"Mediji nevar tiražēt to, kas tiek runāts tirgū vai tramvajā!" ZZS lūko jaunus partnerus un izvairīgi komentē iespējamo startēšanu ar GKR







Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirms 14. Saeimas vēlēšanām Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) varētu paplašināt sadarbības partneru loku ar Eiropas Parlamenta deputāta Andra Amerika vadīto partiju “Gods kalpot Rīgai” (“GKR”), bet oficiālas sarunas par to nav notikušas.

Neformālas tikšanās faktu “Latvijas Avīzei” apstiprināja “GKR” politiķi, bet ZZS vadība to noliedza. “Partiju atsevišķi biedri ar kaut ko kaut kur tiekas, žurnālisti saklausās visādas baumas un tad raksta, bet no ZZS puses nekādas sarunas nav notikušas,” apgalvoja viens no ZZS līderiem Armands Krauze.

Tajā pašā laikā oficiāli par sadarbības turpināšu notiekot sarunas ar līdzšinējiem partneriem. Septembrī plānots apkopot partiju viedokļus par to piedāvātajiem kandidātiem premjera amatam.

Latvijas Zemnieku savienības (LZS) valde šo jautājumu jau ir izskatījusi un aicinās savus biedrus vērtēt trīs iespējamos premjera kandidātus – Viktoru Valaini, Uldi Auguli un Danu Reiznieci-Ozolu, apstiprināja LZS priekšsēdētājs A. Krauze, kurš tagad ir arī viens no ZZS līderiem.

Vasarā vajadzēja notikt rotācijai ZZS vadībā, kad Latvijas Zaļās partijas (LZP) priekšsēdētāju Edgaru Tavaru tajā nomainītu kāds no LZS. Taču partijas nolēmušas, ka ZZS vēlēšanu gadā vadīs abu politisko spēku priekšsēži – A. Krauze un E. Tavars. ZZS ir līgums ar Liepājas partiju, partiju “Latvijai un Ventspilij” un Daugavpils novada partiju, ar kurām nolemts arī 14. Saeimā sadarbību turpināt, apstiprināja A. Krauze.

LZS priekšsēdētāja vietnieks Viktors Valainis, komentējot LZS valdes nosauktos premjera kandidātus, sacīja, ka D. Reizniece-Ozola ir ļoti spēcīga kandidāte un jo­projām starp LZS līderiem. “Ja arī mani partijas biedri ir izvirzījuši, es jūtos pagodināts un turpināšu strādāt komandā. Taču arī citām partijām ir spēcīgi kandidāti un beigās ZZS izvēlēsies labāko,” teica V. Valainis. Zināms, ka Liepājas partija varētu nominēt bijušo Liepājas mēru Uldi Sesku, bet partija “Latvijai un Ventspilij” pašlaik nav izrādījusi interesi iesaistīties iekšējā sacensībā par labāko premjera kandidātu.

Ameriks un Šlesers atsvešinājušies

Pēc tam kad pirmdien Latvijas Televīzijas raidījums “Panorāma” ziņoja, ka ZZS vadība apspriedusi iespēju Saeimas vēlēšanās startēt kopā arī ar “GKR”, A. Krauze “Latvijas Avīzei” apgalvoja, ka nekādas sarunas nav bijušas. Taču pēc kāda laika viņš atzvanīja, jo bija atcerējies, ka pirms kāda mēneša vienā pasākumā patiešām ticies ar bijušo Rīgas mēru Oļegu Burovu (“GKR”).

“Kad politiķi satiekas, tad jau apspriež visu ko – arī gaidāmās Saeimas vēlēšanas, bet ne viņš, ne es bijām pilnvaroti par kaut ko vienoties. Mediji nevar tiražēt to, kas tiek runāts tirgū vai tramvajā,” uzskata A. Krauze.

No skaidras atbildes izvairījās arī E. Tavars, kurš savu viedokli pauda īsziņā: “Man ir sarežģīti komentēt šos un citus neoficiālos izteicienus. Visi iesaistītie manu viedokli zina. Mums vairākas partijas ir izteikušas dažādus neoficiālus piedāvājumus. Uzklausu ieceres par sadarbību sarunās ar līderiem, kuri sevi ir apliecinājuši vairākās jomās, kam rūp demokrātijas atgriešanās Latvijā; kas vēlas veicināt ekonomisko attīstību, iekšējo un ārējo drošību.” Atturīgs bija arī “GKR” priekšsēdētājs A. Ameriks, kurš tomēr apstiprināja, ka neformālas sarunas ir notikušas “ar līdzīgi domājošiem politiķiem, bet pagaidīsim septembri”.

