Pēc strīda ar princi Hariju, Megana Mārkla pametusi ģimeni un viena pati devusies atpūsties uz Meksiku





Megana Mārkla un princis Harijs esot nopietni sastrīdējušies ASV prezidenta vēlēšanu dēļ. Zināms, ka Mārkla aktīvi atbalstījusi prezidenta kandidātu Džo Baidenu, savukārt princis Harijs esot atturējies no skaļiem komentāriem un sava viedokļa paušanas, jo saskaņā ar britu karaliskās ģimenes noteikumiem, monarhi nedrīkst politikā nostāties vienas vai citas partijas pusē, teikts izdevumā “New Idea”.

Šis bijis galvenais iemesls abu strīdam, pēc kura Harijs esot paziņojis, ka viņš, dzīvojot Amerikā, ir spiests būt attālumā no savas ģimenes. Meganas uz vīru esot apvainojusies un paziņojusi, ka vēlas pabūt viena un devusies prom… uz Meksiku.

Šī gada 3.septembrī kļuva zināms, ka pāris, kas iepriekš attiecās no turpmākajiem pienākumiem un piederības britu karaliskajā ģimenē, ir noslēdzis daudzmiljonu līgumu ar kino magnātu “NetFlix”. Tika baumots arī, ka tiks filmēts realitātes šovs par viņu privāto dzīvi.

Savukārt par to, ka prinča Harija un Meganas Mārklas ģimenē jau pirms kāda laika ir radušās domstarpības, mediji rakstīja agrāk. Saseksas hercogu kaimiņi bija kļuvuši par lieciniekiem tam, ka princis Harijs milzīgajā Santabarbaras mājā dienu no dienas pavadot viens pats, dēliņa Ārčija un suņu sabiedrībā, kamēr Megana katru dienu jau no rīta dodas strādāt uz netālu esošo restorānu, kur nereti aizsēžoties līdz pat vēlam vakaram.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.