Atbild lasītāji: Vai vajadzētu pārdēvēt Maskavas ielu Rīgā?

Andris Grīnbergs, "Latvijas Avīze"

Guntis Libeks Aizkraukles novadā: “Esmu rosinājis mainīt nosaukumu Andreja Upīša vārdā nosauktajai skolai, bibliotēkai un ielai Skrīveros. Taču tagad, kad tiek diskutēts par Maskavas ielas pārdēvēšanu Rīgā, sliecos piekrist Valsts valodas centram, ka to nevajadzētu darīt. Katrā ziņā sasteigtība nebūtu īsti vietā. Viena lieta ir nojaukt pieminekļus, kas saistās ar okupāciju un totalitārismu, pavisam cita – mainīt ļoti senu, tātad vēsturisku ielas nosaukumu. Tā jau var aiziet līdz Ļermontova un Puškina vārdu svītrošanai. Par Andreja Upīša vārdu Skrīveros vēl spriedīšot vēsturnieki, par Maskavas ielas nosaukuma maiņu Rīgā arī jāsagaida speciālistu vērtējums.”

Ivars Freibergs Kuldīgā: “Domāju, ka vajadzētu pārdēvēt. Jā, Maskavas iela ir senā Rīgas–Viteb­skas–Polockas tirdzniecības un pasta ceļa daļa pilsētas robežās. Jā, Maskavas vārds ielai dots jau 1859. gadā, tikai īsu laiku – no 1938. līdz 1940. gadam – tā bija pārdēvēta par Latgales ielu. Jā, latvieši arī ļoti labi zina, kas tas ir – Maskavas forštate jeb Maskavas priekšpilsēta. Jā, senā vēsture jāciena. No tāda viedokļa ielas nosaukumu nevajadzētu aiztikt. Neviens taču neprasa, piemēram, Prāgas ielas nosaukuma maiņu. Bet šodien situācija ir būtiski mainījusies! Maskava ir agresorvalsts galvaspilsēta. Tagad, 21. gadsimtā! Uz agresorvalsti Krieviju šobrīd, kad tā Ukrainā pastrādā ar prātu grūti aptveramus briesmu darbus, visa pasaule skatās pavisam citām acīm. Ko mums labu ir devusi Maskava? Kuldīgā Liepājas ielu pārdēvēja par Ļeņina ielu, kas piecdesmitajos gados bija tik sliktā stāvoklī, ka tauta to sauca par Bedru ielu.”

Anna Solovjova Balvu novadā: “Lai gudrie prāti izspriež. Pasaule taču mainās nepārtraukti. Savulaik zviedri bija okupējuši mūsu zemi, tomēr mūsdienās neviens neprasa, lai Rīgā mainītu Stokholmas ielas nosaukumu. Latvieši zina, kāpēc tas tā. Bet varbūt esam aizmirsuši, ka jau Pētera I laikā krievu karapūļi Vidzemē nogalināja, dedzināja un laupīja, atstājot līdz krāsmatām izpostītu zemi? Bet, ja ar prātu – nevajag sadrumstalot spēkus. Vispirms ātri jātiek galā ar Pārdaugavas okupācijas pieminekli.”