Sākotnēji bija iespaids, ka “GKR” varētu startēt uz Saeimu kopā ar uzņēmēja Aināra Šlesera veidoto partiju “Latvija pirmajā vietā”, kurai sestdien plānots dibināšanas kongress. Taču neoficiāli zināms, ka “GKR” vadība uz to neplāno ierasties viesu statusā un pagaidām nav apspriesta iespēja par abu politisko spēku tuvināšanos, ko varētu uztvert arī kā atkalapvienošanos, jo reiz jau visi bija kopā partijā LPP/”LC”.

Pa šiem gadiem A. Šle­sers esot ideoloģiski atsvešinājies, jo pavirzījies tuvāk tam spārnam, kurā ir Aldis Gobzems. Veids, kādā šī virziena politiķi izsakās par tagadējo valdību, “GKR” politiķiem, starp kuriem ir, piemēram, arī Ausma Cimdiņa un Ainars Baštiks, neesot pieņemams, jo arī pret konkurentiem esot jāizturas ar cieņu. Zināms, ka pie A. Šlesera būšot arī cilvēki, ar kuriem “GKR” ir sarežģīta attiecību vēsture, piemēram, Vjačeslavs Stepaņenko, kas partiju pameta.

Lūgts to komentēt, A. Ameriks teica, ka partijas nodibināšana ir tikai pirmais solis – esot jāapskatās, kāda būšot A. Šle­sera veidotā politiskā spēka turpmākā darbība, kādi cilvēki būšot viņa komandā. Kā zināms, tajā būs arī Sandris Točs, kas vēl nesen bija A. Gobzema partijā. Bija dzirdēts, ka sākotnēji A. Šlesers plānoja nevis dibināt jaunu partiju, bet pievienoties “GKR”. Lūgts to komentēt, A. Ameriks ieturēja pauzi, pēc kuras teica: “Kādreiz mēdz būt visādas domas galvā. Es novēlu Aināram Šleseram veiksmi, bet pašlaik mēs neizskatām tādu variantu [kopīgu startu vēlēšanās].”

Sarakstā varētu aicināt arī Vējoni

Reģionos spēcīgā ZZS ne tik populāra vēlēšanās bijusi Rīgā, kur sadarbība ar “GKR” varētu uzlabot tās pozīcijas. Kurzemē tai atbalstu nodrošina reģionālie partneri no Liepājas partijas un “LunV”, kuri gan iepriekš izkonkurēja LZS kandidātus šajā apgabalā.

Iespējams, tāpēc daži ZZS politiķi, kas plāno kandidēt Rīgas apgabalā, rezervēti izturas pret “GKR”. Latgalē veiksmīga sadarbība ir ar Daugavpils novada partiju, no kuras Saeimā ievēlēta Janīna Jalinska, abas partijas kopā strādā arī Augšdaugavas novadā.

Neoficiāli dzirdēts, ka šajās vēlēšanās Latgales apgabalā varētu kandidēt arī bijušais LZP līdzpriekšsēdētājs Raimonds Vējonis, kurš bija Valsts prezidents laikā no 2015. līdz 2019. gadam. E. Tavars atzina: “Ar Raimondu Vējoni samērā regulāri sazināmies. Redzu, ka arī viņu satrauc notikumu attīstība valstī. Taču par personām, kuras būs 14. Saeimas kandidātu sarakstos, šobrīd vēl pāragri runāt.”

Bijušais premjers Māris Kučinskis, kurš ZZS frakcijā pārstāv Liepājas partiju, nebija gatavs runāt partijas vārdā, bet viņam esot iespaids, ka tagad vēl notiek taustīšanās.

“Tās prāta vētras ir dažādās formās un ir patālu līdz oficiālajiem viedokļiem gan par personālijām, gan sabiedrotajiem,” uzskata M. Kučinskis. Viņš iepriekš kā premjera kandidātu bija minējis Raimondu Bergmani no Latvijas Zaļās partijas.

Šo viedokli M. Kučinskis nav mainījis, bet uzskata, ka “arī Viktors Valainis ir pelnījis pacīnīties par šo statusu”. “Latvijai un Ventspilij” valdes loceklis Guntis Blumbergs atzina, ka viņam nesen ir bijusi tikšanās ar A. Krauzi, ar kuru pārrunāta gatavošanās Saeimas vēlēšanām un kandidātu izvirzīšana. G. Blumbergs apstiprināja, ka sadarbību ir plānots turpināt.