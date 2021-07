Foto: Shutterstock

Maģiskās eņģeļu stundas no 3. līdz 9.jūlijam: kādas vēlmes piepildīsies







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 3. līdz 9. jūlijam:

Sestdiena, 3.jūlijs: šajā dienā laikā no 08:14 līdz 08:55 palūdz savam eņģelim atbalstu, lai viņš palīdz tev atrisināt jautājumus, kas jau kādu laiku ir nodarbinājuši tavu prātu un ir ieilguši.

Svētdiena, 4.jūlijs: atgūt iekšējo līdzsvaru un pārstāt dusmoties tu varēsi ar sava eņģeļa atbalstu. Lūdz viņam to laikā no 09:12 līdz 10:05.

Pirmdiena, 5.jūlijs: sākt nedēļu vajadzētu ar sava eņģeļa atbalstu. Palūdz viņam to laikā no 07:10 līdz 07:50.

Otrdiena, 6.jūlijs: tikt galā ar iekavētām un šķietami neatrisināmām problēmām tev palīdzēs eņģeļa atbalsts. Palūdz viņam to laikā no 08:35 līdz 09:20.

Trešdiena, 7.jūlijs: tikt vaļā no nelāgas ietekmes un kāda, kas tevi grib novirzīt no ceļa tev izdosies tad, ja patiesi palūgsi atbalstu savam eņģelim laikā no 08:45 līdz 09:35.

Ceturtdiena, 8.jūlijs: tikt galā no bailēm un postošām emocijām tev līdzēs tavs Sargeņģelis. Palūdz viņam to laikā no 08:55 līdz 09:40.

Piektdiena, 9.jūlijs: izeja no ļoti sarežģītas situācijas būs, ja lūgsi atbalstu savam eņģelim. Dari to laikā no 08:55 līdz 09:45.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.