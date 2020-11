Foto: Pexels

Mežā miris dzīvnieks: kā rīkoties un kam ziņot? Ieteikt 1





Elīna Kondrāte, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Kur vērsties un kas jādara, ja mežā tiek atrasts savvaļas dzīvnieka līķis?

“Ja nobeidzies savvaļas dzīvnieks tiek atrasts cilvēku apdzīvotā teritorijā un ir aizdomas, ka tas nobeidzies kādas slimības dēļ, piemēram, apmatojums izspūris, vāja ķermeņa kondīcija un nav acīm redzamu pazīmju, ka to notriecis auto, par to jāziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam,” teic Ilze Meistere, dienesta sabiedrisko attiecību daļas vadītāja. “Lai izslēgtu, ka dzīvnieks nobeidzies kādas infekcijas dēļ, tiks noņemts paraugs no mirušā dzīvnieka un nosūtīts laboratoriskai izmeklēšanai. Tāpat jāziņo dienestam, ja vienkopus atrasti vairāk nekā pieci nobeigušies savvaļas putni, jo tas varētu liecināt, ka tie nobeigušies kādas slimības dēļ.”

Visos citos gadījumos pašvaldības teritorijā (arī mežos) atrastu nobeigušos vai nobrauktu savvaļas dzīvnieku līķu savākšana ir pašvaldības kompetence. Tas nozīmē, ka par nobeigušos meža dzīvnieku jāziņo pašvaldībai.

Ja atrasta nobeigusies mežacūka, par to var ziņot ne tikai pašvaldībai, bet uzreiz Pārtikas veterinārajam dienestam (PVD), zvanot pa tālruni 29394696. Ja atradējs uzrādīs precīzu mežacūkas atrašanās vietu, tad varēs saņemt samaksu – 23,10 eiro. PVD inspektori no līķa paņems paraugu laboratoriskai izmeklēšanai uz Āfrikas cūku mēri un sadarbībā ar pašvaldību organizēs līķa savākšanu un iznīcināšanu. Par beigtām mežacūkām iedzīvotāji aicināti ziņot, lai samazinātu Āfrikas cūku mēra izplatību dabā.

Atrastos mežacūku līķus nedrīkst aiztikt! Atgriežoties mājās, jānomazgā apavi.