragon's teeth" on its border with Russia 🇷🇺.

Lithuania has installed anti-tank obstacles ("dragon's teeth") on the bridge over the Neman River at the border with Russia and plans to block and mine other bridges in the area, stated the country's… pic.twitter.com/8FiGUsMjkN

