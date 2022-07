Foto: Shutterstock

Kā Mēness ietekmē bērna raksturu: kāds ir vēdiskais redzējums? Ieteikt







Andris Kraņevskis, “Spīgana”, AS “Latvijas Mediji”.

Ģimenē ienākot bērnam, ir ļoti svarīgi izprast viņa emocionālo pasauli. Katrs bērns ir citāds: kāds ir aktīvāks, kāds mierīgāks, kāds aktīvi izrāda vajadzību pēc uzmanības, kāds cits klusi stūrītī rotaļājas un neko nesaka…

Bērnam horoskops vēl nestrādā pilnā mērā un nav pamata veikt dziļu astroloģisku analīzi, bet var veikt galvenā psiholoģiskā uzvedības arhetipa novērtējumu. Nozīmīga ir Mēness atrašanās vieta. Mēness raksturo cilvēka emocijas un prātu. Pēc Mēness atrašanās zvaigznāja mēs varam novērtēt bērna vadošo emocionālo uzvedības modeli. Aplūkosim Mēness (Čandra, Chandra, Ch) atrašanos zvaigznājos**!

Auns (Meša)

Parasti šis ir entuziasma pilns bērns, darbīgs, iesaistās sacensībās, patīk fiziski vingrinājumi, tamdēļ fiziski aktīvas rotaļas ir labi piemērotas. Ārēji reizēm var būt raupji, bet iekšēji viņi ir saviem vecākiem uzticīgi un mīloši bērni. Aiz ārējās čaulas ir mīloša sirds. Gatavi rūpēties par kādu. Ir lietderīgi šiem bērniem uzlikt pienākumu regulāri parūpēties par kaut ko: par sunīti, aplaistīt puķes, parūpēties par vecmāmiņu u.c. Labs veids, kā virzīt šādu bērnu, ir apelēt pie bērna cēlsirdības vai uzaicināt uz sacensību.

Vērsis (Vrišabha)

Maigs bērns, kuram ir nepieciešams izrādīt daudz maiguma un mīlestības. Bērnam ir svarīga ērta dzīvesvieta un laimīga ģimene. Viegli emocionāli ievainojams. Ir svarīgi jau no pašas mazotnes sargāt bērna iekšējo pasauli. Regulāri pārbaudīs vecāku reakciju: ko atļauj, ko neatļauj, kā reaģē. Reizēm šādos bērnos slēpjas mazs manipulatoriņš. Kritizēšana nav efektīvākais veids, kā kaut ko panākt. Daudz labāk darbosies viltība, kā arī paskaidrošana, kādas jaukas sajūtas var gūt, izpildot to vai citu darbību.

Dvīņi (Mithuna)

Aktīvs, kustīgs bērns, kurš grib visu izzināt. Viņam ir interesanti, kas kur atrodas, kas iekšā katrā skapī, kā kas darbojas. Ja vecāki šādam bērnam neizrāda pietiekami daudz mīlestības, viņš noteikti to izrādīs, gāžot krēslus, cērtot durvis vai vēl kādā citā veidā. Var būt greizsirdīgs, ja viņa klātbūtnē samīļo kādu citu bērnu. Svarīgi, lai bērnam būtu pietiekamā daudzumā izzinošas rotaļas. Vecāku uzdevums ir disciplinēt bērnu, sekojot, lai viņš pabeidz vienu darbu un tikai pēc tam ķeras pie nākamā. Labi komunicē ar citiem, saprot loģiski pamatotus skaidrojumus.

Vēzis (Karkata)

Maigi, jūtīgi, kautrīgi, kompānijā paiet kaut kur malā. Bērns ne vienmēr pasaka to, kas viņam patiešām patīk. Kopē citus un tāpēc bieži klases vai bērnudārza grupiņas citu bērnu intereses izsaka kā savas. Lai uzzinātu, kas bērnam patiešām patīk, vecākiem ir jāvēro, ko bērns dara tad, kad viņš ir viens pats. Bērnam ir svarīgi atrasties vienaudžu lokā. Nevajadzētu šiem bērniem kaut ko uzspiest. Uzspiešana reizēm dod pilnīgi negaidītu rezultātu. Mācīt iesākto novest līdz galam. Bērns labi saprot, ja vecāki izskaidro, kā viena vai otra lieta dzīvē vairo stabilitāti.

Lauva (Simha)

Parasti fiziski stiprs, aktīvs bērns, kurš var citus pavirzīt malā. Šo bērnu devīze ir – “Es pats!”. Bērns labprāt uzstājas publikas priekšā. Vecākiem ir uzdevums iemācīt šo bērnu dalīties ar citiem, mācīt parūpēties par kādu. Labs veids, kā motivēt mazo Lauvēnu, ir paslavēt par labi padarītu darbu vai darbību, kuru mēs vēlamies, lai viņš veiktu. Melot un lišķēt nedrīkst! Uzslavai jābūt patiesai. Vecāku piemērs arī ir ļoti būtisks audzināšanas veids.

Jaunava (Kanja)

Zinātkārs un racionāli domājošs bērns. Šim bērnam ir svarīgi bērnībā saņemt pietiekamu daudzumu vecāku mīlestības, bet vecākiem ir izaicinājums atrast pareizo mīlestības devu, lai bērnu neizlutinātu, kā arī lai viņš nekļūst par vēsu narcisu un aprēķinātāju. Vienošanās ir labs veids, kā virzīt šo bērnu vēlamajā virzienā. Svarīgi ir visas lietas loģiski izskaidrot un pamatot.

Svari (Tula)

Parasti maigs bērns, izvairīsies no strīdiem un asumiem, sabiedrisks. Var būt biežas garastāvokļa maiņas. Vislabāk bērnu motivēt var, paskaidrojot viņam, kādas jaukas un labas sajūtas var gūt, izdarot attiecīgo darbu. Svarīgi bērnam jau no mazotnes paskaidrot, ka labas atzīmes, zināšanas, labs darbs ir jānopelna ar paša darbu. Nepatīk spēlēties vienam, gribēs iesaistīt savās rotaļās vecākus. Te jābūt uzmanīgam – ja pārāk daudz jau no mazotnes iesaistīsies bērna rotaļās, var gadīties, kas arī skolas mājasdarbi būs jāveic vecākiem. Cenšas panākt sev vēlamo. Reizēm ilgi šaubās.

Skorpions (Vriščika)

Ne pārāk patīk atklātas mīlestības izpausmes, bet tā ir tikai ārējā čaula. Viņiem nepatiks, ja pārāk daudz tos glāstīs, bieži apskāvieni, bet, neskatoties uz to, ir svarīgi, lai bērns izjustu vecāku mīlestību un rūpes. Reizēm ir nedaudz agresīvi un kaprīzi, bet būtībā viņi ir ļoti mīloši. Šos bērnus nekad nedrīkst sodīt nepamatoti vai pārsteidzīgi. Viņi to var atcerēties mēnešiem vai pat gadiem ilgi. Iesaisti šos bērnus gan fiziski aktīvās, gan izzinošās rotaļās.

Strēlnieks (Dhanu)

Zinātkāri, aktīvi, nevar nosēdēt uz vietas, izteikti kāpēcīši, var komunicēt gan ar vienaudžiem, gan vecākiem cilvēkiem, ja vien viņi var kaut ko uzzināt. Atklāti, godīgi. Interesē visdažādākās lietas, pārslēdzas no viena darba uz otru. Var uzsākt daudzus darbus, nepabeidzot iepriekšējos. Te nu ir vecāku uzdevums disciplinēt bērnu un panākt, lai nākamo darbu sāk, pabeidzot iepriekšējo. Nepatīk pakļauties: ja bērns kaut ko ieplānojis, ir grūti viņu atrunāt. Svarīgi bērnu paslavēt par to, ko viņš jau ir apguvis, un pēc tam paskaidrot, ko vēl var izdarīt.

Mežāzis (Makara)

Bērns, kurš ģimenē ienes pārmaiņas. Ātri nobriest. Jau mazotnē izsaka spriedumus kā pieaudzis cilvēks. Šis bērns ir jāpieņem tāds, kāds viņš ir. Svarīgi viņam dot savu personīgo telpu. Bērnam patīk pavadīt laiku vienatnē, parasti nav daudz draugu. Ātri kļūst atbildīgs. Būtiski jau no mazotnes, lai bērns veic kādu, kaut vai ļoti vienkāršu, bet regulāru darbu, lai uzņemas par kaut ko atbildību, jo pretējā gadījumā viņš var vienkārši sēdēt uz gultas un neko nedarīt.

Ūdensvīrs (Kumbha)

Miermīlīgs, draudzīgs, interesējas par dzīves filozofiju, spēj labi koncentrēties. Svarīgi pret šo bērnu izturēties draudzīgi kā pret sev vienlīdzīgu. Vairāk patīk novērot un analizēt nekā aktīvi draudzēties ar vienaudžiem. Arī šim bērnam ir svarīgi uzticēt kādu regulāru darbu jau no mazotnes.

Zivs (Mina)

Vērīgi, jūtīgi, emocionāli. Parasti viegls, piekāpīgs raksturs, kas ārēji var šķist nenoturīgs, bet, kad lēmums ir pieņemts, rīkojas diezgan pārliecinoši. Citi var viegli ietekmēt, ja bērns nav pieņēmis savu iekšējo lēmumu. Bērnam jāmācās teikt Nē!. Labi mācās, interešu loks plašs. Vienmēr ir būtiski novērtēt to, ko bērns jau ir apguvis.

* Vēdiskā astroloģija izmanto sidērisko zodiaku un runā par planētu atrašanos zvaigznājos.