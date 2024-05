Linda Tunte: 15.maijam ir jābūt brīvdienai – tā ir daudz svarīgāka diena par daudzām citām Linda Tunte

Man dēli ir tajā vecumā, kad jebkāda bildēšanās netiek akceptēta. Ak, pusaudži! Tāpēc ilustrācijai bilde kopā ar maniem vecākiem un brāli.

Šodien, 15.maijā, ir Starptautiskā ģimenes diena. Atcerējos, kā reiz žurnālistikas studiju laikā veicu ielu aptaujas, cilvēkiem vaicājot: “Kas jūsu dzīvē ir pats svarīgākais?” Absolūtais vairākums atbildēja, ka tā ir ģimene. Arī es atbildētu tieši tāpat.

Starptautiskā ģimenes diena ir svinama diena, ko pēc īpaša ANO lēmuma kopš 1994. gada atzīmē 15. maijā, Latvijā kopš 2007. gada.

Laikā, kad pasaulē ir tik daudz biedējošā, mulsinošā, nesaprotamā, neuzticīgā un satraucošā, ģimene ir kā patvērums, kurā vienmēr atrast sevi un sazemēties. Neticu, ka jelkāds man nepiekristu.

Tad kāpēc mēs šo nevarētu ieviest kā oficiālo brīvdienu? Lai svinētu šo pašu svētāko, lai atgādinātu sev, cik svarīgi ir būt kopā ar vismīļākajiem, lai vienkārši baudītu pavasari un kopā pavadītu dienu.

Ja būtu manā varā, es šodienu ne tikai piešķirtu brīvu, bet arī izsludinātu dažādas atlaides kafejnīcās, zoodārzos, muzejos utt., rosinot būt kopā, doties dabā un svinēt ģimenes.

Man no sirds ir paveicies būt divu dēlu mammai, bet ikdienā ne reizi vien jūtu sirdsapziņas pārmetumus, ka nesanāk kopā pavadīt tik daudz laika, cik gribētos un vajadzētu. Varētu jau vainot to, ka man patīk daudz strādāt, bet patiesībā tas mūsdienu ritms kopumā ir tāds, ka ir nemitīgi kaut kur jāskrien, jāpaspēj (ir taču jābūt apritē!), ne vienmēr atceroties patiešām būtisko. Ja būtu brīvdiena, varbūt vairāki no mums aizdomātos?

Bet, kamēr šī nav brīvdiena, nāksies vien katru brīvo dienu pasludināt par Ģimenes dienu un atbilstoši svinēt. To gan šodien visi varam apņemties! Lai skaista šī diena!

