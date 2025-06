FOTO: Ekrānuzņēmums/ @Janis Jekabsons/X

“Mums vairs nevajag šķelties!” Šlesera rīkotajā protestā pret vēlēšanu rezultātiem lielākās ovācijas izpelnās uzruna krievu valodā Ieteikt







Kā jau iepriekš tika ziņots, partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) līderis Ainārs Šlesers šodien rīkoja sapulci par pašvaldību vēlēšanu rezultātu neatzīšanu.

Rīgas pašvaldībā oficiāli pieteikta sapulces rīkošana, kurā plānots paust iedzīvotāju viedokli pret “necaurspīdīgām, negodīgām un, iespējams, falsificētām pašvaldību vēlēšanām Rīgā”. Plānots, ka sapulcē piedalīsies 100 dalībnieku.

Sapulces pieteikums pašvaldībā izvērtēts likumā noteiktajā kārtībā, un pašvaldības rīcībā nav informācijas, kas liktu veikt ierobežojošas darbības.

Soctīklos jau atrodami pirmie video un foto no notikuma vietas.

Vienā no video redzama Šlesera uzruna krievu valodā. Viņš atsaucas uz Kārli Ulmani, kurš arī esot teicis, ka tauta ir jāvieno un – jo vairāk valodu mēs zinām, jo labāk. Dzirdams, ka šie vārdi izpelnās plašu atzinību un aplausus.

Šlesera runa krieviski izpelnījās visskaļākos aplausus. pic.twitter.com/CAT3mGz5SM — MkFZnp5s ZNzLSjAJV20 (@wRxN0lGYBuhYtT_) June 15, 2025

Jānis publicējis foto, kurā redzam, ka pasākums ir samērā plaši apmeklēts.

Brīvības Piemineklis, 30 min pēc Šlesera protesta sākuma. pic.twitter.com/s1DYmrRMnW — Janis Jekabsons (@jekabsonsj) June 15, 2025

Dāvis sagaida, lai par šo tēmu plašāk tiktu rakstīts sociālajos medijos.

Es iegāju Twitterī tikai tāpēc, lai redzētu, kas notiek Šlesera tusiņā, bet šķiet neviens par to nerunā, jo visi ir tur uz vietas. — Dāvis Viļums (@DavisVilums) June 15, 2025

Vēl kāda soctīklu lietotāja aizdomājas par materiālām vērtībām.

Cik šodien varēja nopelnīt aizejot uz Šlesera mītiņu pie Brīvības pieminekļa? — dj Stocka (@zstocka) June 15, 2025

Esot izskanējis aicinājums valdībai atkāpties.

Šlesers devis valdībai divas nedēļas atkāpties, lai varētu sākties, citēju, varas tranzīts. pic.twitter.com/TtKdnjdVyI — Ivo Butkevičs (@IvoButkevics) June 15, 2025

Ir pārsteigums par uzrunu krievu valodā.

Šlesers: Latvija pirmajā vietā!

Arī Šlesers pie Brīvibas pieminekļa vienkārši sākt maukt krieviski! — Rihards Gromuls (@Gromuls) June 15, 2025

Aģentūra LETA ziņo, ka Rīgas domē ievēlētā politiķa Aināra Šlesera (LPV) partija “Latvija pirmajā vietā” (LPV) pārsūdzēs tiesā Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) lēmumu noraidīt partijas sūdzību par vēlēšanu norisi Rīgā, svētdien sapulcē par pašvaldību vēlēšanu rezultātu neatzīšanu sanākušajiem paziņoja Šlesers.

Aptuveni 20 minūtes pirms protesta sākuma Brīvības pieminekļa pakājē tika uzstādīta neliela skatuve, no kuras Šlesers vēlāk teica aptuveni 40 minūšu ilgu uzrunu.

Iepriekš bija plānots, ka sapulcē piedalīsies 100 dalībnieku, bet ieradās apmēram 300. Daļa no tiem – aptuveni 40 cilvēku – ieradās apmēram 15 minūtes pirms oficiālā protesta sākuma kopā ar Šleseru.

