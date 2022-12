Vladimirs Putins Foto. KAREN MINASYAN / AFP

Bailēs no kodoluzbrukuma Krievijas diktators licis uzbūvēt desmitiem slepenu bunkuru pa visu Krieviju Ieteikt







Krievijas diktators Vladimirs Putins pastāvīgi draud pasaulei ar kodolieročiem. Tomēr visvairāk no kodoluzbrukuma baidās viņš pats – pa visu Krieviju sabūvēti desmitiem slepenu bunkuru, kur draudu gadījumā Putins varētu paslēpties.

Tie atrodas 200 metru dziļumā un ir aprīkoti ar radiācijas mērīšanas sistēmām. Putins bunkuru celtniecībai no valsts budžeta piešķir simtiem miljonu rubļu.

Nesen Krievijas mediji publicēja žurnālistikas izmeklēšanas rezultātus. Tiek ziņots, ka Putinam ir oficiāla un neoficiāla bunkuru sistēma. Turklāt pēdējo skaits ir daudz lielāks. Tie paši celtnieki, kas cēla oficiālos bunkurus, būvē viņam arī privātās paslēptuves.

Liels bunkuru tīkls ir Maskavas centrā. Tuneļu dziļums tur ir līdz 200 m. To stāstījuši racēji, kuri nejauši iekļuvuši tunelī. Par informācijas izpaušanu viņiem par to tika piespriests sods. Galu galā viņi bija spiesti pamest Krieviju.

Pazemes sistēma “Metro-2” savieno valdības iestādes Maskavā ar bunkuriem Krievijas galvaspilsētā un citviet Krievijā.

Viena no slepenajām ieejām tunelī tika atrasta netālu no Mičurinska prospekta Maskavā. Pilsētā ir desmitiem šādu objektu. Jo īpaši netālu no Lubjankas, netālu no Aizsardzības ministrijas un Tagankā – blakus Staļina bunkuram.

Paslēptuve izveidota arī zem Putina pils, kas dokumentos uzrādīts kā pansionāts, Gelendžikā.

Mediji runā arī par Putina iespējamo slēptuvi Altajā upes grīvā pie Mongolijas, Ķīnas un Kazahstānas. It kā tur atrodas viens no modernākajiem bunkuriem.

Viens no lielākajiem bunkuriem atrodas kalnā Urālu pilsētā Mežgorjē. Šī ir slēgta apdzīvota vieta, kur var nokļūt tikai ar īpašām caurlaidēm. Kā zināms, tieši kalnu grēdas tiek uzskatītas par vienu no labākajām vietām, kur paslēpties no kodoluzbrukuma.