Krimas pludmale toreiz un tagad

Leģions “Krievijas brīvība” brīdina Krimas iedzīvotājus: Mēs jau esam pavisam tuvu! Ieteikt







Leģiona “Krievijas brīvība” kaujinieki jau agrāk paziņojuši, ka neatzīst Krimas okupāciju. Leģions uzskata par pienākumu atdot Ukrainai to, kas likumīgi pieder tai. Leģions norādījis, ka viņu cīnītājiem ir nepieciešams Krimas iedzīvotāju atbalsts, lai tuvotos uzvarai, vēsta portāls 24tv.ua.

Tāpēc leģions “Krievijas brīvība” lūdzis Krimas iedzīvotājus, kas atbalsta Ukrainu, ziņot par šādām lietām:

– precīza krievu armijas atrašanās vieta un okupācijas spēku dzīvesvietu adreses (ar koordinātām),

– okupācijas karaspēka vadības dzīvesvietas (ar koordinātām),

– militārā aprīkojuma pārvietošanās laiki, vietas un maršruti,

– precīzi dati par vietējiem līdzstrādniekiem, kuri pārgāja krievu pusē (dzīvesvietas un atrašanās vietas adrese, koordinātas, pilns vārds, amats un darba vieta);

– personas, kas “jūt līdzi” okupantiem un citiem okupācijas varas atbalstītājiem, un viņu dati.

Tāpat brīvprātīgais leģions aicina izvairīties no konkrētiem objektiem. “Ja jūs dzīvojat no tiem netālu un esat lojāls Ukrainai, lūdzu, informējiet mūs. Katra dzīvība mums ir dārga, un mēs darīsim visu, lai to glābtu,” uzsver cīnītāji.

“Mēs tuvojamies!” brīdina brīvprātīgie.

Nesen Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Volless aplēsa laika posmu, kurā Ukrainai jāatbrīvo Krima no okupantiem. Pēc viņa domām, pussalas deokupācija var notikt līdz 2023.gada beigām.

Pēc Volesa teiktā, tas saistīts ar to, ka Krievijas armijai beidzas nepieciešamā tehnika un ieroči. Turklāt Ukrainai ir spēcīgs sabiedroto militārais atbalsts.















Krimas tilta būvēšanas vēsture































Putins dodas inspicēt atjaunoto Krimas tiltu