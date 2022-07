Čudars un Mačēna radījuši skaņdarbus, kas jau šovakar izskanēs Mazajā Mežotnes pilī Ieteikt







Mazajā Mežotnes pilī šodien plkst.19 izskanēs Pētera Vaska fonda koncerts “Pēteris Vasks ielūdz. Vasara. Mežotne”, kurā pirmatskaņojumu piedzīvos fonda pasūtīti jaundarbi.

Kā aģentūru LETA informēja fondā, klausītājiem šī būs iespēja iepazīt Austrālijas latviešu komponistes Ellas Mačēnas mūziku “Trio The Brightest Star In The Night” vijolei, klavierēm un čellam.

Klausītājiem šī būs iespēja iepazīt Austrālijas latviešu komponistes Ellas Mačēnas mūziku «Trio The Brightest Star In The Night (Nakts spožākā zvaigzne)» vijolei, klavierēm un čellam. «Tas atspoguļo dzīves cikliskumu un mūsu pašu paplašināšanos mums atvēlētajā laikā uz Zemes. Šī mūzika ir veltījums manam vectēvam Jāvim Macenam, kuram šī darba tapšanas laikā ir 94 gadi.

Tā godina viņa vēlīno gadu reflektējošo dabu, liekot priekšplānā mīlestības, pateicības, gudrības un saiknes sajūtu,» autore saka par savu jaundarbu.

Sidnejā dzīvojošā Ella Mačēna ir strauji augoša komponiste, kura īpaši aizraujas ar kora, orķestra un kamermūzikas radīšanu. Austrālijā un ārpus tās jau plaši pazīstamā komponiste savos darbos integrē gan akadēmiskās, gan populārās mūzikas elementus, gan arī ievij latviešu tautas mūzikas mantojumu. Tie guvuši augstu novērtējumu: ENCORE balvu (2009), Fine Music FM Young Composer Award (2017), Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) balvu (2017), Austrālijas Latviešu apvienības (LAAI) balvu (2020) un Andra Ritmaņa Radošās nākotnes piemiņas fonda balvu.

Ellas Mačēnas darbu pasūtītāju un pirmatskaņotāju vidū ir Sidnejas simfoniskais orķestris, Tasmānijas simfoniskais orķestris, Vilobijas simfoniskais un Sidnejas jauniešu orķestris, daudzi kameransambļi un kori – tostarp arī Valsts akadēmiskais koris Latvija. Pati komponiste gan dzied, gan spēlē klavieres un ukuleli.

Jaundarbs piedzīvos pirmatskaņojumu Francijas un Beļģijas mūzikas augstskolās izstudējušās vijolnieces, franču stīgu kvarteta “Akilone” līderes Magdalēnas Gekas, Šveicē skolotās un dzīvojošās čellistes Guntas Ābeles un itāļu pianista Džovanni Fornazīni interpretācijā.

Fondā atzīmēja, ka otra jaundarba autors ir Matīss Čudars.



Čudars (1991) droši dēvējams par vienu no daudzpusīgākajiem un koncertdzīvē aktīvākajiem latviešu ģitāristiem. Savulaik Rīgas Doma kora skolā un Amsterdamas Konservatorijā skolotais mūziķis arvien biežāk sevi piesaka arī jaunradē, komponējot savam Matīsa Čudara trio, eksperimentālā džeza trio Auziņš. Čudars. Arutyunyan, kā arī Latvijas Radio Korim, Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim, kamerorķestrim Sinfonietta Rīga un kameransambļiem.

2018. gadā viņš nominēts Lielajai mūzikas balvai kategorijā «Gada mūziķis», 2019. gadā ieguvis ierakstu mūzikas balvu «Zelta Mikrofons» par Auziņš. Čudars. Arutyunyan albumu Baltic.

Matīss Čudars pats savu mūziku raksturo kā eklektisku mozaīku, kuru viņa daudzpusīgās mūziķa dzīves laikā veidojuši visdažādākie žanri un estētikas: no math-metāla līdz gregoriskajiem dziedājumiem.

Viņa mūziku un ģitārspēli ir grūti ielikt «rāmjos» un tā ir nemitīgi mainīga. Duetu vijolei un čellam komponējis, atrodoties dažādās vidēs: Jeila universitātes studentu pilsētiņā, Ņujorkas metro, Jūrmalā un Drustu pagasta mežā.

«Tas, iespējams, izskaidro skaņdarba stūrainību un svārstības starp harmonisku mieru un elektrizētu kustību uz priekšu. Galu galā skaņdarbs svin skaistumu un tā pirmatskaņotāju – Magdalēnas Gekas un Guntas Ābeles muzikalitāti un satikšanos Pētera Vaska fonda koncertā Mežotnes pilī.»

Līdzās jaundarbu pirmatskaņojumiem programmā iekļauti Romualda Kalsona, Vaska un Maijas Einfeldes skaņdarbi. Klausītāji no jauna tiks iepazīstināti ar Jāņa Mediņa pēckara bēgļu gaitās Zviedrijā sacerēto otro “Trio”.