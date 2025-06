Foto: Edijs Pālens/LETA

Šlesers iegrieza priekšvēlēšanu karuseli ar vislielākajiem tēriņiem valstī. Cik tūkstošus iztērēja?







Politiskās partijas un to apvienības pirms aizvadītajām pašvaldību vēlēšanām limitētajām aģitācijas izdevumu pozīcijām, tostarp aģitācijas materiālu izvietošanai, izlietojušas kopsummā 2 110 364,76 eiro, liecina Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) apkopotā informācija. Visvairāk politiskās organizācijas tērējušas reklāmām pilsētvidē un radio.

Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā katram politiskajam spēkam bija noteikts finanšu līdzekļu limits, cik tas drīkstēja izlietot politiskās reklāmas izvietošanai pilsētvidē, sociālajos tīklos un citviet internetā, elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī labdarībai, sponsorēšanai u.c. pozīcijām.

Izdevumu limiti neattiecās uz izdevumiem par reklāmas izgatavošanu vai kampaņas plānošanu.

Politiskās organizācijas, kas kandidēja visā Latvijas teritorijā, limitētajiem mērķiem drīkstēja izlietot ne vairāk kā 869 640,75 eiro. Savukārt politiskajām organizācijām, kas kandidēja tikai kādā no pašvaldībām, maksimālā pieļaujamā izdevumu summa bija atkarīga no balsstiesīgo personu skaita attiecīgajā pašvaldībā un variēja no 4 020,79 eiro līdz 259 864,28 eiro.

KNAB rīcībā esošā informācija liecina, ka visas politiskās organizācijas ir ievērojušas tām noteikto maksimālo summu, kuru tās drīkstēja izlietot limitēto aģitācijas izdevumu apmaksai.

Visvairāk tērējusi partija “Latvija pirmajā vietā” (332 953 eiro), tad seko “Jaunā Vienotība” (262 605 eiro), Latvijas Zaļā partija (217 623 eiro), Zaļo un Zemnieku savienība (155 862 eiro), “Apvienotais saraksts” (149 449 eiro), “Latvijas attīstībai” (144 785 eiro), “Stabilitātei!” (135 550 eiro), “Progresīvie” (113 143 eiro), “Platforma 21” (110 910 eiro) un Nacionālā apvienība (106 765 eiro). Pārējās partijas izlietojušas mazāk par 100 tūkstošiem eiro.

Informācija liecina, ka politiskās partijas un to apvienības gandrīz 900 000 eiro iztērējušas aģitācijas plakātu u.c. materiālu izvietošanai pilsētvidē. KNAB norādīja, ka šī ir bijusi visvairāk apmaksātā limitēto izdevumu pozīcija arī citās iepriekš aizvadītajās vēlēšanās. Otra biežāk apmaksātā pozīcija priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir materiālu izvietošana radio kopumā gandrīz 523 000 eiro apmērā.