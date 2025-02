Foto: Mejnak/SHUTTERSTOCK

Mēness fāzes un mājas darbi – kādus darbus labāk veikt katrā no mēness fāzēm? Putekļus jātīra dilstošā mēnesī Ieteikt







Guna Kārkliņa, sertificēta astroloģe / Latvijas Mediji

Kas debesīs, tas uz zemes – tāds ir astroloģijas pamatprincips. Mūsu senči to zināja un centās debess spīdekļu stāvokļus izmantot savā labā. Tā dēvētajā tautas astroloģijā pirmais palīgs ir Mēnestiņš. Ar tā cikla fāzēm saistās tautas ticējumi: ko darīt; ko ne; ko plānot; ko atlikt. Liela nozīme ir arī Mēness novietojumam zodiakā. Bet par visu pēc kārtas.

Ar šmuci un alerģijas raisošajām daļiņām vislabāk var tikt galā, kad Mēness atrodas Gaisa stihijas (Dvīņu, Svaru, Ūdensvīra) zodiaka zīmēs.

Ko iesākt – kad aug, kad dilst

Mēness ir tāds veikls zellis, kas pilno ciklu noskrien vidēji 29,5 dienās. Te tas aug no maza vāras gaismas radziņa, te spīd fascinējošā spožumā apaļš jo apaļš, te pamazām izzūd, lai parādītos un sāktu savu ciklu no jauna.

Astroloģijā katrai no Mēness fāzēm ir sava nozīme, savi plusi un mīnusi. Kad mūsu zemes pavadonis tikko šķiļas un no tukšā kļūst par jaunmēnesi, sākas jauns process. To varētu salīdzināt arī ar bērniņa nākšanu pasaulē – pirmajās dienās tas ir vārs un tikai tad pamazām sāk uzņemt spēkus. Jaunmēness pirmajās dienās cilvēki var būt vairāk ierāvušies sevī, vēlas mieru un nav noskaņoti aktīvi darboties. Tāpēc šajā laikā svarīgus darbus labāk neplānot, toties rāmā vienatnē pamazām var apdomāt nākotnes plānus. Kad klāt ir Mēness augošā fāze, tad cilvēki kļūst enerģiskāki un procesi auglīgāki, un tad var sākt jaunus darbus, veidot kontaktus, kārtot darījumus. Pilns Mēness savukārt nāk ar bangojošām emocijām. Ir jāuzmanās to iespaidā sarunāt vai sastrādāt ko lieku, toties daudziem enerģijas potenciāls ir augstā līmenī. No vienas puses – jādzīvo rāmi un ar apdomu, no otras – ja zini, ko dari, un kontrolē situāciju, tad vari daudz paveikt. Dilstošās fāzes laiks ir piemērots, lai pabeigtu iesākto un pievērstos procesiem, kam jānoslēdzas. Daudziem šajā periodā arī enerģija ir zemākajā punktā.

Kā piemēru dažādu pasākumu plānošanā atbilstoši Mēness fāzēm šeit var minēt tādu senu tautas gudrību: dāmām mati jāgriež augošā Mēnesī, lai atkal krāšņi ataug, bet kungiem bārda jāskuj dilstošā, lai tik ātri neaug.

Vienkāršie mājas darbi

Senākos laikos saimnieces zināja, kad maizei mīkla jaucama, kad veļa mazgājama, kad kādi āra darbi veicami. Tika izmantots tas pats Mēness cikls. Taču darbu plānošanai var pieiet skrupulozāk. Proti, izmantojot Mēness novietojumu zodiakā.

Mums nav ziņu par senākiem laikiem – vai un kopš kura laika Latvijas teritorijā cilvēki ieguva informāciju par planētu novietojumu zodiakā. Taču ir zināms, ka vismaz pagājušā gadsimta pirmajās desmitgadēs tā mediju slejās bija atrodama. Piemēram, 1923. gada Izglītības ministrijas mēnešrakstā folkloras pētnieks profesors Kārlis Straubergs darbā Piezīmes pie dažām latviešu burvju grāmatām apraksta planētu novietojumu zodiakā, un ap šo pašu laiku arī dažādos kalendāros tie norādīti. Tos ne viena vien saimniece esot izmantojusi, un arī mēs varam ņemt vērā, plānojot dažādus mājas darbus.

