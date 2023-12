Foto: Reuters/Scanpix/LETA

“Facebook” dibinātājs Zakerbergs gatavojas apokalipsei? Viņš slepenībā ceļ kompleksu ar pazemes bunkuru pasaules gala gadījumā Ieteikt







Miljardieris, “Facebook” dibinātājs Marks Zakerbergs gatavojas apokalipsei – viņš Havaju salās būvē rančo ar bunkuru kompleksu 100 miljonu dolāru vērtībā, vēsta izdevums “The Telegraph”.

Kompleksa celtniecība jau ir sākusies. Tajā būs vairāk nekā ducis ēku.

Saskaņā ar plānošanas dokumentiem, kompleksā būs divas savrupmājas 57 000 kvadrātmetru platībā ar liftiem, birojiem, konferenču telpām un industriāla izmēra virtuvi. Kompleksā būs 30 guļamistabas un 30 vannas istabas.

Tās savienos pazemes tunelis, kas savieno 5000 kvadrātmetru lielu bunkuru ar dzīvojamo telpu, tehnisko telpu un evakuācijas lūku, kurā var nokļūt pa kāpnēm. Tiek ziņots, ka tajā būs arī dzīvojamā telpa, mehāniskā telpa un “sprādzienizturīgas” betona un tērauda durvis.

Plānots, ka vienā ēkā atradīsies arī sporta zāle, baseini, sauna, burbuļvanna, aukstais peldbaseins un tenisa korts.

Tuvējā meža masīvā būs arī 11 koka mājiņas kas būs savienotas ar vairākiem virvju tiltiem.

Īpašumā “visur būs kameras”.

Autonomajā īpašumā tiks izveidota 55 pēdas garš un 18 pēdas plats ūdens rezervuārs, kā arī tiks instalēta sūkņu sistēma. Turklāt uz vietas tiks audzēti vietējie pārtikas produkti.

39 gadus vecais “Facebook” dibinātājs Havaju salās esošo zemi iegādājās vairākos darījumos, sākot ar 2014. gadu, par kopējo summu 170 miljoni ASV dolāru.

Tiek uzskatīts, ka būvniecības izmaksas un atļaujas izmaksājušas aptuveni 100 miljonus dolāru, kas nozīmē, ka viss projekts kopumā izmaksās aptuveni 270 miljonus dolāru, padarot to par vienu no dārgākajiem īpašumiem pasaulē.

Vairāki strādnieki sacīja, ka celtniekiem ir saistoši informācijas neizpaušanas līgumi, un daži no viņiem tika izslēgti no projekta, jo publicēja informāciju par to sociālajos plašsaziņas līdzekļos.

Tikmēr daļa no salas 78 000 iedzīvotājiem nav apmierināti ar celtniecības darbiem un

Kaimiņiene, kura dzīvo blakus kompleksam, apgalvo, ka 6 metru siena ap rančo ir liegusi viņai un citiem kaimiņiem redzēt okeānu. Cits kaimiņš savukārt sūkstas, ka tagad salā ir palielinājusies satiksme.

Marks Zakerbergs ir amerikāņu programmētājs, uzņēmējs un filantrops. Viņš pazīstams kā interneta tīmekļa vietnes Facebook izveidotājs un dibinātājs.