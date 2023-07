VIDEO. Avoti: Krimas tiltu uzspridzinājuši Ukrainas slepenie dienesti un karaflote; satiksme pa to apturēta Ieteikt







Naktī uz pirmdienu pēc vairākiem sprādzieniem iegruvis vismaz viens Krimas tilta laidums, un satiksme pa tiltu pilnībā apturēta. “Uz Krimas tilta apturēta satiksme. Noticis ārkārtējs gadījums 145.balsta rajonā no Krasnodaras novada puses. Strādā tiesībsargāšanas iestādes un visi atbildīgie dienesti,” paziņojis krievu ieceltais okupācijas iestāžu vadītājs Krimā Sergejs Aksjonovs.

Tikmēr dažādi krievu ziņu kanāli lietotnē “Telegram” vēsta, ka pēc diviem sprādzieniem iegruvis vismaz viens no tilta laidumiem.

Tīmekļa izdevums “Baza” ziņo, ka “nokritis” viens no tilta laidumiem un ka gājuši bojā vismaz divi cilvēki, bet viens guvis ievainojumus. Arī “Telegram” kanāls “Astra”, atsaucoties uz vietējiem iedzīvotājiem, apstiprina, ka iegruvis viens no tilta laidumiem.Taču vēlāk izskanējušas ziņas, ka bojāts arī otrs laidums.

Savukārt izdevums “Novosti, Kerč, Krim, Rossija” vēsta, ka naktī uz pirmdienu uz tilta notikuši vismaz divi sprādzieni. Tie atskanējuši plkst.3.02 un plkst.3.20 un bijuši dzirdami dažādos Kerčas rajonos.

Izskan pieņēmumi, ka tas bijis Ukrainas armijas uzbrukums.

Krimas tilts Ostorozhno Novosti via AP

Pie tilta jau izveidojušās vairākus kilometrus garas automobiļu rindas. Krasnodaras novada varasiestādes aicinājušas Krievijas pilsoņus atturēties no braukšanas pār Krimas tiltu, piedāvājot nokļūšanai Krimā izmantot maršrutu caur okupēto kontinentālās Ukrainas teritoriju.

Apturēta arī dzelzceļa satiksme pa Krimas tiltu, kā arī prāmju satiksme starp Ukrainai piederošo okupēto Krimas pussalu un Krievijas Kubaņas reģionu.

Krimas jeb tā dēvētais Kerčas tilts tika bojāts jau 2022.gada oktobrī, kad uz tā eksplodēja ar sprāgstvielām piekrauta kravas automašīna, sagraujot divus laidumus. Toreiz bojāts tika arī blakus esošais dzelzceļa tilts.

Krievijas varasiestādes apgalvoja, ka tas bijis Ukrainas armijas uzbrukums, taču Kijiva to vismaz oficiāli noliegusi.

Savukārt Twitter kanāls “Ukraine battle map” raksta: “Krimas tilts, iespējams, ir sabombardēts, un viens tilta laidums ir sabrucis, tā rāda video. Ziņots par diviem raķešu triecieniem. Tā ir otrā reize, kad Kerčas tiltam tiek uzbrukts un tas bojāts kara laikā. Vairāk ziņu sekos.”

Avoti: Krimas tiltu uzspridzinājuši Ukrainas slepenie dienesti un karaflote

Krimas tilts sagrauts Ukrainas Drošības dienesta (SBU) un tās karaflotes operācijas rezultātā, tīmekļa izdevumam “Ukrainska Pravda” pavēstījuši avoti bruņoto spēku rindās.

“Ar Krimas tilta uzspridzināšanu naktī saistīti SBU un Jūras spēki,” izteicies viens no avotiem. Uzbrukums realizēts, izmantojot distancēti vadāmus kuterus. Viens no avotiem atzinis, ka sasniegt tiltu bijis sarežģīti, taču galu galā tas izdevies.

Tomēr SBU priekšsēdētājs Vasiļs Maļuks iepriekš norādījis, ka Krimas tilts ir leģitīms militārs mērķis un ka pēc kara viņš pastāstīšot par unikālām slepenām operācijām, ko veikuši ukraiņu izlūkdienesti.

Morning photo of the damaged Crimean bridge pic.twitter.com/By4GY6oLLZ — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) July 17, 2023

💥 Due to the explosion of the Crimean bridge, Putin urgently gathers the Security Council, according to z-channels. Earlier, Shoigu promised immediate “attacks on decision-making centers” in the event of an attack on Crimea. Near the Crimean (Kerch) bridge there are huge… pic.twitter.com/HsHKsMNSQ9 — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) July 17, 2023

The Crimean Bridge has likely been bombed and one span of the bridge has collapsed according to videos. Two missile strikes were reported It's 2nd time the Kerch Bridge has been attacked and damaged during the war. A Storm Shadow strike is a possibility. More updates will follow pic.twitter.com/iv5GubMpxI — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) July 17, 2023

In case you're wondering what Russian news agencies are writing about the explosions on Crimean Bridge on Telegram: TASS: “The work of ferries between Crimea and Kuban was stopped due to an emergency on the Crimean bridge. Vehicle traffic is also restricted.” "Due to the state… pic.twitter.com/o3j5f4l7Bu — Natalka (@NatalkaKyiv) July 17, 2023

💥Crimean bridge looks so adorable this morning pic.twitter.com/prYsuDhQXb — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) July 17, 2023

Close up photographs revealing the collapse of a span on the Crimean Bridge, from today on July 17, 2023 The previous time, the Crimean Bridge was damaged causing two spans to collapse in October 2022, it took several months to repair pic.twitter.com/PEu4tD5dP1 — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) July 17, 2023

❗️A span on the bridge across the Kerch Strait has “collapsed.” Putin has already been alerted about the “fall” of the span, and there are huge queues on the bridge. At the exit points from the temporarily occupied Simferopol, drivers are warned that the Crimean Bridge is… pic.twitter.com/doOhg9W9Ik — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) July 17, 2023

Explosions on Crimean Bridge. Russian installed authorities call it “emergency incident”. Traffic on the bridge stopped. pic.twitter.com/fADxMBbaYp — Maria Avdeeva (@maria_avdv) July 17, 2023

So far: – The Crimean Bridge is still closed

– Russian TV shows alternative land route

– The railway part of the Bridge reportedly has not been damaged

– Likely, two spans of the Bridge have been destroyed pic.twitter.com/Woq1JE1S1F — Giorgi Revishvili (@revishvilig) July 17, 2023

Morning video with the consequences of the "emergency event" on the Crimean Bridge pic.twitter.com/6ZLHboXcML — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) July 17, 2023

It is visible that there are no lights near two spans of the Crimean Bridge. Per Baza, eyewitnesses also heard an explosion pic.twitter.com/StaXRwZx2c — Giorgi Revishvili (@revishvilig) July 17, 2023

Two explosions were reported on the Crimean bridge. “Preliminary at 3:04 and 3:20 there were two explosions in the area of ​​the Crimean bridge. Traffic across the bridge was stopped. The emergency services put out an alert about the need to leave the bridge,” wrote a Z-blogger… pic.twitter.com/wTTkmggZ7O — Natalka (@NatalkaKyiv) July 17, 2023

russian news is stating that the crimea bridge is down pic.twitter.com/3q3EAGfixa — david D. (@secretsqrl123) July 17, 2023

Appears that a section of the Crimean Bridge deck has collapsed pic.twitter.com/biwOcsZfFm — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 17, 2023