Savā uzrunā Šlesers pauda, ka aizvadītās pašvaldību vēlēšanas bijušas negodīgākās neatkarīgās Latvijas pastāvēšanas vēsturē. Viņaprāt, valdībai bija nepieciešams jau iepriekšējās balsošanas laikā sasaukt sēdi, lai nolemtu, ka balsis ir jāskaita ar rokām. Tas, viņaprāt, nenotika, jo bija nepieciešams balsis saskaitīt “pareizi”, nevis godīgi. Proti, lai Šlesers nenāktu pie varas, apgalvoja viņš.

Šlesers savā uzrunā mazāk kritizēja ievēlēto Rīgas domi, bet lielu pārmetumu devu nopelnīja Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) vadītā valdība. Šlesers aicināja klātesošos protestētājus saukt “Valdībai ir jākrīt, valdībai ir jākrīt!”, uz ko klātesošie arī atsaucās.

Ik pa laikam no tiem, kas klausījās uzrunu, izskanēji izsaucieni gan par to, ka vēlēšanas neesot notikušas godīgi, gan par to, ka valdība ir zagļi.

Šlesers norādīja, ka, lai arī CVK lēmums tiks pārsūdzēts, arī tiesu vara Latvijā neesot neatkarīga, un viņš nezinot, kā tiesa lems šajā gadījumā. Tieši tāpēc Šlesers esot gatavs organizēt plašākus protestus, uz nākamo aicinot 28.jūnijā plkst.15, ja Siliņas valdība līdz tam nebūs atkāpusies. Protesti turpināšoties, kamēr tas notiks.

Savukārt nākamajās Saeimas vēlēšanās, nākamā gada rudenī, Šlesers esot gatavs uzņemties premjera lomu, viņš paziņoja. Savā uzrunā Šlesers teica arī pateicības vārdus krievu valodā par viņam atdotajām balsīm vēlēšanās, par ko saņēma lielas ovācijas. Kā novēroja aģentūra LETA, liela daļa no klātesošajiem bija pensijas vecuma krievvalodīgie iedzīvotāji.

Protesta sākumā aģentūra LETA arī novēroja kādu incidentu, kurā bija nepieciešama Valsts policijas iejaukšanās. Proti, pie pieminekļa piebrauca jaunietis, kurš uz sava divriteņa bija novietojis vairākas skaņu pastiprinošās iekārtas, kas skaļi atskaņoja cirka mūziku.

Par to neapmierināti bija vairāki protestētāji, kuri pieprasīja, lai šī mūzika tiktu izslēgta un aicināja policiju jaunietim sastādīt administratīvo protokolu. Jaunietis paziņoja, ka viņš īsteno savas Satversmē noteiktās tiesības, tomēr policija viņam lika mūziku apturēt un vēlāk jaunieti nogādāja Valsts policijas busiņā.

Kā ziņots, CVK sestdien noraidīja LPV, partijas “Stabilitātei” un apvienības “Jaunlatvieši” sūdzības par pašvaldību vēlēšanu norisi Rīgā. Tāpat CVK noraidīja astoņas citas saņemtās sūdzības, kas saistītas ar pašvaldību vēlēšanām citviet.

Visas sūdzības ir pārsūdzamas tiesā trīs dienu laikā pēc tā sagatavošanas.

LETA jau vēstīja, ka Rīgas domes vēlēšanās uzvarējusī LPV apstrīdējusi Rīgas domes vēlēšanu rezultātus.

Balsu skaitīšana 2025.gada pašvaldību vēlēšanās sestdien un naktī uz svētdienu saskārās ar tehniskām problēmām, tomēr visas balsis līdz svētdienai tika saskaitītas un vēlēšanu rezultāti ir apstiprināti.

Pašvaldību vēlēšanās Rīgas domē vislielāko balsu skaitu ieguva LPV. Tomēr par koalīcijas veidošanu vienojušies četri politiskie spēki – “Progresīvie”, Nacionālā apvienība, “Jaunā vienotība” un Apvienotais saraksts.

