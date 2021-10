Latvijas Zemnieku savienības kandidātu sarakstā jaunās paaudzes politiķis Ivars Gorskis bija iekļauts tikai ar 13. numuru, bet saņemtais vēlētāju atbalsts viņu sarakstā pacēla augstāk. Dažu mēnešu laikā viņš jau kļuva par LZS viedokļu līderi domē. Foto: Dace Reinika

LZS pārņem varu Dobeles novadā







Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Dobeles novadā ir notikusi varas maiņa, pašvaldības vadību ir pārņēmusi Latvijas Zemnieku savienība (LZS), kura bija uzvarējusi vēlēšanās, iegūstot deviņus no 19 mandātiem, bet pēc vēlēšanām palika opozīcijā. Pirmdien no Dobeles novada priekšsēdētāja amata ir atbrīvots Edgars Gaigalis (Nacionālā apvienība), bet par jauno domes priekšsēdētāju ievēlēts Ivars Gorskis no Latvijas Zemnieku savienības.

Vadības nomaiņu izraisīja līdzšinējās koalīcijas nespēja īstenot administratīvi teritoriālo reformu, veicot ar Dobeles, Auces un Tērvetes novadu apvienošanu saistītos uzdevumus.

Tas atsaucās arī uz pašvaldības attīstību, jo līdz ar to iekavēta ir arī novada 2022. gada budžeta veidošana. Dobeles novada domes deputāts ir arī Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis (LZS), kurš “Latvijas Avīzei” atzina, ka šis jautājums jau briedis ilgāku laiku, jo pašvaldībā bija vērojama stagnācija, lēmumu pieņemšana bijusi novēlota un nekonsekventa.

“Latvijas Avīze” jau ziņoja – lai paveiktu visus ar administratīvi teritoriālo reformu saistītos darbus, par Dobeles novada priekšsēdētāja padomnieku reformas īstenošanā līdz gada beigām tika noalgots bijušais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Aivars Draudiņš, kurš tagad ir Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Edvarda Smiltēna (LRA) padomnieks.

Redzot situāciju teritorijā, kur pie varas visās trijās pašvaldībās iepriekš bija Latvijas Zemnieku savienība, sarunās par nepieciešamību mainīt novada vadību ir iesaistījusies arī LZS augstākā vadība. LZS priekšsēdētāja vietnieks Viktors Valainis “Latvijas Avīzei” apstiprināja, ka viņš personīgi ir runājis arī ar deputātu Māri Feldmani (ievēlēts no “KPV LV”), kura balss līdz šim palīdzēja noturēties E. Gaigalim. Tagad tā bija izšķirošā, lai vara mainītos. Par I. Gorski nobalsoja desmit deputāti, pret – septiņi. Viens deputāts balsojumā nepiedalījās, bet viens biļetens bija nederīgs.

No amata ir atbrīvoti arī abi priekšsēdētāja vietnieki Viesturs Reinfelds (LRA) un Edgars Laimiņš (“JV”). Par vietniekiem domnieki ievēlēja bijušo iepriekšējā sasaukuma Dobeles novada priekšsēdētāja vietnieku Gunti Safranoviču (LZS) un M. Feldmani. Lai gan attiecībā uz viņu tas izskatās pēc tirgošanās ar amatiem, varas pārņēmēji uzskata, ka novada interesēs bija tas jādara.

Jaunais priekšsēdis I. Gorskis “Latvijas Avīzei” sacīja, ka LZS ir aicinājusi uz sarunām visus deputātus. M. Feldmanis ir atsaucies un tad esot loģiski dalīt atbildību ar tiem, kas gatavi strādāt. “Visiem ir nodota ziņa, ka mēs vēlamies izveidot pēc iespējas plašāku vairākumu. Tos, kas atsauksies, iesaistīsim darbā,” sacīja I. Gorskis.

Nu jau bijušais priekšsēdētāja vietnieks V. Reinfelds (LRA) laikrakstam apgalvoja, ka viņš šādu aicinājumu neesot dzirdējis, bet plašākus komentārus nesniegšot. I. Gorskis apstiprināja, ka ar A. Draudiņu noslēgtais līgums netiks lauzts, jo tas ir jāpilda. Pašvaldībai priekšā esot tik daudz darba, ka profesionālu cilvēku iesaiste ir nepieciešama. I. Gorskis arī apstiprināja, ka partijas vadība atbalstījusi pārmaiņas.

Lai gan mandātu skaita ziņā jaunajam vairākumam arī ir tikai vienas balss pārsvars, LZS deputāti ir ar ievērojami lielāku pieredzi. Vara arī vairs nebūs tik sadrumstalota. V. Valainis ir pārliecināts, ka tagadējā Dobeles novada vadība būs ļoti stipra, pieredzējusi un vienota.

I. Gorskis ir jaunās paaudzes politiķis, jurists un jau pietiekami pieredzējis, uzskata V. Valainis. Viņš atzina, ka LZS nevarēja noskatīties uz notiekošo pašvaldībā, kur jaunā vadība ir vairākus mēnešus mācījusies strādāt, kur joprojām bijuši trīs izpilddirektori (bijušo novadu) un nav pieņemti daudzi svarīgi lēmumi.