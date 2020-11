Foto: Pexels

Maģiskās eņģeļu stundas no 14. līdz 20. novembrim: kādas vēlmes piepildīsies Ieteikt 2





Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 14. līdz 20. novembrim:

Sestdiena, 14.novembris: palīdzība naudas lietās. Lūgšanās eņģelim jāpievēršas laikā no 08:45 līdz 09:32.

Svētdiena, 15.novembris: eņģelis tev palīdzēt tikt galā ar kādu ļoti sarežģītu situāciju tavā dzīvē, parādīs izeju no tās, ja tu lūgsi viņam to laikā no 07:11 līdz 07:53.

Pirmdiena, 16.novembris: palīdzēs atrisināt jebkurus jautājumus – gan steidzamus, gan sarežģītus. Lūdz viņam par to laikā no 10:16 līdz 10:53.

Otrdiena, 17.novembris: lūdzies par saskaņu ģimenē, labām attiecībām ar mīļoto cilvēku. Dari to laikā no 08:45 līdz 09:36.

Trešdiena, 18.novembris: lai vieglāk būtu mācīties un labākas atzīmes eksāmenos, lūdz par to eņģelim laikā no 07:15 līdz 08:13.

Ceturtdiena, 19.novembris: palūdz eņģelim, lai viņš palīdz tev atrast kādu sen nozaudētu, ļoti tev svarīgu, atmiņām bagātu lietu. Ja tev tāda ir, lūdz par to laikā no 11:12 līdz 11:55.

Piektdiena, 20.novembris: pasaki eņģelim vienkārši paldies. Izdari to laikā no 20:11 līdz 21:05.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.