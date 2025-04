“Mums kāpņu telpa nav mazgāta un tīrīta aptuveni septiņus mēnešus!” Rīdzinieks sūdzas par sētnieka trūkumu RNP apsaimniekotā mājā Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs pauda neapmierinātību ar to, ka daudzdzīvokļu mājai Rīgā jau ilgstoši nav sētnieka: “Rīga daudzdzīvokļu māju apsaimnieko “Rīgas Namu pārvaldnieks” (RNP). Aptuveni pirms trīs gadiem aizgāja esošā sētniece, un kopš tā brīža sētnieka nav. Būtībā mums kāpņu telpa nav mazgāta un tīrīta aptuveni septiņus mēnešus! Ziemā nebija attīrīts sniegs. Esam zvanījuši simtiem reižu uz RNP, rakstījuši iesniegumu un nekas nemainās! Varbūt varat ieteikt, ko mēs varam darīt šajā situācijā?”

“Pirmais vienkāršākais ieteikums ir mainīt pārvaldnieku. Tas neattiecas tikai uz RNP, bet uz jebkuru [namu pārvaldnieku], ja mūs kā klientus neapmierina pārvaldnieka darbs. Ja mēs pie viņa vēršamies un mēģinām risināt, bet nevaram atrisināt, tad ejam prom un meklējam tirgū nākošo,” tā TV24 skatītājam ieteica rīkoties Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas (LNPAA) valdes priekšsēdētāja vietnieks Ervins Straupe.

“Nevar būt tāda situācija, ka mājai nav sētnieka. Tā faktiski ir obligāti veicamā darbība. Tas ir jebkurš pamats, ar ko pārvaldnieks sāk darbu – tātad tas ir sētnieks! Tātad mājas kāpņu telpai un pieguļošajai teritorijai ir jābūt kārtībā. Ja tas nenotiek un nenotiek atkārtoti, tad nākam kopā un mainām pārvaldnieku,” uzsvēra Straupe.

Konceptuālās iespējas, kā atrisināt sētnieka trūkumu, ir divas. “Pirmā ir, ko šobrīd daļēji mēģina sākt darīt RNP, ir veidot mobilās brigādes, kas brauc pa vairākām mājām un kaut ko dara – tīra un uzkopj pēc noteikta grafika. Ir mājas, kurām tas absolūti neapmierina, jo vēlas savu sētnieku – Jāni vai Pēteri, kurš gadiem tur ir strādājis! Un arī šobrīd ir situācija, kad mājām tiek piedāvāts šāds risinājums, un tāpēc tās koceptuāli iet projām [no apsaimniekotāja], jo grib savu konkrēto sētnieku. Tai pašā laikā ir mājas, kuras apmierina šī situācija,” sacīja LNPAA valdes priekšsēdētājs TV24 raidījumā “Uz līnijas”.

Līdz ar to jautājums par sētnieku daudzdzīvokļu mājai ir tās iedzīvotāju “iekšējais jautājums”, kuru no modeļiem izvēlēties – savu sētnieku vai arī mobilo brigādi. “Pārvaldnieka jautājums ir nodrošināt šo pakalpojumu,” norādīja Straupe, atbildot uz TV24 skatītāja pausto sūdzību par to, ka RNP jau vairākus mēnešus nenodrošina sētnieka pakalpojumu tīrības un kārtības uzturēšanai daudzdzīvokļa nama kāpņu telpā un pieguļošajā teritorijā.

