Mēness aptieka: Latvijas ratiņkērlinga izlasei rīt pirmā spēle Pekinā. Atgādinām spēles noteikumus







Ratiņkērlings šajās ziemas paralimpiskajās spēlēs Pekinā, Ķīnā ir lielākais komandu sporta veids. Latvijas ratiņkērlinga izlase sestdien, 5. martā aizvadīs pirmo spēli, uz ledus tiekoties ar Korejas izlasi. Ratiņkērlings ir ļoti tehnisks un grūts sporta veids. „Mēness aptieka” kā lieldraugs seko notikumiem Pekinā un līdzjutējiem atgādina šis spēles noteikumus.

Ziemas paralimpisko spēļu ratiņkērlinga turnīrs norisināsies 2008. gada Pekinas vasaras paralimpisko spēļu peldēšanas baseina ēkā – Ūdens kubā, kurā norisinājās sacensības para peldēšanā. Šogad Ūdens kubs 11 dienās tika pārveidots par Ledus kubu, baseinam pārtopot par četru celiņu kērlinga ledus laukumu, lai aizvadītu 2022. gada Pekinas Ziemas olimpisko un paralimpisko spēļu kērlinga turnīrus.

“Latvijas ratiņkērlinga izlase dalību ziemas paralimpiskajās spēlēs ir godam nopelnījusi, un saprotam, ka pašreizējos gan pandēmijas, gan ģeopolitiskās spriedzes apstākļos katram no sportistiem tā nes līdzi papildu izaicinājumus. Ziemas paralimpiskajās spēlēs mēs un daudzi sporta līdzjutēji domās esam kopā ar katru no mūsu draugiem – Poļinu Rožkovu, Ojāru Briedi, Agri Lasmanu, Aleksandru Dimbovski, Sergeju Djačenko un visu pārējo komandu, ticam, ka katrs no viņiem uz ledus paveiks visu iespējamo! Spēku, precizitāti un labu veselību viņiem!” tā paralimpiešu lieldrauga “Mēness aptiekas” vadības pārstāvis Dins Šmits.

Ratiņkērlings ir ļoti tehnisks un grūts sporta veids

Ziemas paralimpiskajās spēlēs ir tikai viena disciplīna, kurā izcīnīt zelta medaļas raiņkērlingā. Par tām komandas cīnās, piedaloties jauktajā – sieviešu un vīriešu dzimumu četru spēlētāju komandu turnīrā.

Ratiķērlinga spēlē uz ledus ratiņkrēslā atrodas četri sportisti, kuriem labi jāsaprotas savā starpā, jāizvēlas tam brīdim atbilstošākā spēles taktika, atšķirībā no kērlinga šeit nav iespējama ledus birstēšana jeb pielāgošana akmens ātrākai vai lēnākai slīdēšanai, skaidro Latvijas ratiņkērlinga izlases galvenais treneris Arnis Veidemanis. Akmens jāmet pilnīgi precīzi!

Spēlētāji akmeņus izmet sēžot nekustīgā ratiņkrēslā. Viņu pēdas nedrīkst pieskarties ledum un ratiņkrēsla riteņiem jābūt saskarē ar ledu.

Spēlē ir iekļautas 8 izspēles, katrā no tām komanda pamīšus ar pretinieku komandu izmet 8 akmeņus – jo akmeņi finišē tuvāk laukuma centram, jo labāks komandas rezultāts. Kopējo spēles rezultātu iegūst, summējot 8 izspēļu rezultātus. Līdz ar to nav būtiski, vai precīzākie metieni sportistiem izdevušies spēles sākumā vai beigās.

Akmeni var palaist gan ar roku, gan ar speciālu ratiņkērlingam piemērotu nūju ar uzgali, kas tiek novietots uz kērlinga akmens roktura ērtākai un vieglākai akmens palaišanai, kā arī rotācijai. Izmetot akmeni, tas ir jāiegriež. Latvijas ratiņkērlinga izlasei nodrošinātais ekipējums pamatā ir ražots Latvijā.

Starptautiskās sacensībās organizatori ledu pakāpeniski sagatavo aptuveni piecās dienās, lai tā kvalitāte būtu atbilstoša visiem ratiņkērlinga noteikumiem. Akmeņus sacensībās nodrošina organizatori, tā visiem sportistiem ir vienādi spēles apstākļi.

Komandas četriem dalībniekiem katram ir savs uzdevums, galveno lēmumu par spēles gaitu pieņem komandas kapteinis jeb skips.

Ratiņkērlingā var iesaistīties cilvēki, kuriem ir fiziski vāji attīstīta ķermeņa daļa no rumpja vidus uz leju, ieskaitot muguras smadzeņu traumu, cerebrālo palsiju, multiplo sklerozi un abu kāju amputāciju.

Ar ģenerālsponsora “Mēness aptiekas” gādību Latvijas ratiņkērlinga komandai bija iespēja ne tikai gatavoties šim nozīmīgajam startam, bet arī pirms tālā ceļa tā saņēma arī vērtīgu ceļasomu, kurā lieldraugi sarūpējuši ne tikai veselības sargāšanai noderīgas lietas, bet arī vēstules ar sirsnīgiem ceļa vārdiem un visa izdošanās vēlējumus.

Bez “Mēness aptiekas” darbiniekiem un klientiem vēstules gatavoja arī „Centrālās laboratorijas” un „Veselības centru apvienības” pārstāvji. „Centrālā laboratorija” veic obligātos Covid-19 testus pirms došanās ceļā un pēc atgriešanās visiem delegācijas dalībniekiem. Veselības uzturēšanai sportistiem noderēs somā līdzi sarūpētās medicīniskās maskas un roku dezinfekcijas līdzekļi. Vēsākos brīžos Pekinā sportistiem par mājām un līdzjutējiem Latvijā atgādinās arī “Mēness aptiekas” dāvātās siltās šalles un cepures.

Ziemas paralimpiskās spēles Pekinā šogad notiek no 2022. gada 4. līdz 13. martam. Latvija ziemas spēlēs pārstāvēta trešo reizi pēc 16 gadu pārtraukuma, un ratiņkērlinga komandai izdevies šo iespēju sasniegt, lai arī pandēmijas laikā bijušas ļoti ierobežotas treniņu iespējas.

Latvijas ratiņkērlinga izlases spēļu Pekinā grafiks LTV7 tiešraidēs

5.03.2022. plkst. 13.30 Latvija – Koreja

6.03.2022. plkst. 8.30 Latvija – Kanāda

6.03.2022. plkst. 13.30 Latvija – Slovākija

7.03.2022. plkst. 3.30 Latvija – Igaunija

7.03.2022. plkst. 8.30 Latvija – Zviedrija

8.03.2022. plkst. 3.30 Latvija – Šveice

8.03.2022. plkst. 8.30 Latvija – Norvēģija

9.03.2022. plkst. 13.30 Latvija – ASV

10.03.2022. plkst. 8.30 Latvija – Lielbritānija

10.03.2022. plkst. 13.30 Latvija – Ķīna

12.03.2022. plkst. 8.35 fināls

Informācijai izmantoti arī Starptautiskās Paralimpiskās komitejas materiāli.