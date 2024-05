Foto: Shutterstock

Mēness kalendārs 2024. gada maijam: kad un ko labāk plānot, bet ko nekādā gadījumā nedarīt Ieteikt







Mēness fāzes 2024. gada maijā, kad jāārstē zobi, jāmaina darbs, jādodas ceļojumā. Detalizēts Mēness kalendārs 2024. gada maijam pastāstīs, kā pēdējā pavasara mēneša laikā mainīsies Zemes pavadoņa fāzes, kuras dienas ir visveiksmīgākās un kurās dienās jābūt piesardzīgiem.

Reklāma Reklāma

Mēness fāzes 2024. gada maijā un to ietekme

Zemes pavadonis Mēness maijā iziet cauri četrām galvenajām fāzēm. Tas ir īsāks par kalendāru un ilgst aptuveni 29,5 dienas. Atkarībā no Mēness fāzes maijā ir labvēlīgi un nelabvēlīgi periodi:

– jauns mēness – Mēness cikla sākums, Mēness šajā laikā nav redzams debesīs, ir labi plānot jebkādas lietas jaunā mēnesī;

– augošs pusmēness, pirmais ceturksnis un augošais Mēness – debesīs parādās mazs pusmēness, kas aug katru dienu, šajā periodā ir labi sākt darīt to, kas bija plānots;

– pilns – Mēness ir kulminācijā, Zemes pavadoni pilnībā izgaismo saule, šajā laikā cilvēki var izjust spēcīgas emocijas, kļūt impulsīvi, veikt pārsteidzīgas darbības, fāze tiek uzskatīta par nelabvēlīgu;

– dilstošs Mēness, pēdējais ceturksnis – laiks no pilnmēness līdz nākamajam jaunajam mēnesim, ar katru dienu disks kļūst mazāks un mazāks, periods tiek uzskatīts par labvēlīgu notikumu, darbību, domu analīzei un atbrīvošanai no nevajadzīgām lietām.

Kā mainīsies Mēness fāzes 2024. gada maijā:

Mēness dilst – no 1. līdz 7. datumam un no 24. līdz 31. datumam;

jauns mēness 2024. gada maijā (supermēness) – 8. datumā;

Mēness aug – no 9. līdz 22. maijam;

pilnmēness 2024. gada maijā – 23. datumā.

Šomēnes Saules un Mēness aptumsumu nebūs.

Mēness kalendārs 2024. gada maijam

Labvēlīgās dienas 2024. gada maijā: 2, 9, 14, 21, 22, 25, 28, 29, 30.

Nelabvēlīgas dienas 2024. gada maijā: 8, 23.

Labvēlīgās dienas 2024. gada maijā pa jomām:

sākums kaut kam – 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.maijs;

darbs – 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27;

kāzas – 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27;

zobu ārstēšana – 7, 9, 16, 17, 18, 25, 26, 27;

braucieni – 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25.

Jaunā mēness un pilnmēness dienās nevajadzētu neko sākt vai iesaistīties svarīgos jautājumos.