Publicitātes foto

"MAXIMA" izziņo lielāko noliktavas izpārdošanu vēsturē – cenas sākot no 5 centiem







No 24. oktobra līdz 6. novembrim “Maxima” veikalos norisināsies vēsturiski lielākā noliktavas izpārdošana, kuras laikā cenas nepārtikas precēm būs pieejams sākot no 5 centiem. Izpārdošanā tiks piedāvātas vairāk nekā 26 000 preces, sākot no kancelejas precēm, zeķēm un zeķbiksēm, apģērba, traukiem, sadzīves elektronikas – līdz pat auto precēm. Klienti tiek aicināti laikus plānot savus veikala apmeklējumus, ņemot vērā iespējami lielo cilvēku plūsmu veikalos izpārdošanas periodā.

“Noliktavas izpārdošana “Maxima” veikalos tiek organizēta pirmo reizi, kas ir jauns un unikāls veids kā padarīt iepirkšanos mūsu veikalos vēl izdevīgāku, sniedzot iespēju ietaupīt uz virkni nepārtikas preču rēķina. Šis piedāvājums ietver gan sezonālas preces, kas palīdzēs laicīgi sagatavoties gada gaidītākajiem svētkiem, gan arī ikdienai noderīgas lietas. Ceram, ka ikviens atradīs sev, ko atbilstošu. Noliktavas izpārdošanas darbosies pēc principa – “kas pirmais brauc, tas pirmais maļ”, precēm var nebūt otras līdzīgas, tāpēc aicinām laicīgi plānot savu iepirkšanos, tas sniegs iespēju izvēlēties no plašāka preču sortimenta par zemākām cenām,” stāsta Edvīns Lakstīgala, “Maxima Latvija” kategoriju vadības un iepirkumu direktors.

Par īpaši izdevīgu cenu, bez preču skaita limita, klientiem būs iespēja iegādāties preces tādās kategorijās kā – mājsaimniecības piederumi, apģērbi un apavi, sadzīves elektronika, rotaļlietas, ziemassvētku atribūtika, servējamie trauki u.c. kategorijās. Noliktavas izpārdošanas piedāvājumi būs pieejami 97 “Maxima X”, “Maxima XX” vai “Maxima XXX” formātu veikalos, plašāka informācija šeit – www.maxima.lv/letakvairsnebus.

Lai veiksmīgi izmantotu noliktavas izpārdošanas priekšrocības un iepirkšanās notiktu iespējami raiti, “Maxima” aicina klientus laicīgi ieplānot iepirkšanos. Ieteicams izvēlēties iespējami agru rītu vai vēlu vakaru, kad ierasti veikalā ir mazāk klientu. Tāpat arī, izmantojot “Maxima” lietotnes funkciju “Skenē pats”, klienti var skenēt preces jau iepirkšanās laikā un apmaksu veikt tieši no telefona, pieejot pie pašapkalpošanās kases.