Planētas Noslēpumi: Microsoft sola jau drīz uzvarēt vēzi







Dace Bumbiere, “Planētas Noslēpumi”, AS “Latvijas Mediji”

Megakorporācija Microsoft atvērusi pilnībā jaunu virzienu nolūkā izstrādāt tādu miniatūro datoru, kas balstīts cilvēka DNS.

Tā radītāji iecerējuši šo olbaltumvielas aparātu ievadīt cilvēka ķermenī, likt tam izsekot vēža šūnas un faktiski arī acumirklī sākt to iznīcināšanu. Tādā veidā būšot iespējams pilnībā uzvarēt onkoloģiju ne vairāk kā nākamo desmit gadu laikā.

Vēstīts, ka šajā pieejā neparastais ir tas, ka izlemts bioloģisku slimību uzlūkot no absolūti netradicionālas puses, proti, izturēties pret to kā pret datorvīrusu. Organisma atveseļošana salīdzināta ar tehnikas attīrīšanu no inficēšanās ar sekojošu pārstartēšanu.

Viena no izstrādnes līdzautorēm Jasmīne Fišere paudusi, ka šāds biodators patiešām spēs gan sekmīgi atklāt, gan arī likvidēt slimās šūnas. Un, pat ja tās uzradīsies atkārtoti, tas atkal un atkal dosies tām uzbrukumā un likvidēs.

Dažādas Microsoft izstrādnes jau darbojas pietiekami efektīvi, un tāds ir, piemēram, jau 2014. gadā izstrādātais instruments šūnu struktūras stabilizēšanai un signālu ceļu modelēšanai, ko jau pielieto praksē, sekmīgi ārstējot leikēmiju.

Tostarp vēl bez medicīniskiem nolūkiem Microsoft turpina nodarboties ar sev tradicionālākiem uzdevumiem, kas tostarp arī ir ne mazāk inovatīvi. Vēl šā gada pavasarī uzņēmums iegādājās 10 miljonus sintētiskās DNS šķiedru, lai ar to palīdzību izstrādātu pilnībā jaunu informācijas uzglabāšanas sistēmu.

Zināms, ka DNS būtībā jau arī ir nošifrēti dati par to, kā organismam jāaug, jāattīstās un jādarbojas. Un tajā gadījumā, ja patiešām izdosies izstrādāt šo informācijas uzglabāšanas tehnoloģiju, tā spēs datus uzglabāt neskaitāmas tūkstošgades, katrā ziņā tik ilgi, ka neviens no tagadējām paaudzēm nekādi nepiedzīvos citu iznākumu.

Katrā ziņā pirmie vērā ņemamie rezultāti uzrādīti jau 2016. gadā, kad kļuva zināms, ka Microsoft speciālistiem izdevies DNS ķēdē ierakstīt 200 megabaitu informācijas, ko veidoja videoklips un vairākas elektroniskās grāmatas.