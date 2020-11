Foto: EPA/Scanpix/LETA

Lietuvas veikalu tīkli pievienojas indiešu paverdzināšanā vainotā Latvijas uzņēmuma boikotam Ieteikt 1





Lietuvas veikalu tīkli “Iki”, “Rimi”, “Maxima” un “Norfa” pirmdien paziņojuši, ka pievienojas Latvijas uzņēmuma “Adugs” produkcijas boikotam, ņemot vērā, ka šis konditorejas izstrādājumu ražotājs nonācis likumsargu redzeslokā saistībā ar aizdomām par cilvēktirdzniecību.

Kā norādījuši tirdzniecības uzņēmumi, līdz šim iepirktie “Adugs” ražojumi tiks iztirgoti, bet jaunus pasūtījumus nav paredzēts veikt, iekams nebūs saņemts Latvijas tiesībsargājošo iestāžu atzinums.

“Tas nav pirmais gadījums, kad esam spiesti pieņemt šādu principiālu lēmumu un apturēt partnerību, bet, kamēr vairāk informācijas nav, sadarboties nevaram,” uzsvērusi “Iki” sabiedrisko attiecību vadītāja Vaida Budriene.

Kā ziņots, Valsts policijā aizvadītajā piektdienā aģentūru LETA informēja, ka policija bija saņēmusi informāciju no kādas ārvalsts vēstniecības par to, ka vairāki Latgalē bāzēta konditorejas uzņēmuma darbinieki ir ziņojuši par piespiedu darbu. Reaģējot uz saņemto informāciju, aprīlī Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldē sākts kriminālprocess par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi organizēta grupa, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa, un par viegla miesas bojājuma tīšu nodarīšanu.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka šajā Latgalē bāzētajā konditorejas uzņēmumā tikuši ilgstoši ekspluatēti vairāki trešo valstu pilsoņi, izmantojot viņu ievainojamības stāvokli, nemaksājot viņiem algu par darbu pilnā apmērā un iedzenot viņus nesamērojami lielā parādu jūgā. Strādniekiem atņemtas pases, pret viņiem pielietota fiziska vardarbība un draudēts ar izraidīšanu no valsts gadījumā, ja viņi neievēros visas noziedzīgā grupējuma izvirzītās prasības.

Policija aizturējusi un tiesa apcietinājusi uzņēmēju Jāzepu Zukulu, kurš ir šā konditorejas izstrādājumu ražotāja valdes priekšsēdētājs.

SIA “Adugs Production” advokāte Viktorija Jarkina apsūdzības noliedza, paužot viedokli, ka pret “Adugs” varētu būt noticis reiderisma mēģinājums un “konkurentu cīņa par lielveikalu plauktiem”.

Piektdien par sadarbības pārtraukšanu ar šo uzņēmumu jau paziņoja Latvijas mazumtirgotāji “Maxima Latvija”, “Rimi”, “Elvi Latvija”, “top!” un “Citro”. “Rimi” norādīja, ka šis lēmums attiecas uz visām Baltijas valstīm.