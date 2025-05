Foto: Unsplash / Mengkol

Izteiksmīga, apjomīga lūpu forma padara seju pievilcīgāku un jauneklīgāku. Lūpu palielināšana ir mazinavazīva, droša un pārbaudīta metode, kas ļauj pilnveidot sejas vaibstus. Pastāstīsim visu svarīgāko, kas par to jāzina.

Filleru injekcijas

Tā saucamās filleru injekcijas tiek izmantotas gan lūpu palielināšanai, gan dziļāko sejas krunciņu aizpildīšanai. Tajās tiek izmantota hialuronskābe – dabiska un droša viela, kas organismā palīdz piesaistīt ūdeni. Šī iemesla dēļ hialuronskābe ir viena no plašāk izmantotajām sastāvdaļām dažādos sejas krēmos un skaistumkopšanas preparātos.

Tā kā hialuronskābe piesaista ūdeni, tā palīdz ne vien mitrināt ādu, bet arī veido papildu apjomu. Izmantota injekciju veidā, hialuronskābe iekļūst dziļākos audu slāņos, nodrošinot gan gludāku un jauneklīgāku ādu injekcijas vietās, gan papildu apjomu. Lūpu filleri uz hialuronskābes bāzes ir veselībai nekaitīgi un pārbaudīti, tie palīdzēs pilnveidot lūpu formu un apjomu.

Hialuronskābi injekciju veidā izmanto kopš 20. gs. 90. gadiem, taču tās sintezēšanas vēsture ir krietni senāka. Sejas procedūrām izmantotie hialuronskābes preparāti tiek rūpīgi pārbaudīti un ir droši lietošanai.

Nereti cilvēki jauc dažāda veida skaistuma injekcijas – botokss jeb botulīna toksīns tiek izmantots, lai mazinātu muskuļu kustēšanos un attiecīgi mazinātu dziļo mīmikas grumbu veidošanos, savukārt filleri jeb hialuronskābes injekcijas palielina apjomu, kā arī padara ādu gludāku. Botokss lūpām apjoma piešķiršanai netiek izmantots – taču tas lieliski darbojas zonā ap lūpām, kur veidojas mīmikas grumbas.

Apjoma palielināšanai un grumbu nogludināšanai vēl tiek izmantots tā saucamais lipofilings – taukaudu injekcijas. Šo metodi izmanto dažādu ķermeņa daļu skulpturēšanai, kā arī rētu mazināšanai. Sejā tā piemērota dziļo mīmikas krunku mazināšanai, formu konturēšanai un apjoma veidošanai. Lipofilingā tiek izmantotas paša pacienta tauku šūnas, kas tiek attīrītas un attiecīgi ievadītas vēlamajā iedarbības zonā.

Kā notiek lūpu palielināšana

Lūpu palielināšana ar hialuronskābes injekcijām tiek veikta ar smalku injekciju adatu, apstrādājamā zona pirms tam tiek dezinficēta. Ja nepieciešams, tiek izmantots anestezējošs krēms, kas mazina sāpju sajūtu injekcijas vietās. Nepieciešamais preparāta daudzums tiek ievadīts noteiktās vietās un noteiktā dziļumā, modelējot lūpu formu un apjomu. Liela nozīme vēlamā rezultāta sasniegšanā ir speciālista pieredzei un profesionālajai kvalifikācijai.

Pēc injekciju veikšanas dažas dienas var būt apsārtums, pietūkums vai zilumi, taču tie ātri mazinās un 5–7 dienu laikā pazūd pavisam. Tad arī var novērtēt lūpu jauno apjomu un sejas koptēlu. Fillerus var izmantot ne vien lūpām, bet arī citām sejas daļām, kurās nepieciešams papildu apjoms un grumbu izlīdzināšana.

Pēc injekcijām vismaz divas līdz trīs dienas nevajadzētu veikt sejas masāžu, jāizvairās no saunas, pirts, sauļošanās un augstas intensitātes fiziskās aktivitātes. Injekcijas iespējams kombinēt arī ar citām metodēm, piemēram, botoksa injekcijām. Konsultējieties ar pieredzējušu speciālistu, lai saņemtu uzticamākos ieteikumus un uzzinātu visu nepieciešamo informāciju.

Procedūras priekšrocības

Priekšrocības, ko sniedz lūpu palielināšana ar filleriem:

· Metode ir mazinvazīva, droša un pārbaudīta;

· Hialuronskābe palīdz izlīdzināt krunciņas un uzlabot ādas mitrināšanu;

· Filleru injekcijas palīdz pilnveidot lūpu formu un apjomu;

· Procedūras rezultātu var redzēt uzreiz;

· Filleru injekcijas veicamas pavisam ātri, pārdesmit minūšu laikā;

· Procedūrā tiek izmantota dabiska viela, hialuronskābe;

· Pēcprocedūras periods ir īss, kas ļauj to ērti apvienot ar ierasto dzīvesveidu un aktivitātēm.

Tiem, kas baidās veikt izmaiņas savā ārienē, būs mierinoši dzirdēt, ka iegūtais efekts nav neatgriezenisks – hialuronskābe organismā pamazām sadalās un uzsūcas. Efekts saglabājas 6–12 mēnešus, ja ir vēlme to atjaunot, injekcijas jāveic atkārtoti. Labā ziņa – šādi ir iespējams precizēt un labāk novērtēt iegūto efektu, kā arī nepieciešamības gadījumā to koriģēt.

Ja interesē lūpu palielināšana, cena arī noteikti būs jautājums, ko precizēt. Procedūras cena atkarīga no vairākiem faktoriem – gan no ādas stāvokļa un vēlamā rezultāta, ko gribat sasniegt, gan arī no ievadītā preparāta daudzuma. Izmaksas precizēs speciālists konsultācijas laikā. Ietaupījums uz veselības un kvalitātes rēķina noteikti nav tā vērts, tāpēc pievērsiet uzmanību speciālistu atbilstošai sertifikācijai un reputācijai.

Kur veikt lūpu palielināšanas procedūru

Lai lūpu forma būtu harmoniska un samērīga, kā arī procedūra tiktu veikta atbilstoši augstākajiem standartiem, svarīgi to veikt klīnikā, kurā darbojas medicīnas jomas profesionāļi ar ārsta izglītību. Kaut arī mazinvazīva, lūpu palielināšana tomēr ir iejaukšanās organismā, tāpēc noteikti iesakām to uzticēt ārstam kosmetologam, nevis vienkārši skaistumkopšanas speciālistam.

Filleru injekcijas lūpām, kā arī citas skaistuma injekcijas piedāvā Dr. Jāņa Ģīļa Plastikas ķirurģijas klīnikas speciālisti. Klīnikā jums ieteiks piemērotākos risinājumus novecošanās pazīmju mazināšanai, ādas stāvokļa un sejas ovāla uzlabošanai. Lūpu palielināšana, kas veikta profesionāli un niansēti, pilnveidos jūsu izskatu un mazinās novecošanās pazīmes lūpu zonā. Piesakieties uz konsultāciju un uzziniet, kā pieredzējuši speciālisti var palīdzēt jums sasniegt vēlamo estētisko rezultātu!