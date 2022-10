Planētas Noslēpumi: Kam īsti piederēs Mēness?

Foto: SHUTTERSTOCK

Dace Bumbiere, "Planētas Noslēpumi"

Zināšanai: ASV, Ķīna un Krievija nav ratificējušas papildu vienošanos līgumam par kosmiskās telpas izmantošanu, kas paredz aizliegt militāru rosību uz Mēness. Un vienlaikus turpinās nežēlīgā savstarpējā konkurence – kurš pārliecinošāk neievēros nekādas normas, lai būtu pirmais, galvenais.

Varbūt pirmajā acumirklī šķiet, ka Mēness principā ir pietiekami liels, lai tur vietas pietiktu visiem dūres kratītājiem un “faku” rādītājiem. Realitātē tas tā gluži nav.

Izrādās, uz Mēness nemaz nav tik daudz iecirkņu, kas ideāli derētu bāzu ierīkošanai un pilsētiņu būvniecībai.

Tas attiecināms gan uz izvietojumu, gan saistībā ar izmaksām. Faktiski esot tā, ka šādas “labās vietiņas” varot saskaitīt uz rokas pirkstiem, un tieši par tām tad arī jau ir iedegusies pasaules lielvaru niknā bezkompromisa cīņa.

ASV paudušas bažas par to, ka tajā gadījumā, ja Ķīna un Krievija tur izvietos savas bāzes, amerikāņiem būs liegta iespēja pat pietuvoties šīm teritorijām, un, kā labi zināms no reālijām, tas garantēti draud ar militāra rakstura provokācijām no ASV puses.

Amerikāņu plašsaziņas līdzekļos pausts apgalvojums par to, ka Ķīna un Krievija teju vai visos aspektos gluži reāli esot tuvāk savu pirmo stabilo bāzu ierīkošanai uz Mēness, tāpēc visiem jāgatavojas jau drīz sagaidāmam nopietnam vispasaules konfliktam, jo Amerikas pārvaldītāji nekad nespēšot samierināties ar tādu statusu – ne uz Zemes, ne kosmosā.