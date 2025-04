Mirbahs pēc traģēdijas Lietuvā: “Karavīri nogurst, paliek neuzmanīgāki un līdz ar to vairāk tiek pieļautas cilvēciskas kļūdas” Ieteikt







“Tā ir milzīga traģēdija,” tā TV24 raidījumā “Kārtības rullis” sacīja NATO multinacionālās divīzijas štāba priekšnieka vietnieks Aivis Mirbahs, komentējot situāciju, ja armijas, tostarp arī NATO mācību laikā iet bojā kāds vai vairāki kareivji. Mirbahs raidījumā pauda viedokli, ņemot vērā notikušo nelaimes gadījumu militāro mācību laikā Lietuvā – Pabrades poligonā, kur purvā nogrima ASV bruņumašīna M88 “Hercules”. Pēc vairāku dienu glābšanas darbiem bruņumašīnā tika atrasti trīs bojāgājušie ASV karavīri. Savukārt 1.aprīļa vakarā tika ziņots, ka atrasts arī ceturtā ASV karavīra mirstīgās atliekas.

Reklāma Reklāma

“Militārā struktūrā drošības noteikumi ir ļoti strikti reglamentēti. Mums ir precīzi noteikts, cik grādos drīkst iet āliņģī, kurā brīdī to apstiprina vienības komandieris, kurā brīdī NBS komandieris… Par to pašu āliņģi runājot, ka tajā -25 grādu [temperatūrā] varēja iet tikai ar NBS komandiera atļauju, un tad kā rotas komandieris tu gatavoji NBS komandiera pavēli. Ar to es gribu teikt, ka šis ir regulējums, kas mums militārā vidē ir saistībā ar drošības noteikumiem, ir ļoti detalizēts, strikts un tiek ievērots,” komentēja NATO multinacionālās divīzijas štāba priekšnieka vietnieks Mirbahs.

“Neskatoties uz to, protams, ir jāsaprot, ka mūsu darbības, ko mēs veicam, ir paaugstinātas un augstas bīstamības darbības. Mēs mēģinām pietuvināt šo [militāro] treniņu vidi maksimāli kaujas apstākļiem. Karavīri nogurst, karavīri paliek neuzmanīgāki un līdz ar to vairāk tiek pieļautas cilvēciskas kļūdas. Tas ir tas, ar ko ir jārēķinās,” norādīja Mirbahs TV24 raidījumā “Kārtības rullis”, apspriežot traģiski beigušās militārās mācības Lietuvā, kur purvā nogrima bruņutransportieris ar četriem ASV karavīriem.

Jau vēstīts, ka 1.aprīlī Lietuvas Pabrades poligonā tika atrasts ceturtais bojāgājušais ASV karavīrs, kas atradās purvā nogrimušajā bruņumašīnā, tā pavēstīja ASV armijas pavēlniecība Eiropā un Āfrikā, ziņoja LETA.

Jau vēstīts, ka ASV armijas evakuācijas bruņumašīna “M88 Hercules”, kurā atradās četri amerikāņu karavīri, pazuda otrdien mācību laikā Pabrades poligonā. Trešdien tika konstatēts, ka tā nogrimusi purvā piecu metru dziļumā.

Bruņumašīna tika izcelta pirmdienas rītā vērienīgā glābšanas operācijā, kurā piedalījās Lietuvas, ASV un Polijas militārpersonas, kā arī citu Lietuvas dienestu speciālisti.

Trīs no bojāgājušajiem karavīriem tika atrasti jau pirmdien, 31.martā.

Pilbu TV24 raidījumu “Kārtības rullis” variet skatīties video šeit: