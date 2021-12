Prinča Viljama un Keitas Midltones bērni: princis Džordžs, princese Šarlote un princis Luiss

Prinča Viljama un viņa sievas Keitas Midltones ģimenē aug trīs bērni – 8 gadus vecais princis Džordžs, 6 gadus princese Šarlote un 3 gadīgais princis Luiss. Savukārt princis Harijs un viņa sieva Megana Mārkla ģimenē audzina divus bērnus – dēlu Ārčiju un šī gada vasarā pasaulē nākušo meitiņu Lilibetu Diānu.

Visi trīs prinča Viljama un Keitas bērni ir rindā uz troni. Īpašas cerības tiek liktas uz princi Džordžu, kurš varētu dienās kļūt par Lielbritānijas karali pēc sava tēva, prinča Viljama aiziešanas. Šī iemesla dēļ visi trīs Viljama un Keitas bērni tiek audzināti ar apziņu – kādreiz kāds no viņiem varētu kļūt par karali vai karalieni.



























Princis Viljams, Keita Midltone un princis Džordžs apmeklē Anglijas - Vācijas futbola spēli Vemblija stadionā

Savukārt 40 gadus vecā Megana Mārkla 2018.gadā mija laulības gredzenus ar prinča Viljama jaunāko brāli princi Hariju. Drīz pēc tam, kad pasaulē nāca abu pirmais bērniņš Ārčijs, viņi izvēlējās citu dzīves ceļu un 2020.gada sākumā atteicās no pienākumiem britu karaliskajā ģimenē un pārcēlās uz dzīvi Amerikā. Harija un Meganas bērniem nav karalisko titulu.























Meganas Mārklas un prinča Harija dēliņš Ārčijs Mauntbatens Vindzors

Bērnu aprūpes un audzināšanas eksperts Džo Ostins uzskata, ka stratēģija, kādu izvēlējusies Megana, audzinot savus bērnus, esot labāka nekā tā, ko izvēlējusies Keita Midltone. Viņš akcentējis gan, ka abas mātes par saviem bērniem rūpējas lieliski un daudz laika pavada arī svaigā gaisā.

“Visticamāk, ka Keita ir spiesta pakļauties dažādiem pieņēmumiem par to, kā ir jāaudzina topošais karalis vai karaliene.

Taču tā kā viņai pašai ir bijusi vienkārša bērnība, viņa, visticamāk, mēģina atrast zelta vidusceļu,” – intervijā izdevumam “Express” teicis Džo.













































Megana Mārkla un princis Harijs viesojas Ņujorkā

Jāņem arī vērā, ka princis Viljams un Keita ar bērniem mitinās Kensingtonas pils dzīvoklī Londonā. Bet pāris cenšas pēc iespējas biežāk un vairāk laika pavadīt kopā ar ģimeni ārpuspilsētas rezidencē Norfolkā. Keita vēlas, lai viņas bērniem būtu laimīgas bērnības atmiņas, tāpat kā viņai.

“No malas šķiet, ka Megana tomēr ir daudz rūpīgāka māte nekā Keita. Megana vēlas, lai viņas bērni tiktu “nodalīti” no visu pārējo uzmanības. Megana “stāv un krīt” par to, lai bērniem būtu parasta bērnība

Tiesa, tāpat kā Keita, tomēr tas viss ir mazliet citādi,” – sacījis eksperts.



























Keita Midltone un princis Viljams kopā ar saviem bērniem apmeklē pantomīmas izrādi Londonā

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Megana un princis Harijs pameta Lielbritāniju, bija rūpes par viņu bērnu psiholoģisko veselību. Saseksas hercogiene arī nekad nav slēpusi to, ka viņa nevēlas, ka viņas bērniem būtu “publiska dzīve”, jo viņi tādu to nav izvēlējušies.

Šie eksperta izteikumi samulsinājuši britu karaliskās ģimenes fanus, kas soctīklos nav pauduši savu izbrīnu par to, jo vairums tomēr uzskata, ka Keita Midltone neapšaubāmi ir lieliska mamma, kas apvieno gan pienākumus karaliskajā ģimenē, gan brīnišķīgi audzina savus un Viljama trīs bērnus. Savukārt Megana to vien līdz šim esot pratusi kā pierādīt savas spējas, iesaistoties skandālos.