Tīrām putekļus, slaukām virsmas

Ar šmuci un alerģijas raisošajām daļiņām vislabāk var tikt galā, kad Mēness atrodas Gaisa stihijas (Dvīņu, Svaru, Ūdensvīra) zodiaka zīmēs. Putekļiem nebūs lidināties, kā ienāk prātā, – Gaisa stihija novirzīs, kur vajag. Ideālā variantā uzkopšanu un telpu vēdināšanu veikt, kad dilstošs Mēness Dvīņu zīmē.

Kā labāk grīdām

Kad putekļu un virsmu slaucīšana paveikta, drīz pēc tam var ķerties pie grīdu mazgāšanas – tikko Mēness pārgājis nākamajā – Vēža zodiaka zīmē. Te gan ir maza nianse atkarībā no grīdu materiāla. Flīzēm, linolejam, laminātam patiks mitra uzpošanās Vēža zīmē, savukārt dabīgajam kokam tomēr tīkamāki būs Dvīņi vai arī Ūdensvīrs, jo Gaisa stihija labāk žāvē.

Kad gludināt drēbes

Pēdējā laikā daudzi cilvēki ar gludināšanu neaizraujas. Virsdrēbes – jā, bet kamdēļ gludināt gultas vai apakšveļu? Atsevišķos avotos rodama informācija, ka gultasveļai tiekot izmantoti blīvāki audumi, kas gludināšanas procesā zaudē gaisa caurlaidību un var radīt pastiprinātu svīšanu. Savukārt mazgāšanas līdzekļi un veļasmašīnu augstā mazgāšanas un žāvēšanas temperatūra iznīcina dažādus nelabvēlīgos mikroorganismus. Tomēr, ja esi nolēmis drēbes gludināt, tad labāk to darīt jau iepriekš minētajās Gaisa stihijas zīmēs vai tad, kad Mēness Uguns stihijā – Lauvā, Strēlniekā, Aunā.

Nav ieteicams pie gludināšanas ķerties, kad Mēness Mežāzī – nez no kurienes var parādīties traipi vai melnam audumam neglīts spīdums.

Apģērbu un trauku revīzija

Ir cilvēki, kuri no senāk iegādātām lietām atbrīvojas regulāri, un ir tādi, kuri glabā savu vismīļāko krūzīti arī tad, ja tai izsities robiņš, vai mīļāko šalli, kas pacilātības brīdī pirms gadiem nopirkta kādā hokeja čempionātā, kaut arī tā sen iegūlusi vistālākajā plauktā. Revīzija mantu skapjos veicama regulāri, un daudzi ezoteriķi uzsver, ka vecas lietas bloķē enerģijas un neļauj cilvēka dzīvē ienākt kaut kam jaunam.

Lai vai kā, bet revīzijai vislabākās dienas būs tad, kad Mēness atrodas Jaunavas zīmē, neatkarīgi no fāzes. Šī zodiaka zīme ir skrupuloza, kārtīga, tai patīk sistematizēt un sakārtot: visas drēbes būs sašķirotas pa plauktiņiem, blūzes un krekli salikti pēc krāsu toņiem, trauki perfektās rindās vai kaudzītēs.

Ja rodas vēlme veikt mājas enerģētiskās attīrīšanas rituālu, aizdedzot svecītes vai pakūpinot kadiķīti, tad to vislabākais darīt pilnmēnesī. Ideālā variantā, kad Mēness Vēža zīmē, bet var arī jebkurā citā.

Cepam, vārām, šmorējam

Ēdienu sev un savējiem gatavojam ik dienu, taču, ja gribas iemēģināt kādas īpašas receptes vai sarīkot svētku maltīti – kaut vai tāpat vien, tad var ievērot Mēness novietojumu.

Ēdienus, kas gatavoti cepot vai sautējot, vislabāk taisīt, kad Mēness Uguns stihijas zīmēs – Aunā, Lauvā, Strēlniekā. Šādās dienās var arī rīkot dārza svētkus ar grilu vai barbekjū. Izdosies pīrāgi un smalkmaizītes.

Ja plānoti kulinārijas eksperimenti ar piena produktiem, tad ideāli piemērotas ir dienas ar Mēnesi Vēzī. Savukārt Svariem un Strēlniekam tīk eksotisku garšu izaicinājumi – ēdieni, kuru izcelsme ir tālas zemes. Vari eksperimentēt.

Ņem vērā!

P.S. Šīs nav visas astroloģijas izmantošanas iespējas. Plānojot biznesa pasākumus, nekustamā īpašuma darījumus, auto iegādi u. tml., tiek ņemtas vērā vēl daudzas astroloģiskās kombinācijas un arī cilvēka individuālais horoskops.