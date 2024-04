Mūziķis un TV personība Lauris Reiniks

Mūziķis Reiniks aizkulisēs cenšas noskaidrot, kad starp Rīgu un Stokholmu atsāksies “Tallink” prāmju satiksme Ieteikt







“Gan jau iemeslu zinājāt, bet nenoturējos un pajautāju vēlreiz “Tallink vadībai” (personīgi pazīstamiem), ko darīt, lai viņi atgrieztos Rīgā. “Ir jābeidzas karam, jānostabilizējas ekonomikai un tirgum ir jābūt ok. Tiklīdz kā tas būs un maršruts nesīs pelņu visu gadu ne tikai vasaras mēnešos, “Tallink” ir gatavs atgriezties Rīgā un atkal kuğot uz Stokholmu.” Tātad, ko mēs varam darīt? Pagaidām neko… Bet man bija prieks dzirdēt, ka pirms pāris nedēļām viena no mūsu ministrijām viņam jautāja to pašu. Vismaz rūp. Un es ļoti gaidu tūristus Rīgā. Bet to jau arī jūs esat pamanījuši,” tā soctīklā “X” šorīt ierakstījis savu vēsti populārais mūziķis Lauris Reiniks.

Gan jau iemeslu zinājāt, bet nenoturējos un pajautāju vēlreiz Tallink vadībai (personīgi pazīstamiem), ko darīt, lai viņi atgrieztos Rīgā. “Ir jābeidzas karam, jānostabilizējas ekonomikai un tirgum ir jābūt ok. Tiklīdz kā tas būs un maršruts nesīs pelņu visu gadu ne tikai vasaras… — Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) April 10, 2024

Reinika ierakstu soctīklā “X” komentēja Kārlis: “Ir nopietni mājasdarbi – Rīgai jātop patīkamai tās iedzīvotājiem, tad viesiem būs patīkami atbraukt. Vislielākais rūgtums ir par satiksmes jomu – vārdos “nu tik būs”, darbos – stagnācija un pat degradācija.”

“Vakar gāju caur Vecrīgu. Pilns ar tūristiem,” iebilst Jānis. Uz to Reiniks atbildējis: “Nebiju, neredzēju, bet prieks to dzirdēt.”

“Labāk pajautā @RigasDome, kāpēc Rīgas pasažieru osta izskatās pēc nekā, kurš tādā vispār grib piestāt,” tā Reinikam iesaka kāds cits.

Kāds cits soctīkla “X” lietotājs ir pateicīgs par mūziķa Reinika iniciatīvu noskaidrot šo jautājumu: “Paldies Tev, ka pajautāji! Zviedri arī bieži prasa, kad varēs braukt uz Rīgu, jo ļoti grib atkal apciemot pilsētu.”

Labāk pajautā @RigasDome kāpēc Rīgas pasažieru osta izskatās pēc nekā, kurš tādā vispār grib piestāt. — Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) April 10, 2024

Kā zināms, tad “Tallink Grupp” veic pārvadājumus ar prāmjiem Baltijas jūrā, izmantojot zīmolus “Tallink” un “Silja Line”. “Tallink” regulārā prāmju satiksme starp Rīgu un Stokholmu tika pārtraukta 2020.gada sākumā.

Igaunijas prāmju operators “Tallink Grupp” martā pārvadāja 408 761 pasažieri, kas ir par 14,9% vairāk nekā pagājušā gada trešajā mēnesī, liecina kompānijas paziņojums Tallinas biržai, tā šā gada 3.aprīlī ziņoja LETA.

Pārvadāto pasažieru skaits prāmju reisos starp Igauniju un Somiju martā salīdzinājumā ar šo mēnesi pērn palielinājies par 19,7% līdz 263 414, starp Somiju un Zviedriju tas audzis par 4,8% līdz 102 910, bet starp Igauniju un Zviedriju pārvadāto pasažieru skaits palielinājies par 13% līdz 42 437.

“Tallink” martā pārvadāja 29 672 kravas vienības, kas ir par 8,9% mazāk nekā šajā mēnesī pērn, bet pārvadāto pasažieru transportlīdzekļu skaits saruka par 2,5% – līdz 54 205 spēkratiem.

Pirmajā ceturksnī kopumā “Tallink” prāmji pārvadāja 1 102 738 pasažierus, kas ir par 5% vairāk nekā janvārī-martā pērn.

Gada pirmajos trīs mēnešos starp Igauniju un Somiju pārvadāto pasažieru skaits sasniedza 718 522, kas ir 14,6% vairāk nekā šajā laika posmā pērn. Tikmēr starp Somiju un Zviedriju pārvadāto pasažieru skaits samazinājās par 10,5% līdz 278 944 pasažieriem un starp Igauniju un Zviedriju reģistrēts pasažieru skaita kritums par 5,1% līdz 105 272.

Janvārī-martā kompānijas pārvadāto kravu apmērs bija par 2,1% mazāks nekā pagājušā gada pirmajā ceturksnī, sasniedzot 84 950 vienības, bet pasažieru transportlīdzekļu pārvadājumi saruka par 3,3% līdz 152 436 vienībām.

“Tallink Grupp” pērn pārvadāja kopumā gandrīz 5,706 miljonus pasažieru, kas ir par 4,5% vairāk nekā 2022.gadā. Pasažieru skaits pērn pieauga “Tallink” maršrutos starp Igauniju un Somiju un Igauniju un Zviedriju, bet mazāk pasažieru pārvadāts starp Somiju un Zviedriju, jo maršrutā kursēja mazāk prāmju.

Uzņēmuma akcijas kotē Tallinas fondu biržas oficiālajā sarakstā. Lielākais akcionārs ir Igaunijas investīciju kompānija “Infortar”, kam pieder 42,33% “Tallink Grupp” akciju.

