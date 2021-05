Sofijas ģimenes mīluļi - krāšņie putniņi amadīni

Režisora Andreja Ēķa un dizaineres Dainas Gāgas-Ēķes ģimenē mitinās desmit krāšņi putni, bet putniņu galvenā saimniece ir Dainas četrpa­dsmit gadus vecā meita Sofija, kas mācās Rīgas Baleta skolā.

“Mums mājās būrī dzīvo desmit amadīnu sugas putni – zebras amadīni un goldes amadīni. Visvecākajam putniņam šobrīd ir pieci gadi. Viņu vārdi ir: Kiwi, Rozīte, Šimera, Gabriels, Roža, Amors, Melnā fūrija, Diors, Garaste, Saulespuķe,” stāsta Sofija, kura ir uzņēmusies rūpes par tiem.

Ne tikai neparastais putnu izskats, bet arī stāsts, kā tie nonāca ģimenē, ir interesants. Pirms aptuveni sešiem gadiem Sofijas vecākajai māsai dzimšanas dienā uzdāvināja putnus, bet neviens ģimenē par šiem krāšņajiem lidotājiem nezināja neko – ne kā tos kopt, ne barot, ne uzturēt.

“Bija jāpainteresējas, jāuzzina un jānoskaidro, kā par tiem rūpēties. Turklāt ģimenē dzīvo arī kaķis, tamdēļ saprotams, ka putnus vajadzēja turēt atsevišķā istabā aiz aizvērtām durvīm,” atceras putniņu saimniece un atzīst: ja par šo faktu netiek domāts, putniņi var samaksāt ļoti dārgi – ar savu dzīvību. Sofija arī atceras, ka līdz šai īpašajai dāvanai par putnu turēšanu ģimenē nemaz nav ticis domāts.

Prasa daudz rūpju

Sofija ir tā, kuras pienākums ikdienā ir rūpēties par desmit skaistuļiem, un viņa atzīst – rūpes par putniņiem nav nemaz tik vieglas. Meitene arī pārliecināta – pirms cilvēki paši izvēlas sev mājdzīvniekus – putnus, ir rūpīgi jāievāc informācija gan par putna sugu, gan par to, kā par tiem vajadzēs rūpēties.

“Par putniem ir jāgādā katru dienu – jāieber barība, jānomaina ūdens, tam vienmēr jābūt svaigam, jāsagriež kāds auglis vai dārzenis, un būrim vienmēr jābūt iztīrītam. Tāpat ir jānoskaidro, kāda vides temperatūra ir vēlama konkrētajam putnam, un nepieciešamības gadījumā, iespējams, būs jāiegādājas speciāls apgaismojums, kas putnus silda.

Tāpat putniņiem ir nepieciešama uzmanība ikdienā – ar tiem ir jārunā un jāizrāda uzmanība. Nebūs tā, ka viņi dzīvos “paši par sevi”,” stāsta Sofija. Meitene vairākkārt atgādina, ka, turot putnus, visu laiku ir uzmanīgi jāraugās, lai ūdens un barība būtu svaigi.

Rīts sākas, kad lec saulīte!

Sofijas ģimenes mīluļi – krāšņie putniņi amadīni. Foto no Sofijas Gāgas privātā arhīva

Tiem, kam no rītiem patīk ilgāk pagulēt, bet ir doma par putniņu iegādi, jāņem vērā – lidojošo skaistuļu diena sākas tad, kad lec saulīte. “Tas gan ir atkarīgs no tā, cikos ceļos es pati un atveru aizkarus. Putni no rītiem vienmēr daudz čivina un dzied, tāpēc es esmu tā, kas ceļas kopā ar putniem, nevis otrādi,” smejas Sofija.

Arī dienas režīms, uzturot putniņus, ir svarīgs: no rīta tiem jāpiedāvā brokastis – graudi, kāds auglis, dārzenis, ūdens.

Pēc tam tiem tiek dota brīvība! “Pēc brokastīm es tos izlaižu lidināties pa istabu un vienmēr istabā atstāju arī trauciņu ar ēdienu.

Pa dienu viņi lidinās, ēd, guļ un, protams, dzied. Uz vakara pusi tie palēnām sāk lidot atpakaļ būrītī vai arī iekārtojas “uz migu” kaut kur istabā,” stāsta saimniece un atzīst, ka kādreiz gan esot gadījies arī tā, ka kāds jānoķer un jānogādā būrītī pašai. To varot veiksmīgi izdarīt ar tauriņu ķeramo tīklu. Gulēt putni dodas tad, kad istabā ir tumšs.

Uzturēšana, barība un veselība

Amadīnu putni pārtiek no speciālās amadīnu putnu barības, labiem dārzeņiem, augļiem – piemēram, salātlapām, gurķiem, apelsīniem. Ūdenim klāt jāpievieno arī speciālie putnu vitamīni. “Vēl viņiem ir nepieciešama minerālbarība un joda bloks,” uzsver Sofija.

Pirms putnu iegādes noteikti jānoskaidro to dzimums un vecums. Tāpat jāraugās, vai putniņš ir vesels. Redzamākās pazīmes, ka putnam kaut kas kaiš: neveselīga, negluda, nevienmērīga spalva. Putns ir neaktīvs, maz kustas un nečivina.

Uzziņa

Dzīves ilgums un izmērs

Vidēji amadīnu dzīves ilgums ir no 4 līdz 9 gadiem.

Putniņš ir mazs – mazāks par zvirbuli.

Kur iegādāties un cik maksā?

Zebras amadīnu un goldes amadīnu cenas atšķiras. Zebras amadīni maksā aptuveni 15 eiro, bet goldes amadīnu cena vidēji svārstās no 50 līdz 70 eiro. Amadīnus var iegādāties zooveikalos, kā arī no putnu audzētājiem.

Priekšrocības un trūkumi

“Domāju, ka lielākais pluss, turot putnus, ir tas, ka tie vienmēr prot pārsteigt – ir dzīvespriecīgi, jautri, skaisti. Tie neaizņem daudz vietas, un tos patiešām ir interesanti vērot. Mīnusus, šķiet, ir pat grūti nosaukt – ļoti uzmanīgi jāraugās, lai tie neizlido pa kādu atvērtu logu vai nenokļūst kaķa nagos. Protams, jārēķinās ar to, ka uzturēšana prasa zināšanas un ikdienas rūpes. Pie mīnusiem, iespējams, var minēt nekārtību, ko viņi dažkārt atstāj istabā pēc lidināšanās,” stāsta Sofija gāga.