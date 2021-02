Foto: Pexels

Maģiskās eņģeļu stundas no 27. februāra līdz 5. martam: kādas vēlmes piepildīsies Ieteikt 1







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 27. februāra līdz 5. martam:

Sestdiena, 27. februāris: bēdas un skumjas dosies prom, ja tu palūgsi to eņģelim laikā no plkst. 08:45 līdz 09:44.

Svētdiena, 28. februāris: šī mēneša pēdējā dienā vērsies ar lūgšanām pie eņģeļa no 16:15 līdz 16:55 – palūdz viņam palīdzību un veiksmi nākošajam mēnesim.

Pirmdiena, 1. marts: pirmajā pavasara dienā palūdz eņģelim veiksmi visā jaunajā, ko tu uzsāksi. Dari to laikā no 07:25 līdz 08:15.

Otrdiena, 2. marts: lūdz savam eņģelim aizsardzību un lai viņš tev palīdz atturēties no dažādiem kārdinājumiem. Izdari to laikā no 06:12 līdz 06:55.

Trešdiena, 3. marts: no 07:00 līdz 07:45 palīdz eņģelim atbalstu savās šaubās – lai viņš tev palīdz tās pievarēt.

Ceturtdiena, 4. marts: eņģelis izdzirdēs tavas lūgšanas, ja tu lūgsi pēc aizsardzības. Dari to laikā no 08:15 līdz 08:55 – viņš pasargās tevi un tev tuvos cilvēkus.

Piektdiena, 5. marts: palūdzies eņģelim no 08:25 līdz 09:15, lai viņš tev palīdz tikt galā ar savām šaubām. Tev viss izdosies!

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.