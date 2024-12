“Marss ir kara dievs…” Latviešu astrologs 2025.gadā prognozē radikālu pārmaiņu gadu Ieteikt







TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”, runājot par astroloģisko prognozi 2025.gadam, astrologs Andris Račs uzreiz saskaitīja kopā skaitļus. Sanākot 9. Lai gan viņš piebilda, ka nav numerogs, tomēr paskaidroja, ka skaitlis 9 tradiconālajā astroloģijā ir Marsa skaitlis.

“Marss ir kara dievs. Bet es nepārstāvu numeroloģiju. Es pateikšu no savas puses. Es teikšu, ka tas ir pārmaiņu gads un, manuprāt, diezgan radikālu pārmaiņu gads,” prognozēja astrologs Račs. “Pēdējos pāris gadus mēs dienu no dienas dzīvojam tādā neskaidrībā. No vienas puses, tas nav slikti, jo nekas jau slikts nenotiek, bet arī nekas labs nenotiek! Gada vidū es prognozētu diezgan lielas izmaiņas skaidrības virzienā – tādu radikālu izšķiršanos virzienā,” sacīja viņš.

Astrologs uzsver, ka gads iezīmējas ar radikālisma un populisma augšupeju. “Visi tie Trampa apgalvojumi, ka viņš visu ātri atrisinās, – tie nav Trampa iniciēti, visa pasaule vēlas, lai būtu kāda skaidrība,” uzskata astrologs Račs, paužot savu astroloģisko prognozi 2025.gadam intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”.

