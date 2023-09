Māris Mičerevskis: Mēs kārtējo reizi parādām, ka esam vāji, par mums var smieties, latviešu valodu var nemācīties Ieteikt







“Valodu var iemācīties divos gados un varēja iemācīties 30 gados. Neviens nepaliks lojāls Latvijas valstij tikai tāpēc, ka viņam pateiks: “Nu labi, nemācies vēl 2 gadus”. Tas tā nebūs,” TV24 diskusiju raidījumā “Preses klubs” viedokli izsaka Māris Mičerevskis, Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas priekšsēdētājs (deputātu bloks “Kods Rīgai”).

Viņaprāt, šajā jautājumā pats sliktākais ir atkāpšanās no tā, kas jau bija pieņemts: “Zinot tieši šo, kas ir varbūt ne visai lojālā Latvijas iedzīvotāju kategorija, mēs līdzīgu kategoriju varam novērot arī Ukrainā un daudz kur citur. Šai kategorijai pats sliktākais ir tas, ka viņi nejūt to – ja viņi neievēros mūsu likumus un mūsu noteikumus, tad viņiem būs kaut kādas sankcijas. Tieši tāpēc viņi ignorē, tieši tāpēc viņiem ir uzspļaut mūsu valstij, tieši tāpēc ka mēs izskatāmies vāji. Par to viņi smejas. Eiropas vērtības. Viņi zina, ka tām var uzspļaut,” turpina Mičerevskis.

“Viņiem patīk vadonis kā Vladimirs Putins, kurš pasaka kā ir un tad viss notiek. Mēs kārtējo reizi parādam, ka esam vāji, par mums var smieties, latviešu valodu var nemācīties – latviešu kultūra, latviešu valsts ir tikai joks. Un viņi domā, ka tas ir tikai uz laiku. Nē, mums ir jāparāda, ka tas nebūs uz laiku, ka pasaule ir mainījusies, un Krievija ir uz laiku. Krievija beigsies un mums ir jādomā, kā dzīvot tālāk. Šis ir tas pirmais punkts, lai saprastu, kā mēs dzīvosim tālāk,” noslēgumā saka viņš.