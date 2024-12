Foto: Ieva Čīka/LETA

Mājoklī netiek darbinātas nekādas elektroierīces, bet skaitītājs turpina diezgan ātri griezties. Kā tā? Ieteikt







Mājoklī netiek darbinātas nekādas elektroierīces, bet skaitītājs turpina diezgan ātri griezties. Domāju, ka tas ir bojāts. Kur vērsties, lai to pārbaudītu? Vai par to būs jāmaksā? Jautā Gundega Kurzemē.

Reklāma Reklāma

Paradumi un ierīces

Ja skaitītājs griežas, tas nozīmē, ka tas uzskaita elektroenerģijas patēriņu. Tādējādi, ja šķiet, ka tas griežas par ātru, vispirms jāapdomā, vai mājoklī nav mainījušies elektroenerģijas lietošanas paradumi, teic AS Sadales tīkls pārstāve Alīna Sildnika.

“Piemēram, vai nav iegādāta kāda papildu elektroierīce un vai esošās netiek lietotas biežāk. Piemēram, rudenī mēdzam lietot elektrisko sildītāju, kas ir lielas jaudas ierīce un patērē daudz elektroenerģijas. Papildus jāatceras, ka elektroierīces mazliet patērē elektroenerģiju arī izslēgtā režīmā, ja netiek atvienotas no rozetes,” skaidro uzņēmuma pārstāve.

Vērts arī izpētīt savu elektroenerģijas patēriņu. Ikviens Sadales tīkla klients savus elektroenerģijas patēriņa datus pa mēnešiem, dienām un pat stundām var bez maksas apskatīties, autorizējoties sava elektrības tirgotāja klientu portālā (vai mobilajā lietotnē), kā arī Sadales tīkla klientu portālā: e-st.lv. Pēc datiem var identificēt patēriņa pīķus, kas, iespējams, var palīdzēt saprast patēriņa pieauguma cēloņus.

Vai elektrotīkls kārtībā

Reizēm neizskaidrojams elektroenerģijas patēriņa pieaugums var signalizēt par iespējamām problēmām mājokļa iekšējā elektrotīklā jeb elektroinstalācijā. Tas skaidrojams ar elektriskās strāvas noplūdi, kas var rasties, ja sienās esošajos elektroinstalācijas vados vai kabeļos ir bojājumi vai tie nolietojušies.

Lai pasargātu sevi un citus ģimenes locekļus no šādiem riskiem, svarīgi vismaz reizi desmit gados, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi nr. 238 (Ugunsdrošības noteikumi), piesaistīt atbilstīgas kvalifikācijas elektriķi un pārbaudīt mājokļa elektroinstalāciju. Tas pasargās ne vien no neizskaidrojama elektroenerģijas patēriņa pieauguma un attiecīgi lielāka rēķina, bet arī no īssavienojumu rašanās riskiem, kas var kļūt par ugunsgrēka vai elektrotraumas cēloni.

Skaitītāja pārbaude

“Visi skaitītāji, ko klientiem uzstāda Sadales tīkls, atbilst gan vietējiem, gan Eiropas mēroga standartiem, tiem tiek veikta atbilstības izvērtēšanas un sertifikācijas procedūra, tāpēc nav pamata uzskatīt, ka to darbība būtu nekorekta. Tomēr, ja klientam ir aizdomas par nekorektu skaitītāja darbību, iespējams pašam pārbaudīt, uz brīdi izslēdzot un no rozetes atvienojot visas ierīces, un pārliecinoties, ka skaitītājs pārtrauc uzskaiti (gaismas diode pārstāj mirgot). Ja šādas pārbaudes laikā tiek konstatētas problēmas ar korektu skaitītāja darbību, aicinām ar iesniegumu par skaitītāja pārbaudi vērsties Sadales tīklā,” stāsta uzņēmuma pārstāve.

Reklāma Reklāma

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, autorizējoties klientu portālā: e-st.lv. Skaitītāja pārbaude ir maksas pakalpojums (66,62 EUR), tomēr, ja pārbaudes laikā tiks konstatētas problēmas tā darbībā, klientam par pārbaudi nebūs jāmaksā.

Atkarībā no skaitītāja modeļa Sadales tīkla speciālisti veic iekārtas darbības pārbaudi klātienē vai attālināti. Klātienē skaitītāja darbība tiek pārbaudīta ar dīcknaiblēm, savukārt attālināti ar viedās uzskaites sistēmas rīkiem.