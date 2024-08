Mūžībā devies leģendārais grupas “Keksi” basģitārists Aleksandrs Sircovs Ieteikt







Ceturtdien, 8. augustā, pēc smagas slimības mūžībā devusies Latvijas rokenrola leģenda – basģitārists, rokenrola grupas “Keksi” dibinātājs Aleksandrs Sircovs (1958. – 2004), kurš plašāk pazīstams kā Muravejs, informē grupas menedžments.

Aleksandrs Sircovs bija viens no atzītākajiem basģitāras virtuoziem Latvijā, kurš vienmēr iestājies par īstu mūziku un ticējis cilvēkiem, kuri dara savu lietu no sirds. Viņš bijis arī viens no prasmīgākajiem jauno basģitāristu skolotājiem, iedvesmojis un izaudzinājis daudzus Latvijā patlaban vadošos mūziķus.

Kopš 80. gadiem Muravejs spēlējis tādās grupās kā “Eolika”, vēlāk grupā “Rebel” un “Opus Pro”, kā producents sadarbojies arī ar “Labvēlīgo tipu”. 1997. gadā Muravejs izveidoja savu grupu “Keksi”, kas kļuva par populāru rokenrola un ritmblūza apvienību, kura publiku priecēja gan autorkoncertos, gan festivālos Latvijā un ārvalstīs, vairojot prieku un jautrību daudzu desmitu gadu garumā. Grupa “Keksi” spēlējusi kopā ar tādām pasaules zvaigznēm kā “Boney-M”, Meisiju Greju, “Smokie”, “Ottawan”, kā arī daudziem māksliniekiem no Latvijas.

Tradicionāli 2. janvārī Muravejs savā dzimšanas dienā pulcēja draugus un domubiedrus ikgadējā pasākumā “Muzikālais skudrupūznis”, kas daudziem klausītājiem bija neatņemama Jaunā gada sagaidīšanas sastāvdaļa.

Vienlaikus Aleksandrs bijis mīlošs vīrs un tēvs, lepojies ar kuplu ģimeni un 7 bērniem. Atmiņā ģimenei, draugiem un līdzgaitniekiem paliks Aleksandra dzīvesprieks, atvērtība, optimisms un darbaspars.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem un Aleksandra Sircova talanta cienītājiem. Atvadīšanās no Aleksandra Sircova notiks otrdien, 13. augustā pl.11.00 Rīgas Debesbraukšanas latviešu pareizticīgo baznīcā, Mēness iela 2, Rīgā. Pl.16:00 notiks guldīšana Cēsu Meža kapos