Minhauzens kopā ar medniekiem un vikingiem dzīros Jūrkalnē

Sintija Dozberga, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Laikā, kad beidzas dzinēj­medību sezona, tiek aizvadītas klubu sapulces un mednieku balles, ir pienācis laiks gatavoties gada vērienīgākajiem mednieku svētkiem – festivālam “Minhauzens 2022”. Šogad tas norisināsies jau 22. reizi un kup­lā mednieku saime tiks uzņemta vienā no skaistākajām vietām Kurzemē – Jūrkalnē.

Jūrkalnes dabas un atpūtas parkā viesus tradicionāli sagaidīs pats barons Minhauzens ar savu skaisto Jakobīni. Līdz pat jūlija beigām mednieku formējumiem ir iespēja pieteikt dalību šī gada mednieku svētkos.

Kā ierasts, arī šogad festivāls solās būt grandiozs. Festivāla dalībniekiem būs iespēja pierādīt sevi 13 atraktīvos sacensību veidos, lai pēc divu gadu pauzes lielajos svētkos ikvienam pierādītu savas prasmes šaušanas disciplīnās, kā arī drosmi, ātrumu un precizitāti pārējās.

Jūrkalnes dabas un atpūtas parka apkārtnē tiks ierīkota dalībnieku nometne. Ikvienam festivāla apmeklētājam būs iespēja ne tikai līksmot un svinēt dzīres, baudīt sātīgas maltītes, bet arī piedalīties dažnedažādās noderīgās un izglītojošās aktivitātēs.

Festivāla apmeklētājus priecēs ne viena vien aktivitāte. Otrajā dienā notiks Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts, kam mednieki aicināti gatavoties īpaši. Festivāla otrajā dienā notiks arī medību suņu parāde un paraugdemonstrējumi, kas nu jau raisījusi lielu skatītāju interesi. Tāpat ikviens interesents varēs piedalīties mednieku skolas “TAURS” organizētajos semināros, kur būs iespēja uzzināt interesantus faktus un aktuālāko informāciju par medībām.

Īpaši būs padomāts arī par bērniem – pasākuma dalībnieku un līdzjutēju atvases varēs piedalīties konkursā “Mini Minhauzens”. Bērnus gaida atrakcijas un balvas. Tāpat bērniem, jauniešiem un ikvienam citam interesentam būs iespēja izgatavot rotaslietas no ādām un ragiem Latvijas Mednieku asociācijas teltī, kur Dāmu mednieču klubs “Lady HUNT” organizēs radošās darbnīcas.

Festivāls ik gadu medniekiem sniedz lielisku iespēju vienuviet satikt līdzīgi domājošos, draugus, būt starp savējiem tik kuplā pulkā un izjust mednieku garu – jautrību, draudzību, piedzīvojumu garu un azartu. Dzirkstī joki, kungi dalās pieredzē teju vai neticamos mednieku stāstos. Tāpat festivālā ir iespēja satikt jaunus domubiedrus un dalīties pieredzē, kā veiksmīgāk medīt un uzlabot medību saimniecību.

Festivāls jau pierādījis, ka medību azarts mēdz aizraut ne vien medniekus, bet arī viņu draugus un ģimenes locekļus: uz festivālu brauc arī draudzenes, sievas un bērni. Tas ir ģimenes pasākums.

Dalība mednieku festivālā “Minhauzens” lielākajai daļai Latvijas mednieku jau kļuvusi par tradīciju. Šī tradīcija tika aizsākta 1999. gadā. Tās idejas autors un krusttēvs ir Ārijs Ūdris, kuram pietika drosmes, entuziasma un uzņēmības. Sākumā festivālu noteiktai interešu kopai organizēja pašvaldības, taču, mainoties laikiem, šo pienākumu pārņēma Latvijas Mednieku asociācija, cenšoties piesaistīt medniekus un atbalstītājus. Minhauzens ir kļuvis par medniecības simbolu Latvijā, gluži kā Svētā Huberta diena lielākajā daļā Eiropas.

Festivāla mērķis ir būt starp savējiem un izjust mednieku garu – jautrību, draudzību un azartu, kā arī mednieku izglītošana un medību tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana.

Festivāla moto – “Minhauzens” nemelo un uzvar godīgi!

Vēstule medniekiem no paša barona fon Minhauzena

Vikingi pošas dzīrēm Jūrkalnē!

Sveiki, mednieki!

Ir pienācis laiks sākt gatavoties krāšņākajiem mednieku svētkiem Jūrkalnē. Zinu jau zinu, ka šo nedēļas nogali gaidāt ar nepacietību! Šogad būsim īpaši skaisti, atraktīvi, krāšņi un – pats galvenais – svinēsim dzīres! Ieskandināsim Minhauzena svētkus Jūrkalnes stāvkrastā tā, lai visi dzird, kur mednieki kopā pulcējas!

Tāpēc, lūdzu, sagatavojiet tērpus, maskas un jebkā citādi skandināmu atribūtiku svētku gājienam! Katrs kolektīvs iesoļos Jūrkalnes dabas un atpūtas parkā ar savu īpašo skaņu, saucieniem, taurēm, bļāvieniem vai pūtieniem! Es visu vērošu, un mani draugi visu vēros!! Radošākie, skaļākie un krāšņākie vikingi saņems pārsteigumu balvas!

Iepriekš minētais ir tikai iesildīšanās uzdevums, lai gājiens mums visiem būtu interesantāks! Ir pienācis laiks šī gada galvenā uzdevuma izsludināšanai!

Katra komanda ir īpaša, vienam labāk padodas akrobātika, citam deju dejošana, mistisku skaņu atveidošana vai spēja pārsteigt ar aizrautīgām zobenu cīņām! Parādiet mums un pārējām komandām, uz ko Jūs esat spējīgi! Parādiet sevi pēc iespējas spožāk, krāsaināk un jautrāk! Minhauzenam patīk dzīres, turklāt krāšņām dzīrēm vienmēr piestāvējušas dejas.

Šogad Jūsu uzdevums ir pārsteigt ar aizraujošiem vikingu tērpiem, ādu apmetņiem, ragiem un cepurēm, demonstrējot īstas dzīres. Izrādiet savus trumpjus! Esiet radoši un atraktīvi! Jums būs jāprezentē savas komandas gars 30 sekundēs! (Jūsu uznāciens nedrīkst pārsniegt 30 sekundes.)

Parādiet, ko spējat Jūs, bet citi ne! Jūs taču paši vislabāk zināt, ar ko Jūsu kolektīvs atšķiras no pārējiem! Šī ir lieliska iespēja demonstrēt karstasinīgākos deju soļus. Mani draugi – žūrijas locekļi – uzdevuma izpildes gaitā spriedīs par nominācijām. Kopā to būs veselas piecas. Līdz ar to arī piecas pārsteiguma balvas. Esiet radoši, jo žūrijas locekļi pārsteigs ar īpašām pārsteiguma balvām arī savus personīgos favorītus. Uzdevuma izpilde ir obligāta.

Cītīgi strādājam pie komandas prezentācijas un tiekamies Dikļos!

Ne spalvas!

Barons fon Minhauzens

Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu