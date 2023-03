Ilustratīvs attēls Foto: Ieva Lūka/LETA

APTAUJA. Vai, jūsuprāt, jāpiešķir valsts budžeta nauda pasaules čempionātam hokejā Latvijā? Ieteikt







Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze, AS “Latvijas Mediji”

Guntis Jankovskis Jēkabpilī: “Protams, ka vajag. Apzinoties notikuma svarīgumu un tā nozīmi Latvijas un pasaules sporta dzīvē, man pat grūti iedomāties, ka varētu nepiešķirt. Daudzas valstis sapņo par to, lai iegūtu tiesības rīkot pasaules čempionātu. Un tagad Rīgai un Tamperei ir uzsmaidījusi tā laime. Hokejs Latvijā vienmēr ir bijis populārs, jau no Helmuta Baldera laikmeta un vēl agrākiem laikiem. Lai nu ko, bet pasaules klases vīru spēkošanās uz ledus ir jāskatās. Rīga atkal būs pasaules hokeja galvaspilsēta, to garām nevar laist.”

LA.LV Aptauja Vai ir jāpiešķir valsts budžeta nauda pasaules čempionātam hokejā Latvijā? Jā, protams!

Nē, kādā sakarā!

Man vienalga Padalies ar rezultātiem







Ineta Sproģe Aizkraukles novadā: “Mani pārņem divējādas sajūtas. No vienas puses, saprotu lielā sporta, arī hokeja, milzīgo lomu. Īpaši, ja velk paralēles ar sporta veidiem, ko pati esmu iemīļojusi. Vai arī, ja kāds pasaules līmeņa sportists nāk no mūsu novada. Kā piemēru gribas minēt mūsu slaveno distanču slēpotāju Patrīciju Eiduku, kura augusi mūsu novada slavenajā slēpotāju Eiduku ģimenē. Nevar par augstu novērtēt to, kādu pacilātību un vēlmi sportot dod šādi cilvēki. Līdzīgi arī hokejā. Kur tad radīsies tā jaunā hokejistu paaudze, ja nebūs paraugu, kam censties līdzināties. Sports vienmēr ir jāatbalsta, tas cilvēkus motivē uz kādiem mērķiem. Tajā pašā laikā domāju, ka visiem cilvēkiem vajadzētu daudz vairāk nodarboties ar fizisko kultūru. Tur arī derētu lielāks valsts atbalsts, lai katram cilvēkam rastos lielākas iespējas. Tad tauta kopumā būtu veselāka un spēcīgāka. Lielais sports – tas ir skaisti un labi, bet nedrīkstētu aizmirst arī tos, kas nekad nenonāks izredzēto skaitā.”

Laimonis Zandmanis Saldus novadā: “Uzņemt pasaules čempionāta komandas – tā taču vispirms ir valsts prestiža lieta. Rīgas vārds un Latvijas vārds skanēs visās pasaules malās. Tāda iespēja ir jāizmanto, tam nedrīkst žēlot naudu. Un ne jau visu var izmērīt naudā. Un vēl tas, ka hokejs kā tāds mūsu valstī atkal jāpaceļ augstāk, jo reizēm jau atskan balsis, ka basketbols pie mums kļuvis populārāks. Mūsējiem jājūt līdzi, jāparāda, ka Latvijas hokeja fani patiešām ir paši labākie pasaulē. Mēs taču visi vēlamies, lai Latvijas komandas vārds skanētu, lai varētu priecāties par skaistu spēli un skaisti gūtiem vārtiem.”