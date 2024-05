Foto: Ogres ziņas/Facebook

"Mums nav kur iet! Noslēgšot gāzi un ūdeni!" Ogrē daudzīvokļu ēku atzīst par bīstamu un iedzīvotājiem nekavējoties liek pamest mājas







“Daudzi sašutuši, nezina, ko darīt, jo nav, kur aiziet. Līdz otrdienas vakaram ir jāizvācās. Tas ir ārprāts!” portālam LA.LV stāsta Draudzības ielas 4 iedzīvotājs Juris [vārds mainīts]. Vakar, 2.maijā notikusi sapulce ar pašvaldības, esošā mājas apsaimniekotāja un iedzīvotāju klātbūtni, kurā tika paziņots, ka māja ir bīstamā stāvoklī un tā nekavējoties jāpamet. Atzinums par ekspluatācijas pārtraukumu drukātā veidā līdzi nebija paņemts, iedzīvotājiem, kuri bija ieradušies, vienkārši mutiski paziņots, ka mājas jāpamet, tuvākajā laikā atslēgs gāzi un ūdeni.

Inese Lapiņa, kuras radinieks dzīvo šajā mājā, piedalījās sapulcē kā iedzīvotāju pārstāve. Viņa strādā apsaimniekotājā, pie kura Draudzības ielas 4 iedzīvotāji pirmdien lems pāriet, lai konkrēto atzinumu varētu pārsūdzēt.

“Pensionārus, kuri sēdēja uz soliņiem, centos uzmundrināt, bet viņiem acīs bija asaras. Īstenībā traki! Šobrīd cilvēki ir šokā,” Inese stāsta. Viņiem no pašvaldības tika piedāvāts transports, lai operatīvi pamestu ēku. Kur braukt? Tas nevienu neinteresēja.

“Es biju šokā par to, kā tas tika pasniegs iedzīvotājiem. Sapulce ar cilvēkiem notika pulksten 19.00, būvvaldes lēmums pieņemts stundu pirms tam, būvvalde uz sapulci ierodas bez lēmuma rokās papīra formātā. Viņiem vajadzēja sataisīt eksemplārus, ko izdalīt katram iedzīvotājam. Visi runāja tā starp citu bez papīriem. Ja iedzīvotāji māju neatstās – sods privātai personai līdz 2000, juridiskai līdz 20 000. Apsaimniekotāja jurists vēl piemetināja – Rīgā tā neauklējas, atbrauc autobuss un visus aizved prom,” Inese skaidro.

Iedzīvotājiem esot paskaidrots, ka lēmums pieņemts, balstoties uz to, ka viņi iepriekš nav izpildījuši pārvaldnieka noteiktos darbus. “Jautāju – no kādiem darbiem dzīvokļa īpašnieki atteicās? Uz šo jautājumu konkrētas atbildes nesaņēmu. Klātesošie to varēs apliecināt. Pārvaldnieks beigās pateica – tam nav nozīmes, ir jāmeklē šī brīža risinājums!” Inese skaidro. Remontdarbi varētu mājai izmaksāt no 90 līdz 100 000 eiro.

Būvvaldes ziņojumā rakstīts, ka ēka ir uzskatāma par nedrošu būvi, jo tā neatbilst galvenajām, būtiskajām būvei izvirzītajām mehāniskās stiprības un stabilitātes, lietošanas un ugunsdrošības prasībām- ēkai konstatētas negatīvas izmaiņas ēkas būvkonstrukciju tehniskajā stāvoklī, kuru dēļ draud iestāties pēkšņs neprognozējams pilnīgs vai daļējs darbspējas zudums. Kā piemērs jāmin plaisas, kuras sasniedz 10 mm platumu, kāpņu telpu mūra sienās, kas veidojušās ilgā laika periodā.

Foto: ekrānšāviņš no būvvaldes atzinuma.

Juris atzīst, ka problēmas ar esošo apsaimniekotāju bijušas ilgstošas. Pirms trim gadiem nolemts par mājas renovāciju, bet pēc iedzīvotāju balsojuma, viss tā arī palicis gaisā. Nesen apsaimniekotājs, nekonsultējoties ar iedzīvotājiem, nomainījis atkritumu izvedēju un cilvēkiem tagad par šo pakalpojumu jāmaksā dārgāk – tā neesot pirmā reize.

“Mums kā iedzīvotājiem nedod nevienas atskaites, nekā nav, nekomunicē, visus lēmumus viņa pieņem vienpersoniski, iedzīvotāju viedoklis netiek prasīts. Nekas netiek darīts, ne mums ir gada atskaites par ienākošajiem izejošajiem naudas plūsmām, neko mēs neredzam. Šodien bija sapulce ar apsaimniekotāju, pie kura vēlamies pāriet jaunnedēļ, un būvuzraugu, kurš teica, ka neredz pamatu šādam lēmumam!” Juris stāsta.

“Prasīju būvvaldē, kā tiks informēts iedzīvotājs, to darīšot apsaimniekotājs, uz durvīm uzliekot paziņojumu. Tādus lēmumus ir jāsūta ar ierakstītu vēstuli uz deklarēto dzīvesvietu un elektroniskajā pastā ar e-parakstu, nevis lapiņu uz durvīm!” Inese norāda.

Foto: ekrānšāviņš no būvvaldes atzinuma.

Līdz 2019. gadam māja bija Ogres novada pašvaldības pārvaldībā, pēc tam šīs tiesības pārņēma iedzīvotāji. LA.LV gaida atbildes no esošā mājas apsaimniekotāja un būvvaldes.